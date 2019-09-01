英超第4轮注定是冷门不断，曼联被南安普顿逼成1比1平，球队三轮不胜的确是问题多多，上赛季红魔主场3比2、客场2比2平圣徒，本轮客战再平也只是和上赛季相同。这场比赛后可以说南安普顿是曼联的克星，也可以说红魔客战无力，总之索帅新赛季的日子的确是不好过。切尔西新帅兰帕德压力更大，首轮0比4不敌曼联，排名滑入降级区，对手因此过度窃喜之后三轮不胜，切尔西随后的三场比赛也是1胜2平，这红蓝两军的确是惺惺相惜了。

切尔西受困于不能引援加上处于伤病中的都是核心球员，兰帕德手里的阵容的确和曼联没法比，但是本场比赛同样是有错处急需纠错的，不过兰帕德目前过于自信的确很难自我反省，切尔西赛季初期经历的磨砺还要继续。老板阿布一向看重欧冠的比赛，如果随后外战开启切尔西仍处于目前这样的状态的话，主帅的位置的确是有点悬。

本场比赛坎特、佩德罗、吕迪格、奥多伊和奇克都伤停，威廉进入了替补席，主帅应该也是考虑他伤愈需要时间恢复，所以本场只是派遣他替补登场。令人没有想到的是克里斯滕森和阿隆索以及吉鲁都在替补席，而一向是最不稳的后防球员祖玛却搭档小将托莫里首发，这样的安全的确是有点小看升班马谢菲尔德联。

首发除了后防线这一人的轮换外，阵容和对阵诺维奇一样，芒特、普利西奇、亚布拉罕都被委以重任。上半场后者打进两粒进球，哪怕比赛打得没有章法，但是能2球领先就说明进攻端的斩获能弥补防线上的一些不足。多数人会认为中场主帅的调整和下半场的换人会让这场主场的比赛打得更有声有色，而且还能扩大分差，但是遗憾的是升班马倒是在下半场一开始就扳回一球，当时斯蒂文斯连续过掉阿斯皮利奎塔和若日尼奥后传中助攻罗宾逊打进一球。

这之后切尔西的进攻端的两次较好的进攻机会都被门将化解，对手倒是有制造了一些机会。这其中史蒂文斯远射击中托莫里产生折射很是危险，所幸的是凯帕注意力击中将球抱住才化解了危机，可以说托莫里的经验和实力并不能在这样的困境中首发出战。末尾的失球和蓝军队长以及这位小将托莫里也有关系，只是祖玛背了黑锅。当时罗伯逊闪过阿兹皮利奎塔之后传中，托莫里慢了半拍用眼神防守，祖玛赶到想解围却送上了乌龙大礼，但是相同的位置祖玛曾门前救险，只是后面这次适得其反。

防线的问题绝对不能是一个人的问题，祖玛的不稳一直存在，阿兹皮利奎塔本赛季的状态也在下滑，这或许和失去曾经的后防线队友有关，一个人撑起后防也的确太为难他了。克里斯滕森本场一直替补，不清楚为什么主帅不给他机会而让小将练级，或许私心里兰帕德更想启用他熟悉的这三位小将，以期待他们更早的替代目前的队友们。但是目前蓝军在本轮比赛前排名第13位，目前多赛一场的情况暂时排在第9，这样的时期不求稳，不确保在主场拿到本赛季的首场胜局，而是在让小将们练级，这样的处理方式的确是不负责的。

下半场主帅在换人上也是极其不到位的，在2比1领先一球的情况下，主帅在第83分钟连换两人，兰帕德用巴舒亚伊和吉尔摩换下了科瓦契奇和打进两球的亚布拉罕，吉尔摩才18岁，球队只是一球领先如何就靠小将力挽狂澜。威廉是在第60分钟登场换下了巴克利，但是登场后三次和亚布拉罕的配合都没能形成射门，两人的默契度明显不足，如果这个时候派遣吉鲁登场，威廉的作用就可能大化，末尾的平局就不会出现了。

或许有人会说受困于无法引援的切尔西必须启用年轻储备，可目前球队是要在赛季中保住欧冠资格，而不是保级就行，就目前这样大范围的启用新人在锋线和后防线上，真无法确保有理想的战绩。

亚布拉罕虽然也已经是4球入账了，但是就本赛季开启之后的两场强强对话是对阵曼联和超级杯对阵利物浦，这两场比赛中亚布拉罕都没有进球。对阵利物浦一战是吉鲁破门，若日尼奥点球命中的，亚布拉罕还在点球大战中射丢了点球，这也说明虐菜的比赛小将可能建功，但是强强对话就未必能斩获进球，所以合理的轮换保持好的状态和体能是必要的。

本场亚布拉罕的两粒进球中也有对手犯错的成分，第一球是阿斯皮利奎塔右路传中，亚伯拉罕头球一点帮助普利西奇完成一次射门，门将扑出皮球不远被亚伯拉罕跟进破门。第二球是来自若日尼奥挑传，对手的奥康奈尔和伊根拼抢相撞给了亚伯拉罕拿球射门的机会，这一球帮助球队在上半场末尾2球领先。遗憾的是下半场蓝军主帅应对方式出现了问题，防线的错漏导致胜局成平局。

虽然说接下来是国际比赛日，切尔西球员和主帅都能经过一些时间的调整，但是随后的赛程是联赛对阵狼队和欧冠主场迎战瓦伦西亚的一周双赛，就本场的切尔西的表现的确很危险。球队只能寄望到时候坎特、佩德罗、吕迪格都能伤愈复出，这样攻防两端才能有更出色的表现帮助球队升入英超前列。



