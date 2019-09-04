英超第4轮战罢积分榜上的排名也很微妙，因为争冠集团的4强都排名都不理想，这样的结果和赛季初强强对话较多有关，和豪门球队整体状态不稳也是有关的。本轮唯一一场强强对话阿森纳主场2比2险平热刺，客队先后打进两球。第一球拉梅拉射门被扑之后埃里克森补射建功，第二球是孙兴慜制造扎卡犯规赢得点球，凯恩主罚命中，上半场末尾佩佩助攻拉卡泽特破门。下半场唯一进球是贡多齐助攻奥巴梅扬破门，主场觅得一分之后阿森纳排名联赛第5位，而热刺则在第9，三场不胜的曼联则排在第8位。

这场比赛后阿森纳本赛季两次对阵争冠集团的球队一胜难求，客场1比3不敌利物浦之后，回到主场2比2平热刺，埃梅里本赛季想带领球队夺冠的确很难。赛后数据显示阿森纳射门26比13，射正8比9，角球11比6，关键传球18比8，数据上的优势并没有转化为进球数，阿森纳本赛季仍是前路茫茫。不过因为曼联、热刺和切尔西排在阿森纳的身后，埃梅里还不是压力最大的主帅，而近三场不胜的红魔的确引发了更多人的感叹。

作为评论员穆帅在节目中也感叹了一下强强对话的不易，狂人称自己在下课前的最后一场比赛前是穿着曼联的睡衣入睡，醒来之后就去比赛了。虽然穆帅也只是一时谈及了往事，不过这段话也揭示出曼联输给利物浦的那场比赛给穆帅留下了很深的痛感，或许那之后被下课让狂人至今无法释怀。其实穆帅在切尔西的两次执教是赢得了很多冠军奖杯和球迷的热爱的，但是执教曼联之后则是一直是有人支持有人反对，但是时隔了这样久穆帅还会谈及当时的经历的确是有一些难以割舍。

曼联那场比赛是1比3不敌利物浦，红魔当时是客场作战，马内率先破门，林加德扳平比分，替补出场的沙奇里梅开二度决定胜局。或许当时所有人也都没有想到这场比赛后穆帅会下课，而比赛前的晚上穆帅还是穿着曼联的睡衣入睡，似乎在这位老帅的内心已经根植了曼联元素挥之不去，这样的感觉有点像是多年追随红魔的球迷。

穆帅执教生涯最骄傲的是带领波尔图登顶欧冠，执教切尔西初的连续两个赛季夺联赛冠军，还有带领国米夺得欧冠冠军，带领皇马拿到本土三冠国王杯、联赛和西班牙超级杯的冠军。这其中最为被人注目的还是率领切尔西的那些岁月，不过现在在穆帅的内心最为感怀的只是曼联，他执教红魔期间为球队斩获欧联杯冠军。或许在穆帅的内心是寄望能成为曼联的第二个爵爷，可以很长时间的执教红魔，没想到却是最终下课，而且他和队内核心球员的矛盾也是下课的主因之一，或许老帅对于这一点也是很难过的。

从曼联下课之后穆帅一直没有决定再度出山执掌其他球队的帅印，或许在他内心还没有球队能让他全力以赴，又或许穆帅也想好好的调整一下自己的心情，等到想工作的时候再选择执教哪支球队。目前的英超豪门主帅的位置都比较稳，热刺主帅波切蒂诺也是很多豪门球队追逐的焦点，但是这位主帅最终还是选择留下来缔造这支自己一手打造的年轻军团。球队近几个赛季的战绩已经很不错了，上赛季跻身欧冠决赛也是俱乐部最好的成绩，联赛近几个赛季都拿到欧冠资格也是比较令人满意的结果。

本赛季热刺先后对阵曼城和阿森纳都是客场作战，但是都拿到了1分，球队近两个赛季基本没有什么引援还能有这样的战绩，所以即便出现一些冷门，主帅也不会被下课。埃梅里本赛季能否拿到欧冠资格很关键，如果还被排除在前四之外，且没有任何奖杯的话，帅位的确会不稳，但是阿森纳很少让主帅中途下课，埃梅里倒是还可能有更多的时间执教球队。

瓜帅和克洛普的帅位很稳，除了主帅自己想离开，俱乐部是不会送走这样的主帅的，不过即便帅位空出来，这两家俱乐部也不会邀请穆帅执教球队。切尔西主帅是穆帅的最得意弟子兰帕德，阿布在关键时刻想到的是这位功勋球员，而不是此前两进宫的穆帅也说明他不会第三次邀请狂人入主蓝桥，所以穆帅执教英超豪门球队的可能性比较低。穆帅如果考虑其他联赛的话，西甲可能性不大，意甲是穆帅不想去的，德甲或许就是穆帅的下一站。不过下一程的开启是要等穆帅做好准备之后，同时球队也必须有足够的资金支持才行。

曼联上赛季做出换帅决定也是无奈的，因为球队选择放弃了主帅，索帅继任之后高开低走也让球队高层保有了一些希望，并认为只要今夏有引援的支持的话，主帅就能在本赛季带领球队取得更好的战绩。但是从目前曼联的战绩来看明显是不尽如人意，除了首轮零封切尔西外，其余三场比赛2平1负，而且每场比赛都有失球，对手还是狼队、水晶宫和南安普顿这样的中游球队。球队这三场比赛只打进3球，丢了4球，这样的战绩的确很差。