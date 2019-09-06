曼城新赛季的表现的确很出色，目前联赛对阵弱旅都大胜，球队这三场比赛打进12球，只丢1球，这的确攻防俱佳的表现。不过近几个赛季曼城都被伤病困扰，队内的热苏斯、门迪、费尔南迪尼奥、德布劳内等球员在近几个赛季都不同程度的因伤缺席了很多比赛，这对于曼城同样是不利的一面。虽然瓜帅在每次遭遇核心球员长时间伤停的时候都应对得力，但是这始终是球队不想面对的，本赛季曼城一心希望在欧冠有所斩获，但是欧冠还没开打前又有一员大将再度伤停3到4个月，这也令瓜帅头疼。

上一场4比0布莱顿的比赛中后卫拉波尔特因伤下场，目前已经接受了膝盖软组织和半月板手术，将休战3-4个月，这也让球队的防线再度承受压力。目前曼城伤停的还有萨内、门迪、热苏斯、斯通斯，防线三人处于伤病中的确是捉襟见肘的感觉。国际比赛日之后曼城将客战诺维奇，4日后就将打欧冠客战顿涅茨克矿工的比赛，虽然上赛季曼城主客场3比0、6比0 拿下对手，但是本赛季有这样多球员伤停，客战能否取得本赛季欧冠的开门红则要划上一个问号。

诺维奇新赛季四场联赛取得1胜3负的战绩，球队主场3比1纽卡，其他三场败仗是客场1比4利物浦、主场2比3切尔西、客场0比2西汉姆。可以看出球队主场还是险些逼平了切尔西的，所以曼城随后客战这个对手也需要当心。

拉波尔特近期刚刚入选了法国国家队，他本人也是很开心的，遗憾的因伤无缘了这次欧预赛的比赛，下一次被征召还需要更长时间的等待，目前法国主帅德尚将用乌姆蒂蒂顶替拉波尔特。国家队方面西班牙战绩彪炳，只需要一场比赛就能小组赛出线，球队之前的4场小组赛全胜且打进11球，仅失2球，所以个别伤员不会影响球队的比赛，而曼城则需要更多的筹谋。

在联赛大胜布莱顿之后就有曼城的支持者开始为球队担心，因为他们明白这员虎将对于球队的重要性。瓜帅是战术运用的大师，在英超执教几个赛季也对阵容做出数次微调来应对不同的比赛，后防线四后卫和三中卫的战术也都尝试过，主帅对于每一位球员在的表现和适应力都有了解。这其中瓜帅也曾公开表示拉波尔特能给战术带来了更多选择性，也是最为重要的一员，在训练中也是从来竭力的，这说明悍将在曼城阵中的表现是得到主帅信任和赞许的。

拉波尔特是很全面的球员，他的左脚控球能力很到位，哪怕皮球是从右路过来也能很好的控制下来，并能第一时间传给队友完成突破和射门，处理球方面的确有中场球员的实力。更为到位的是他在中路还能马赫雷斯和斯特林做球，这样的球员主帅自然是欣赏的，因为他有别人没有的能力。

拉波尔特是难得的技术全面的后卫，还是防守意识很到位的球员，他在曼城是进攻的发起者，传球和长传球的精准度都极高。防守方面能及时的化解危机，铲球能力也同样很强，用瓜帅的话就是干净利索的解决问题，这样的队友的确是其他球员所喜欢和信任的。

拉波尔特不仅仅是获得了瓜帅的信任和重用，相关的数据也能证明这员悍将的实力。近期知名的数据网站Squawka Football统计结果显示拉波尔特加盟曼城后的数据极佳，这其中最多触球4599次，最多成功传球3820次，最多解围130次，最多争顶成功112次，最多拦截58次。这样的数据都证明拉波尔特的重要性，所以曼城防线还真需要面临更严峻的考验。

奥塔门迪虽然无伤病，但是他的表现不够稳健，瓜帅还需要更多考量。最新的消息显示斯通斯可能在国际比赛后复出，这样倒是能化解曼城用人的压力。接下来球队双线作战，但是中后卫位置只有两人可用，这的确是很难的，好在最近还有一些时间可以让瓜帅做更多的思考，联赛开战的时候或许能有很合适的应对策略。



