意甲第二轮将在周日开战，尤文要主场迎战那不勒斯，这场大战吸引了各方的注目，虽然萨里仍无法在场边督战，但是被他短期打造的尤文要对阵曾经执教的那不勒斯还是有很多看点。C罗本场的发挥也是重中之重，因为首轮比赛道格拉斯-科斯塔的表现很关键，赛后居然有人认为这员虎将优于C罗，因为这样的言论也引发了各方的热议，所以次轮对阵更强大的对手，这两人的发挥也是焦点。

这场大战前尤文传奇人物，目前是尤文副主席的内德维德对C罗赞不绝口，他认为俱乐部引进C罗让自己非常自豪，葡萄牙人对意大利足球的影响力会不断扩大，对球王在尤文的表现也是极其满意的。这样的赞许也是很中肯的，因为C罗加盟尤文之后的确令球队受益良多，本赛季球队换帅也是更想在欧冠有所斩获。

意甲首轮尤文图斯客场1比0帕尔马，那不勒斯客场4比3拿下佛罗伦萨，两强赢球都不易，次轮直接交锋的确能展示各自的实力。上赛季尤文主场3比1、客场2比1那不勒斯主场的优势更为明显，本赛季这场大战也需要三军用命，因为对手并不是软柿子。

尤文首轮比赛即便萨里因病无法在场边督战，还是揭示出新帅对于球队的一些改变。虽然尤文赢球了却也留下了遗憾，当球队1比0领先比分后依旧存在上赛季的问题，没能尽早的扩大分差也让这场比赛险情不断，这一点的确是有一些差强人意。不过主帅改造一支球队的确需要更多的时间，对于尤文来说1球领先之后才是真正的考验。

尤文首轮的阵容也只有回归的伊瓜因这一个变化，进攻的机会不少但是都差之毫厘。帕尔马的反击战也很有威胁，因格莱塞和埃尔纳尼在尤文进球前先后两次威胁球门，所幸的是道格拉斯科斯塔利用角球机会传入禁区内被解围，外围的博努奇将球扫入禁区，基耶利尼及时捕捉战绩将球进。道格拉斯本场比赛有2次射门，传2次威胁球，5次带球过人，45次传球的成功率93%，参与了唯一的进球的确很关键。

赛后也有人认为道格拉斯科斯塔的作用超越了C罗，虽然很多人觉得这样的说词是夸张了，但是不可否认的是本场比赛中科斯塔的传球的确制造了很多威胁。C罗在尤文的数据的确不及皇马，那是因为银河战舰有善于做球的队友，而尤文想要在欧冠夺魁自然也需要C罗的队友有更强势的表现。

首轮的比赛中科斯塔在右路既能走外线晃过防守球员制造传中机会，也能利用中锋前提在中路创造空间，帮助队友直接形成射门。那场比赛中他多次参与进攻，尤文也更接近破门，所以赛后获得高分也是必然的。伊瓜因上赛季在英超的表现很一般，所以本赛季租借结束回归尤文，首轮比赛中伊瓜因也有一些亮点，当时他接科斯塔传球后选择一脚挑传找C罗，后者停球后直接射门打偏，从这次进攻可以看出伊瓜因还是很无私的，本赛季如果更善于助攻队友的话也是可以发挥自身作用的。

科斯塔在首轮比赛曾给C罗做球，后者一脚抽射将球打进，遗憾的是被判越位，这粒进球被吹也成为赛后被质疑的点，VAR的公正性近期也是屡屡被质疑的。下半场科斯塔还有一脚妙传到C罗脚下，但是后者射高了。C罗在首轮的比赛中的状态并没有调整到最好，次轮的比赛则可能会好一些。

C罗首轮比赛有7次射门，2次射正，1次过人，1次解围，1次犯规和1次被犯规，43次传球的成功率为88.37%，而上赛季两战那不勒斯的数据更为强势。上赛季主场3比1对手的比赛中C罗送出2次助攻，8次射门5次射正，传3次威胁球，5次过人，1次解围，2次被犯规，26次传球的成功率为92.31%。那场比赛C罗先是用传中球助攻曼朱基齐破门扳平比分，下半场接迪巴拉传球射门击中立柱，曼朱基齐补射建功。随后尤文角球机会，队友开出C罗前点头球攻门被扑，博努奇在后门柱再射建功。三粒进球都和C罗有关，葡萄牙人的确是那不勒斯的克星。

这场比赛尤文射门17比14，射正9比4，角球7比4，越位3比0，扑救3比6。尤文客场2比1那不勒斯的比赛中C罗受困明显，全场比赛有2次射门无射正，2次过人，1次抢断，次解围，2次犯规，31次传球的成功率为90.32%。虽然C罗客战没有进球入账，但是他在第25分钟的表现可是极其关键的，当时他从马尔屈脚下断球，随后让梅雷特吃到红牌，导致对手被动换人。随后皮亚尼奇定位球破门，那不勒斯因为减员而威胁减少。尤文的第二球是战术角球建功，不过在皮亚尼奇两黄变红牌被罚下之后，那不勒斯扳回一球，末尾30分钟还是充满悬念的，所以本轮再战尤文必须当心。