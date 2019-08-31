欧冠抽签切尔西也被认为是进入了死亡之组，蓝军所在的是H组有阿贾克斯和瓦伦西亚以及里尔，因为阿贾克斯上赛季在欧冠连续淘汰豪门球队，所以被看高也是有理由的。不过就连里尔高层也认为是小组赛的焦点是阿贾克斯就有点难以理解了，人们似乎忽略了切尔西是上赛季欧联杯冠军和英超第三的球队，俱乐部此前曾有一座欧冠奖杯和数座联赛冠军奖杯。此外还有人认为这是一个实力接近的小组，这样的言辞同样有点看低了兰氏切尔西。

切尔西被看低主要是阿扎尔离队，萨里也回到意甲执教尤文图斯，新帅兰帕德执教经验少，球队受困于转会禁令今夏无法纳入强援。不过人们似乎也忽略了阿贾克斯和里尔的核心球员在今夏也都被挖角，球队的实力和上赛季也不可同日而语，这样的情况看低切尔西的确有点偏颇。不可否认的是德容和德利赫特的离开对于阿贾克斯是有影响的，里尔主力前锋佩佩离队也对球队不利。瓦伦西亚上赛季排名联赛第四，不过切尔西以往对阵西甲球队的战绩并不差，甚至在和马竞的对话中力擒对手。

切尔西早年是迅速崛起力压豪门球队，过于快的雄起也总是被各种嫉妒，所以当球队面临一些困难的时候，鲜有看高蓝军的言论，而切尔西却总是能打脸这些看低球队的人们。孔蒂和萨里在蓝军的处子赛季都被看衰，但是两位前任主帅都力压群雄斩获冠军，孔蒂让瓜帅和穆帅以及埃梅里仰视，萨里则带队力压法兰克福和阿森纳登顶欧联杯，联赛也只屈居于曼城和利物浦之后。本赛季兰帕德执教蓝军依旧被看低，接下来球队需要用战绩来为己正名，这其中欧冠的战绩是最为关键的，这也是老板阿布最为看重的。

阿贾克斯上赛季欧冠和拜仁在同一小组，球队客场1比1、主场3比3在平德甲老大，此外客场1比1本菲卡，其他三场比赛都零封对手，球队不败晋级淘汰赛。1/8决赛主客场1比2、4比1淘汰皇马，1/4决赛主客场1比1、2比1淘汰尤文图斯，半决赛主客场2比3、1比0被热刺淘汰。球队先后对阵西甲、意甲和英超豪门，最终也只是因为客场进球少而出局的确是赢得了尊重。不过新赛季小组对手不同，加上阵容上的缺失，能否复制上赛季的奇迹还是一个问号。

阿贾克斯是年轻生力军，切尔西在兰帕德旗下也是更加其中新锐的年轻球队，所以欧冠赛场两队碰撞自然也能吸引人们的目光。切尔西在欧战和瓦伦西亚交过手，球队两次和瓦伦西亚同组最终都杀入决赛，所以也有人认为有这样的福星护佑本赛季的兰帕德也可能带队杀入决赛。2007/08赛季切尔西小组对手是罗森博格、沙尔克、瓦伦西亚，蓝军主场2比1、客场0比0瓦伦西亚，随后切尔西两回合4比0淘汰奥林匹亚科斯，1/4决赛主客场1比2、2比0淘汰费内巴切，半决赛切尔西主客场1比1利物浦晋级决赛，和曼联点球大战遗憾失冠。

2011-2012赛季欧冠小组赛切尔西小组对手是瓦伦西亚、勒沃库森和根克，蓝军主客场3比0，1比1瓦伦西亚。淘汰赛主客场4比1、3比1淘汰那不勒斯，1/4决赛主客场2比1、1比0本菲卡晋级半决赛，蓝军主客场1比0、2比2淘汰巴萨晋级决赛，点球大战5比4拿下拜仁登顶欧冠。

里尔和切尔西没有直接对阵过，不过蓝军当年从里尔引进阿扎尔，后者也成为蓝军绝对的功臣和中场核心，不过现在扎球王已经离队，两队交战更多的是比赛中的内容和赛果。

目前的切尔西在联赛前3轮联赛1胜1平1负，主帅和球队处在磨合之中，队内核心球员坎特和威廉遭遇伤病困扰，这也是球队开局不利的一个重要的原因，不过随着比赛的推进球队的战绩有望不断提升。威廉已经复出征战，坎特可能缺席本轮切尔西主场对阵谢菲尔德的比赛，但是随后国际比赛日得到休息的话，下一次联赛开启后坎特可能满血复活全力为球队而战。

拥有完整的阵容的话，切尔西在欧冠开打之日对阵阿贾克斯、瓦伦西亚和里尔也无爆冷可能，所以核心的伤病是目前球队的关键点。对于切尔西利好的是萨里离开并没有影响上赛季强援若日尼奥的发挥，相反的这员虎将很快的得到了新帅兰帕德的认可。准确的说萨里坚持让若日尼奥打单后腰其实没有使用好这位强援，而在兰帕德的战术体系中更加放大了若日尼奥的优势面。蓝军主帅近期也公开表示坎特的重要性和对若日尼奥的看好，并认可蓝军对阵利物浦的比赛中若日尼奥的出色表现，且认为大将还能更好。

切尔西的关键是中场创造进攻的能力和防守端的稳健，有健康的坎特和若日尼奥这样的愿望就能实现。兰帕德还寄望奥多伊更早康复，因为这员小将上赛季的表现被认为是阿扎尔的接班人，有他助力的话球队才能更快速的弥补阿扎尔离队的影响。