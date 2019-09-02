本轮英超还是曼城和利物浦最为强势，两强都是大比分零封对手，目前红军2分优势领跑英超，排名第二的曼城4轮联赛打进11球，净胜球比利物浦多2球，第三的莱斯特城净胜球是3球，由此可见英超双雄的优势。第4轮联赛结束后，其他4支豪门球队排在前四之外，阿森纳第五，曼联和热刺排名在第8和第9位，因为两强本轮交战2比2平局收场。切尔西则在第11位，这四强赛季初的表现都不稳，所以本赛季联赛争霸还可能是二人台。

曼城除了和热刺战平外，其他三场比赛只丢一球，有两场比赛是5比0、4比0大胜对手，整体发挥上更为强势一些。利物浦四轮联赛之后，只是在本轮3比0零封了伯恩利，其他比赛都有一粒失球，防线上还是不及曼城。两队本轮的对手都是上赛季双杀过的，所以轻松取胜也是必然的。从比赛的进程来看曼城开场68秒就由德布劳内空门得手，津琴科和席尔瓦以及德布劳内的配合很是精妙，这粒进球也更为精彩。

利物浦的进球是在第33分钟打进的，当时亨德森右路回传球找阿诺德，后者传中击中传中克里斯伍德身上偏转入网，这粒进球有一定运气的成分。利物浦随后很快再进一球同样是对手的本米传球失误送分，菲尔米诺抓住反击机会助攻马内单刀破门，两球都是对手送分的确是太走运了。

目前的英超射手榜上阿奎罗打进6球位列第一，斯特林打进5球和普基排名第二和第三位，曼城这两人的进攻效率极高，尤其是阿奎罗的射术很高，每粒进球也都是很精彩的。本场比赛帮助曼城率先进球的的功臣德布劳内有2球入账，而且他还有一项数据很惊人，他近7次英超首发打进2粒进球，还送6次助攻，这样的关键先生对于更为曼城重要。对于本赛季多线争冠的曼城来说德布劳内的表现至关重要，接下来还可能延续这样的强势，前提是比利时人能不再受到伤病困扰。

本赛季的4轮比赛中德布劳内都很关键，首轮大胜西汉姆的比赛中德布劳内妙传助攻斯特林单刀球破门，2分钟后又参与了热苏斯的进球，虽然这粒进球被判越位了，但是斯特林的进球将比分改写成2比0，进球的时间很关键也很及时，也提前定格了比赛。这场比赛中德布劳内有1次射门，1次助攻，传3次威胁球，4次抢断成功。

第二轮联赛2比2热刺的比赛中，德布劳内接贝纳尔多的传球助攻斯特林破门，在对手打进一球之后，德布劳内一脚低传球助攻阿奎罗再度反超比分。虽然热刺下半场利用角球扳平了比分，但是德布劳内的关键性是被肯定的，在强强对话中的强势表现很宝贵。这场比赛德布劳内4次射门1次射正，送2次助攻，传9次威胁球，3次过人，他个人的表现绝对到位，只是他下半场的妙传被队友浪费了。

联赛第三轮曼城3比1曼城伯恩茅斯，德布劳内接津琴科传球起脚射门没打上力量，但是阿奎罗拿球后起脚将球打进，球队开场第15分钟就进球了。全场比赛德布劳内3次射门，送出1次助攻，传2次威胁球。本轮比赛一开场德布劳内就建功，随后还助攻阿奎罗扩大分差帮助球队2球领先对手，可以看出德布劳内的确是进攻发动机，这也是其他球队所缺少的。全场比赛德布劳内4次射门打进1球，送出1次助攻，传2次威胁球，如果持续保持这样的高效率，曼城的连胜场次还会延续下去。

本场比赛后将是国际比赛日，德布劳内势必会为国征战，这就需要在比赛和训练中规避伤病的出现。因为两周后联赛开战后就是欧冠首轮小组的比赛，一周双赛模式的开启，体能是否充沛很关键，再就是如何避免重复上赛季伤病困扰同样关键，德布劳内的确是需要一些自我保护的。昔年罗本在切尔西也是饱受伤病困扰，但是转会拜仁后伤病情况减少，且爆发了自己的第二春，罗本至今都感谢瓜帅让他再度发威，且持续了很长的时间，德布劳内只要不受伤，个人数据上也会有更多的突破。

曼城大胜布莱顿的比赛是曼城本赛季第一个主场胜利，也是珍贵的，所以德布劳内的功劳簿上更多了浓重的一笔。布莱顿本赛季前3场英超的战绩是1胜1平1负，球队首轮客场3比0沃特福德，主场1比1平西汉姆，上轮联赛0比2不敌南安普顿，球队整体的表现还不错，只是在曼城面前没有还手之力。

这场比赛曼城射门15比6，射正6比2，角球8比1，数据上的优势明显，但是球队的问题还是存在的。罗德里还没有融入球队，这个需要时间，此外一周双赛开打之后，防线轮换上也是重中之重，球队还是寄望伤病的球员复出后能尽快的恢复状态。奥塔门迪和津琴科还是有一些不稳，如今拉波尔特因伤下场后防吃紧，瓜帅需留意防线上的隐患。