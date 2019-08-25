英超第三轮切尔西客场3比2险胜诺维奇，蓝军两度领先两次被扳平比分，最终还是亚布拉罕进球帮助球队全取三分，小将先拔头筹兼锁定胜局的确很是可贵。赛后也有球迷感叹目前的切尔西前场美如画，后防只能看凯帕，蓝军门神前三轮比赛就丢了7球的确很郁闷，而上赛季38轮总共才丢了39球，不是门将实力下降，而是球队防线各种错漏才导致如此多的失球，兰帕德如何解决这一问题是接下来蓝军比赛的关键。

切尔西本场比赛的第二球是芒特打进的，兰帕德最为器重的两员虎将都建功的确令主帅满意，但是防守端的漏洞如何解决则是一个大课题，本场比赛坎特和佩德罗都因伤缺阵，很多人认为只要坎特和吕迪格伤愈复出，防守问题就可以解决，而事实上却并没有那样容易。对阵曼联一战坎特第73分钟登场，但是8分钟后球队再丢一球，最终球队0比4惨败。超级杯大战利物浦坎特先发，球队仍然有两粒失球。1比1平莱斯特城同样有坎特打满全场，事实证明防线的问题不是一个人可以解决的，中后卫的位置即便吕迪格复出祖玛替补，但是克里斯滕森之前错漏导致球队失分的场次也不少，所以根本的解决防守问题除了主帅想办法之外，就是冬季看看能否引援。

英超三轮战罢切尔西1胜1平1负，目前暂居第10位，失球数是豪门球队中最多的，目前英超所有球队中失球最多的是诺维奇，球队打进6球，失8球，此外沃特福德和西汉姆也丢了7球，进球数是1球和4球，所以蓝军最紧要的就是加固防守。切尔西接下来联赛的对手是谢菲尔德联，升班马三轮1胜1平1负，对阵这样的对手倒是可能延续胜局，之后国际比赛日两周的时间可以让切尔西的伤情得到缓解，一旦伤员都能在下一次英超开战前复出的话，兰帕德运筹对阵狼队的比赛就有更多的胜算。

本赛季开启至今，切尔西首轮0进球，超级杯吉鲁和若日尼奥进球，联赛第二轮芒特先拔头筹，本轮比赛亚布拉罕梅开二度，芒特有一粒进球，两位小将算是扛起了切尔西的进攻大旗。在超级杯的比赛中坎特突破传球，科瓦契奇助攻吉鲁破门，加时赛亚布拉罕造利物浦门将送点球大礼，若日尼奥罚进，小将也是极其关键的。平狐狸城一战是芒特抢断赢得的机会，小将捕捉战机的能力是极强的。

本轮比赛是阿斯皮利奎塔在右路下底传中助攻亚布拉罕破门，值得一提的是当时小将身边无人防守，这一传的确是神传。第二球是普利西奇的传球，芒特得球后还是展露了自己的脚下实力，他面对三人包夹还能摆脱防守，最终单刀破门，这个过程更能增加小将的自信心。在英超每个赛季中虐菜的能力也同样关键，所以在欧冠开打之后亚布拉罕会有更多的比赛可以历练，而吉鲁的经验更适合在欧冠首发出战。

本场比赛亚布拉罕打了75分钟的比赛，3次射门2次射正全部转换为进球，传1次威胁球，11次传球的成功率81.82%。平莱斯特城一战他替补出场29分钟，2次射门，传1次威胁球，8次传球的成功率为87.50%。联赛首轮输曼联亚布拉罕出场66分钟有2次射门，1次过人，1次抢断成功，2次解围，3次犯规，14次传球的成功率64.29%。

吉鲁在对阵曼联的比赛中替补出场打了24分钟比赛，有1次犯规和1次被犯规，10次传球的成功率为70%。对阵莱斯特城一战吉鲁首发出场有1次射门且射正，传3次威胁球，2次解围，15次传球的成功率为80%，吉鲁更为全面，也总是能给队友制造机会，此外还会兼顾防守，这样也会减少防线的压力。拿下诺维奇一战吉鲁打了15分钟的比赛，传1次威胁球，3次犯规，4次传球的成功率为75%。

从三场联赛的出场时间来看兰帕德还是更信任小将，如果亚布拉罕保持高效率，吉鲁可能更多替补，而事实上老将在场上的作用是更全面的。小将们在对阵弱旅尚可信任，对阵狼队或争冠球队则还是存在疑问。合理轮换一直是切尔西的一个大课题，球队目前已经有如此多的伤病情况了，但是兰帕德轮换阵容方面做的不到位，这也是本赛季最大的隐忧，如果其他杯赛开启，一直没有得到登场时间的球员如何能应对比赛，一套阵容打天下如何能在赛季末拿到欧冠资格。

此外兰帕德在埃莫森和阿隆索的使用上过度依赖前者，这也可能导致后者离队。即便路易斯加盟枪手并没有祭出出色的表现帮助球队从利物浦身上拿分，但是切尔西本赛季的确不能再度减员了，何况阿隆索上赛季曾有极其关键的表现，并能左右比赛的结果本赛季的确不该被弃用，本赛季三轮战罢阿隆索只获得1分钟的出场机会的确令人不解。