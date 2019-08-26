英超三轮战罢利物浦2分优势领跑，曼城3轮2胜1平排名第二，接下来的榜首之争只会越来越激烈。第4轮英超两强的对手是伯恩利和布莱顿，曼城想完成追分的难度比较大，因为伯恩利很难阻截红军。上赛季红军主场4比2、客场3比1力挫伯恩利，曼城上赛季主场2比0、客场4比1布莱顿，所以英超榜首改变还要到国际比赛日结束后定论。

在第三轮的比赛中曼城客场3比1伯恩茅斯，阿奎罗梅开二度极其出色，而且赛后个人职业生涯的进球数达到400球，这显然是双喜临门了。近期转会方面的消息显示昔年阿森纳大腿，随后被寄望成为曼联大腿的桑切斯可能租借加盟意甲的国米，球员本人也希望快速逃离曼联，这样来看昔年在英超驰骋的大腿级人物即将谢幕，而阿奎罗持续数个赛季的强势效率则是曼城之福。

对阵伯恩茅斯的比赛中阿奎罗开场就有极佳的表现，在这样的情况早早破门也是必然的。不过这粒进球也有一定的偶然性，因为当时来自津琴科的传球德布劳内起脚射门没打上力量，阿奎罗得球后直接起脚射门就洞穿了对手的球门，这的确是意外之喜，同时也揭示只有捕捉战机能力极佳的球员才能利用这样的机会破门。

必须承认的是伯恩茅斯上半场也很顽强，所以曼城第二粒进球是在第43分钟打进的，这次还是队内的老将起作用了，席尔瓦直传球助攻斯特林单刀破门。这一传的确精妙，所以赛后人们也在想倘若下赛季席尔瓦离队之后，还能否看到这样手术刀般的传球。虽然曼城半场2球在握，但是补时阶段的定位球防守是很无力的，所以让伯恩茅斯的替补奇兵扳回一城，这也是极其危险的信号。不过阿奎罗的支持者们一定认为这粒失球更能衬托阿奎罗的关键性，因为如果没有下半场阿奎罗在第64分钟的进球，这场比赛还会有很大的悬念。

上半场数据显示曼城射门11比5，射正3比4，角球3比1，犯规5比3，越位3比2，从数据中可以看出2比1的领先优势并不能证明球队没有忧虑，对手的射正次数也显出了进攻端有足够的威胁，只是阵中没有阿奎罗这样的高效率球星而已。下半场一球领先也让曼城有点急躁，威尔逊还形成一次单刀球被埃德森救出，所以当席尔瓦被对手放倒在地却没赢得点球后，曼城的球员更加不淡定了。所幸的是就这样的关键时刻阿奎罗用进球将比赛定格了，当时是曼城的界外球，津琴科掷出后阿奎罗得球交给席尔瓦，后者突入禁区助攻阿奎罗梅开二度。两位老将的化学效应的确到位，即便目前曼城阵容足够厚，但是如果没有这两位助阵，在一些比赛中球队也会遭遇阻力无法全取三分。

阿奎罗本场给人们的感觉是满血复活，从开始到比赛结束都充满活力，而且面对进攻机会都是第一时间起脚射门将球打进。这两次进球机会如果稍微犹豫一下就可能错失了，毕竟当时禁区内人员密集，所以能如此果断的射门且命中的确是大师级的演绎。赛后阿圭罗8.5分获得全场比赛的第二高分，关键性的确是被认可的。

诚实的说在这场比赛中席尔瓦和阿圭罗同样关键，阿奎罗本场4次射门2次射正全部命中，传3次威胁球，打满全场的他体能不存在任何问题，这一点也让赛季初人们担心消除了。席尔瓦有2次射门全部射正，传2次威胁球就送出2次助攻，这样的数据更为惊人一些，此外这位中场大师还有2次抢断，2次解围，1次被犯规的数据，59次传球的成功率89.83%。曼城有这样二老的确是有福。虽然目前利物浦更为强势一些，因为他们轻松的拿下了阿森纳，但是如果一周双赛的模式开启之后，估计会失分让出榜首，因为曼城的阵容厚度的确可以有两套主力阵容。

除了席尔瓦和阿奎罗外，贝纳尔多、德布劳内、热苏斯和斯特林等球员本赛季的状态都不错，都可以成为比赛中的关键先生。目前联赛3轮战罢，斯特林打进5球和普基并列第一，阿奎罗4球和伯恩利的巴恩斯相同。热苏斯1球，曼城比其他豪门的进球数要高，而且多点开花更为有利。

阿圭罗的400球分别是阿根廷队41球，曼城235球，马竞101球，独立队23球，的确在任何队内都能绽放异彩的球星。目前能达到这样数据的球星只有C罗、梅西、苏亚雷斯、莱万多夫斯基，而论及近10年的进球数对比，曼城大腿只在梅西和C罗之后。阿奎罗近几个赛季还遭遇了一些突发事件和伤病的影响，所以能保持每个赛季的进球的确不易。相关数据显示近三个赛季，阿圭罗分别打进了33球、30球、32球，本赛季3轮已经打进4球，赛季末达到30+也是极其可能的。

除了队内几员大将状态正佳外，瓜帅还寄望队内的伤号可以尽早的复出，目前处在伤病中的球员有门迪和萨内和斯通斯，如果这三将可以在欧冠开打前复出的话，曼城的战绩会更稳。值得一提的是斯特林一直是伯恩茅斯的苦主，本场比赛后小快灵对阵这个对手的8场比赛造11球，这其中有9粒进球和2次助攻，的确是十足的克星。

有趣的是阿奎罗本场比赛打进第400球，席尔瓦则是第400次为曼城出战，同样的数字相同的精彩的确是相得益彰。赛后瓜帅也对席尔瓦的表现赞不绝口，这说明本场比赛这位中场大师和阿奎罗一样是堪称完美的。



