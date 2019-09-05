近期是国际比赛日，欧预赛也将在9月5日开战，葡萄牙将在周日凌晨客战塞尔维亚，作为国脚的贝尔纳多也将参战。这员虎将上赛季的出色表现的确赢得了很多人的认可，也被评为队内最佳，并得到一些名宿的认可。不过近日这位曼城大将的一番话也引发了热议，他公开表示欧足联最佳球员前十的名单中不该只有一名曼城球员斯特林，贝尔纳多认为这样不太公平，因为曼城斩获国内三冠的确该有更多的人入选。

事实上无论是国际足联还是欧足联的最佳球员评选中，都会参考一些其他赛事，而不会太过于注重国内联赛的冠军，而且这些评选也是多方面的，质疑评选的确是有点想当然，起码贝尔纳多自己并不符合入选的条件。值得一提的是曼城球员没有入选到国际足联年度最佳球员的候选人之中，或许贝尔纳多认为自己在俱乐部和国家队的表现是应该成功入选的，所以才会表达不满。

贝尔纳多表达不满其实有点多余，不过所幸的是在最后他还是表示自己会用表现和实力去回击质疑，那么接下来就看看上赛季欧冠和本赛季联赛中这员悍将的表现吧，还有接下来的欧预赛也是曼城这员大将为己正名的机会。之前葡萄牙足球专家昆德特曾公开夸赞贝尔纳多，并认为这员大将是具备成为世界最佳中场之一的能力，而且无论是脚下的技术，还是大局观以及无球的跑动都更到位。

事实上在英超征战多年之后的球员的确是需要多方面的能力的，贝尔纳多在瓜帅账下的确是精进不少，不过拿现在的他来和C罗比的确还是逊色很多。曼城连续两个赛季在欧冠被英超球队淘汰，这也是最为疼痛的所在，同时折射球队的问题是真实存在的。

上赛季欧冠主场1比2不敌里昂，对手连续打进两球，贝尔纳多在下半场打进一球。上半场球队久攻不下，贝尔纳多也只有一脚斜传球帮助热苏斯完成一次射门而已，他自己并没有威胁到球门。下半场是萨内连续过掉2名防守球员之后突然回传球给贝尔纳多做球，后者轻松将球打进为球队挽回颜面，但是球队还是只能接受输球的结果。第二轮2比1霍芬海姆是萨内和斯特林建功，贝尔纳多并没有参与进球。

对阵矿工的比赛中贝尔纳多第69分钟才出场，一分钟后破门，将比分定格为3比0，不过握有两球优势的曼城是掌控比赛的，大将的进球是德布劳内的传球随后突破后直接射门建功，幸运的是皮球击中立柱后入网，悍将也在赛后被认为是福星。球队回到主场6比0横扫矿工的比赛贝尔纳多没有参与进球，席尔瓦、热苏斯、斯特林是功臣。客场平里昂的比赛是拉波尔图和阿奎罗进球，贝尔纳多没有出场，随后主场2比1霍芬海姆的比赛中萨内打进两球，贝尔纳多首发没有参与进球。

淘汰赛曼城客场3比2沙尔克04贝尔纳多没有进球，回到主场7比0横扫对手的比赛中贝尔纳多先是制造点球，阿奎罗命中，下半场接萨内传球低射破门，将比分改写为5比0，这粒进球依旧是锦上添花，只是造点球比较关键。随后主场0比1不敌热刺的比赛中贝尔纳多没出场，回到主场4比3拿下热刺遗憾出局的比赛中贝尔纳多首发出场，在第11分钟接阿奎罗传球后传射建功，皮球是打在队友斯特林的腿上入网的，这粒进球将比分扳2比2平。虽然大将有进球，但是并不是当场比赛的最佳。

新赛季联赛首场比赛贝尔纳多没出场，球队5比0西汉姆。第二轮联赛曼城主场2比2战平热刺，贝尔纳多参与了球队的第一粒进球，当时他回传球找到德布劳内，后者传球助攻斯特林破门，不过球队最终没能全取三分。随后3比1伯恩茅斯的比赛中贝尔纳多首发出战没有参与进球，反而是席尔瓦送出两次助攻极其关键。第4轮曼城4比0布莱顿额比赛中德布劳内和阿奎罗破门，替补登场的贝尔纳多再度锦上添花打进第4球，当时来自阿奎罗的传球，贝尔纳多起脚射入远角。

可以看出贝尔纳多是时常有进球的，但是多数都是锦上添花，而不是危急时刻救命绝杀对手难以关键的进球，所以他距离撑起球队进攻大旗的距离还远。就加盟曼城至今这员大将起码无法有多次独立扭转败局或平局的表现，而入选名单的斯特林可是无数次凭借一己之力力挽狂澜的，所以这位虎将依旧需要更多时间证明自己，而不是张口指责别人或一些评选的结果。







