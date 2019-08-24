英超第三轮只有一场强强对话，利物浦主场迎战阿森纳也有失分的可能，如果两强平局收场的话，曼城拿下伯恩茅斯后就有可能重回联赛榜首。如果两强平局的话三支球队都将积7分，净胜球将决定联赛第一的位置归属于哪支球队，曼城大胜伯恩茅斯的几率要大一些。

有趣的是目前两轮联赛积4分的有7支球队，分别是曼城、曼联、热刺、埃弗顿、谢菲尔德联、布莱顿、伯恩茅斯。曼城将战伯恩茅斯，曼联主场迎战水晶宫，热刺主战纽卡，埃弗顿客战维拉，谢菲尔德联主场战莱斯特城，布莱顿主战南安普顿。这几场比赛中曼城更可能上演进球狂潮，毕竟蓝月亮上赛季曾在主场3比1拿下这个对手。热刺上赛季主场1比0、客场2比1拿下纽卡，本赛季寄望大比分赢球比较困难。其他的几场比赛也很难大胜，所以曼城登顶的几率要高。

不过这一切假设都要看利物浦对阵阿森纳的比赛结果，如果两队一较高下的话，其他球队赢球也只能继续位居其后。上赛季利物浦曾在主场5比1大胜阿森纳，客场1比1握手言和，本轮坐镇主场的确也可能再度上演虐杀枪手的好戏。大战开启前也有阿森纳球员为球队发声，贡多齐认为球队本轮能赢球，不会如上赛季那样被1比5拿下，且认为本赛季目前的阿森纳和上赛季不同，上赛季开局两连败，本赛季两连胜。

这位悍将说的的确是事实，但是上赛季的阿森纳最先遭遇的是曼城和切尔西，本赛季则是纽卡和伯恩利，这就是连败和连胜的区别，和球队的状态不会太多的关系。球员为球队打气是应该的，但是并不能左右场比赛的赛果，阿森纳本轮比赛能在客场拿到1分都不错了。

对于利物浦来说最不利的是主力门将阿利松无缘本场大战，替补门将能否顶住压力还是一个问号。阿利松首轮出场打了39分钟因伤下场，有11次传球2次扑救的数据。阿德里安替补登场有18次传球2次扑救，传球成功率不及主力门将。阿利松下场的时候球队已经3球领先对手，替补门将登场3分钟球队4比0领先对手，下半场红军非但没有进球，还在第64分钟的时候被普基扳回一球。当时布恩迪亚的直传球助攻队友低射建功，红军替补门将扑救动作明显慢了一拍。

利物浦次轮在客场2比1力克南安普敦的比赛中，红军两球领先对手，但是第83分钟因为阿德里安解围失误送因斯轻松破门，这是极其低级的失误，甚至比欧冠利物浦门将的低级失误还要不应该，所以门将的问题也是利物浦的一个重大隐患。如果对阵圣徒不是两球领先对手的话，这粒失球就是一个积分，如果利物浦当时没有进球，那就是送对手绝杀自己的球队，想想都很后怕。这场比赛阿德里安有29次传球，2次解围的数据，传球成功率为75.86%，而主力门将的传球成功率都是80%以上，甚至接近90%。

接下来对阵阿森纳的比赛有两种可能，第一是阿德里安接受了此前两场比赛的教训，在这场6分战中保持冷静，并作出准确的判断和出球。第二则是再度出错送分，因为阿森纳的进攻威胁明显要比南安普顿多，门将面对的考验也会更多。埃梅里在英超的处子赛季的确是有点悲哀，因为他的球队距离第四只有1分差距，比第三的切尔西也只少2分，毫厘之间错失欧冠资格的确是很遗憾的。经过第一个赛季的磨砺，新赛季的阿森纳在备战和引援也更有针对性，所以本场比赛的确可能有不一样的赛果。

红军首轮对阵诺维奇的比赛射门15比12，射正7比5，角球11比2。第二轮客战南安普顿，利物浦射门15比14，射正6比3，角球9比5。两场比赛数据是比较接近的，但是比分却有区别。目前利物浦队内萨拉赫、马内、菲尔米诺、范戴克都打进1球，奥里吉打进2球，接下里看对阵阿森纳一战红军的三叉戟谁会发威。

上赛季利物浦客场1比1阿森纳的比赛中，米尔纳率先破门，拉卡泽特扳平比分。上半场马内有一粒进球被吹越位，范戴克上半场结束击中了立柱。下半场第61分钟马内射门被扑出后，米尔纳补射建功。阿森纳是在第82分钟才扳平比分，来自伊沃比的直传球，拉卡泽特小角度射门命中。利物浦在领先之后无法扩大比分也是有问题的，这场比赛和之后主场大胜的确不同。双方数据利物浦射门13比12，射正都是4次，角球8比5，越位1比7，阿森纳陷入越位陷阱也是太多次了。

阿森纳客场惨败的主因很多，其中最为重要的是过早的领先一球之后，球队太过于放松了。枪手在第11分钟领先，伊沃比突入禁区传球，阿利松拦截落空，奈尔斯空门得手。令人没想到的是2分钟后菲尔米诺破门，更为糟糕的是枪手在第16分钟再度被巴西人破门将比分反超，阿森纳2分钟丢2球也是太过于悲哀了。

在这两粒失球中阿森纳几员大将都犯错了，首先是利希施泰纳解围萨拉赫的射门却打中队友弹回，穆斯塔菲等于变相助攻菲尔米诺破门。随后是托雷拉丢球让菲尔米诺带球向前，在连续过掉了阿森纳的穆斯塔菲和帕帕斯塔索普洛斯后将球打进，三名球员狼狈不堪，菲尔米诺则被封神了，因为这的确有点不可思议。

这两球奠定了大胜的格调，因为随后萨拉赫助攻马内破门，后者身边没人盯防，阿森纳的防线集体坍塌了。上半场末尾萨拉赫造帕帕斯塔索普洛斯送点球大礼，埃及人主罚命中等于已经将比赛定格了。下半场埃梅里用科斯切尔尼替换穆斯塔菲登场，球队丢了一球也是防守端的错误，当时科拉希纳茨在角球混战中撞倒洛夫伦再送点球大礼，利物浦凭借两粒点球大胜阿森纳。

必须承认的是这场比赛菲尔米诺极其关键，那两球的确是左右了比赛的结果。本赛季英超已经有了视频裁判介入，过多判罚点球也可能不会再现，所以本轮比赛利物浦需要用运动战进球和定位球建功来决定赛果。本轮裁判是安东尼-泰勒，不过还有VAR的介入，主裁似乎变得不那样重要了。

利物浦今夏只以171万引入范登贝尔赫，阿德里安则是从西汉姆自由转会来队。阿森纳纳入了很多强援，球队以800万英镑引入切尔西的大将路易斯，从凯尔特人以2430万英镑纳入蒂尔尼，从里尔以7200万尼纳入古拉斯-佩佩，此外还引进了萨里巴2700万、马丁内利603万。球队还从皇马租借塞巴略斯到队，动作是比较大的，这些强援在本轮比赛中的表现也是很关键的。

阿森纳客战的压力要大一些，不过也有人认为阿森纳有奥巴梅扬和拉卡泽特以及佩佩，球队的进攻端还是可信赖的，只是防守端有一些隐患，这就要看路易斯能否弥补这一漏洞了。



