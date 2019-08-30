欧冠抽签结果出来之后，关于死亡之组的讨论的确不少，巴萨和多特蒙德以及国米这一组注定有一强要出局，布拉格斯拉维亚进入死亡之组也是很荣幸的，从俱乐部高层的微笑中可以解读本赛季征战欧冠的出镜率足就满足了。巴萨曾经数次笑傲欧洲，小组出线基本不成问题，多特蒙德也是欧冠常客，国米邀孔蒂入主，下重金纳入新援，新赛季也是想在双线争冠，所以三强争霸也是欧冠的绝对看点。

国米曾有几个赛季无缘欧冠，上赛季再度在欧冠征战，球队在经验上有一些不足，加上新帅和新援都需要完成磨合，在这三强争夺战中是有一些劣势的。值得一提的是上赛季国米小组赛就是死亡之组，当时球队在B组，同组的对手是巴萨、热刺和埃因霍温。球队在欧冠小组赛中主场2比1、客场0比1热刺，主场1比1、客场2比1埃因霍温，客场0比2、主场1比1巴萨，最终6场比赛和热刺一样同积8分，后者最终依靠与国米相互间的客场进球优势杀入16强。

国米连续两个赛季进入死亡之组的确也是太不走运，以巴萨对阵国米的绝对优势，出线是不成问题的，所以多特和国米则需要拼一个晋级的名额。国米请孔蒂入主后，还根据主帅的战术纳入很多强援，卢卡库、巴雷拉、森西、拉扎罗、戈丁等球员的到来提升了球队的综合实力，球队今夏投入1.5亿欧元，其中8000万欧元纳入的卢卡库是备受关注的，他的表现也将决定国米本赛季双线争冠的走势。

目前意甲第一轮战罢国米排名第一，在主场4比0大胜升班马莱切的比赛中卢卡库首战就建功，此外另外一位新援森西也有一球入账，今夏的进补的确令国米更具冲击力。这场比赛布罗佐维奇先拔头筹，阿萨莫阿先后助攻布罗佐维奇和新援森西破门也很关键。下半场第60分钟卢卡库打进处子球，当时布罗佐维奇断球后传球给卢卡库，后者无私传球给劳塔罗-马丁内斯完成射门并造成对手门将扑球脱手，卢卡库跟进补射建功。这粒进球的确显露出小魔兽的无私属性和门前嗅觉到位，随着赛程的跟进势必还会制造惊喜。

必须承认的是这粒进球的确等于提前定格比赛结果了，卢卡库首战整体的发挥是到位的。全场比赛卢卡库1次射门就斩获进球，此外还传4次威胁球，2次过人，可以看出小魔兽并非独狼且有潜力可挖。

多特蒙德上赛季欧冠在A组以小组第一的身份出线，同组对手是马竞、布鲁日和摩纳哥，小组赛4胜1平1负，和马竞同积13分出线。遗憾的是在1/8决赛对阵热刺被零封出局，多特客场0比3、主场0比1出局，这样的赛果也的确够惨痛的，所幸的是本赛季小组赛不再碰英超4大豪门，不过对阵国米仍需要面对曼联的前球员卢卡库。

对于欧冠小组抽签结果，多特蒙德也是很心塞的，因为球队已经有两个赛季进入死亡之组了，16/17赛季多特被分在H组，小组对手是热刺、皇马和希腊人竞技。多特小组赛6场只积2分出局，6场比赛2平4负的确太悲惨了，不过这和遭遇死亡之组之后崩溃相关。小组赛多特先后客场1比3热刺、主场1比3皇马、主客场1比1希腊人竞技、主场1比2热刺、客场2比3皇马，这样的经历对于多特蒙德来说的确是难忘的。

巴萨近几个赛季一直看着皇马在欧冠登顶，看着德比对手连续三个赛季斩获冠军的确是难受，回看巴萨近四个赛季的欧冠过程可以发现一些球队的症结。15/16赛季巴萨在E组，和罗马、勒沃库森、鲍里索夫同组，6场比赛4胜2平小组第一晋级，随后3比1和2比0淘汰阿森纳，球队在1/4决赛主客场2比1,0比2被马竞淘汰，客场无力很明显。

16/17赛季小组赛对手是曼城、门兴和凯尔特人，巴萨6场比分5胜1负小组第一晋级，随后客场0比4、主场6比1淘汰大巴黎，那两回合的比赛堪比地狱与天堂。但是遗憾的是1/4决赛还是主客场0比0、0比3被尤文零封出局，当赛季揭示巴萨的问题很严重，同时也揭示球队不变革很难再度染指欧冠的不足。17/18赛季巴萨小组赛对手是尤文、里斯本竞技和奥林匹亚科斯，巴萨小组赛4胜2平晋级，球队随后主客场3比0、1比1淘汰切尔西，但是1/4决赛主客场4比1、0比3被罗马淘汰，依旧是客场作梗。

18/19赛季赛季小组赛巴萨小组对手是热刺、国米、埃因霍温，小组是4胜2平以小组第一出线，小组赛中巴萨主场2比0国米、客场1比1国米，或许球队没有想到会连续两个赛季和国米在小组赛中相遇。上赛季淘汰赛巴萨主客场5比1、0比0淘汰里昂。1/4决赛主客场3比0、1比0曼联晋级半决赛，没想到半决赛主场3比0利物浦，客场却0比4出局。球队在终于打破了1/4决赛出局的魔咒之后仍出局，客场的顽疾依旧是巴萨无缘决赛的主因。