2019男篮世界杯开启中国男篮首战以77比55拿下科特迪瓦男篮，比分是很满意的，但是过程却有一些不稳，中国队第三节的应变和发挥是很关键的，也决定了首战的成败。易建联后程发力，但是球队上半场的问题较多，接下来在第二场对阵波兰队的比赛前还需要更好的总结。

这场比赛中国男篮首节14比16，次节15比13，双方上半场29分战平，但是面对较弱的对手，半场持平明显是有点意外。第三节男篮22比12展露实力，末节19比14稳定胜果，后程发力对于实力相近的对手是可以的，但是面对更强的对话则可能追分无力最终输掉比赛。

中国男篮的第一个得分是郭艾伦挑篮不成功，翟晓川补进得分。对手随后三分球不中，周琦还给对手大帽，中国队的防守在这段时间还是做得不错的。阿联和赵继伟的配合后单打没能得分，前者的第一个得分是罚球，且两罚都中，这也是极其关键的一个点，在首节中男篮抢篮板很积极，所以获得了更多进攻机会。在对手三分球得手后，阿联的状态还是没有调整到最好，两次进攻都没能得分比较低迷。

首节两队陷入了僵持中，中国男篮的失误增多也是屡屡无法得分的原因。这期间周琦三分球和传球给王哲林造犯规成功让比分保持领先，不过始终没能拉开分差，犯规次数的增多导致首节末尾被对手反超，科特迪瓦的三分球是轻松的出手中国男篮的防守也显得无力。

次节上来中国男篮三分不中，还加了24秒，中国队依旧受困，阿联出手的机会少，手感也不好。阿联给郭艾伦做球后者投篮不进，随后给周琦传球造对手犯规，遗憾的是中国男篮除了阿联外的其他球员罚球都是两罚中一，之前说到男篮罚球命中率低的弱点也暴露了出来。阿联随后被吹了走步，之后给赵继伟传球后者打铁，这之后对手再中三分球，男篮主帅被迫叫停了比赛，因为这样下去中国队真危险了。

这次暂停后的确见效了，但是进攻得分了，防守的问题依旧存在，对手除了得分还造犯规走上罚球线，所以即便翟晓川5中5 ，砍下10分6篮板，周琦6分2篮板，郭艾伦8分5助攻，半场结束前双方只能打个平手，占据主场之利这样的比分的确是差强人意。阿联半场比赛只罚进两球砍下2分和3篮板受困明显，这一点也是球队被动追分的一个主因。

关键的第三节阿联上来就跳投得分，随后抢下篮板给队友一次上篮机会，之后阿联接周琦传球强打造犯规两罚全中，这段时间的表现才是真实实力的阿联。随后他还抢下篮板给队友送机会，如果本场比赛诸多的机会中其他队友的命中率再高一些的话，领先的优势会更早的到来。下半场扩大分差的关键期周琦投篮不中是阿联补进得分，但是对手随后三分球还以颜色之后，阿联两次和队友配合出现失误被换下。主帅这样做也是想有一些安排，此外也希望阿联得到一些调整的时间，事实证明这个安排也是到位的，第三节10分的领先优势的确奠定了胜局。

关键的末节，对手三分球强顶阿联没能成功，抑制了对手的三分球得分后，男篮才能稳住领先优势，此后还防了对手一个24秒，加强防御方面是做得不错。此后阿联翻身跳投得分后不久还抢下篮板，队友传球配合后再度交给阿联造了对手犯规，此后还传球给郭艾伦完成一次三分球可惜没中，但是整体上是占据了优势的。末节有一个争议点就是阿联反击上篮被汤普森犯规，但是这一次裁判没有判违体，而只是给了普通犯规，而此前对中国队却吹了一次违体，明显没有做到一碗水端平。

比赛最关键的时期双方都走上罚球线，阿联随后接郭艾伦传球跳步到篮下上篮得分，随后不久又先后两次得分，其中暴扣空篮更是提气，将比分扩大为13分，这6分很关键也奠定了胜局。末尾高难度得分是锦上添花，阿联的作用依旧是最为关键的，也预示着随后的比赛依旧需要阿联发威。

9月2日要对阵小组最强的对手波兰，这场比赛中国队将迎接更为严峻的考验。波兰队首场比赛以80比69战胜委内瑞拉队，值得一提的是波兰首节不利，次节发威带着10分的优势进入下半场，随后稳稳的拿下了对手。这场比赛斯科洛夫斯基砍下16分9篮板，珀尼卡15分5篮板，瓦辛斯基13分，波兰阿隆-塞尔12分，赫里卡尼乌贡献10分10篮板也极其关键。中国男篮首战阿联19分8篮板，郭艾伦17分3篮板，送出9次助攻，这员虎将的关键性和阿联相等。周琦砍下12分6个篮板，送对手2帽。翟晓川砍下10分7篮板，赵继伟砍下2分，但是送出4次助攻。两队还是有一定差距的，不过首战中男篮主帅应对得力也是随后大战的关键，阿联开场的手感必须热起来，此外郭艾伦也需要更早的发挥能力，否则半场比赛下来就可能被对手大比分领先，那样的话下半场翻转更难。



