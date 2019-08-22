英超第三轮曼城将客战伯恩茅斯，因为上轮联赛被热刺逼平，所以本轮开战前人们最关心的是这场比赛有没有冷门。因为本轮联赛利物浦将主场迎战阿森纳，一旦两队平局结束的话，曼城赢球之后就能重返榜首。上赛季曼城联赛主场3比1、客场1比0拿下伯恩茅斯，客战略有险情，不过伯恩茅斯那场比赛没有射门，只是一味的加强防守，所以仅仅是一球小负。

伯恩茅斯本联赛首轮主场1比1谢菲联，第二轮客场2比1维拉，前两轮战绩和曼城一样，目前排名联赛第7位，连续遭遇升班马也是球队保持不败的一个因素。上赛季伯恩茅斯最经典的战役是主场4比0大胜切尔西，不过联赛客战蓝军0比2输球，联赛杯客场0比1切尔西出局，大胜的比赛也有一些侥幸。伯恩茅斯在上赛季联赛倒数第二轮还曾在主场1比0拿下热刺，其余对阵强队的比赛则全部输球，其中不乏大比分惨败的赛果。综上所述伯恩茅斯想造冷曼城不易，瓜帅的球队还有大比分赢球的可能。

本轮比赛开打前曼城大将门迪复出了，预计9月才会首发出战，目前津琴科表现不错，不过对阵强队的话还是需要门迪助阵的。门迪是2017年夏天加盟曼城的，但是因伤缺席了很多比赛，目前联赛只为曼城出战17场比赛，和的确也是个头疼的事情。门迪复出后，曼城也将迎来一周双赛的考验，所以主帅并不存在门迪和津琴科优选的烦恼。

曼城本赛季联赛前两轮打进7球，仅失2球，净胜球是第一位的，只是平热刺后只能位居联赛第三。目前联赛保持两连胜的球队只有利物浦和阿森纳，周末这两强交战势必会终结一方的全胜战绩。曼城的7粒进球中斯特林有4球，热苏斯打进1球，阿奎罗2球，德布劳内3次助攻，马赫雷斯送出2次助攻，这两人也是极其关键的两员大将。曼城防线问题比较多一些，罗德里还需要时间适应球队，坎塞洛还在等待曼城首秀，本轮比赛可能获得首发出战的机会。

两队近8次交战曼城全胜，球队打进25球，只丢了3球，蓝月亮有足够的优势。值得一提的是上赛季曼城客场1比0伯恩茅斯的比赛中占尽优势却没办法在上半场破门，德布劳内还在上半场因伤下场，下半场斯通斯也受伤下场，最终是马赫雷斯破门才帮助球队拿到3分，的确也是艰苦一战。

比赛中德布劳内不断妙传帮助队友形成射门机会，但是阿奎罗和席尔瓦都先后错失了机会，所以没能更早的洞穿球门。德布劳内半场受伤是被马赫雷斯换下的，这位替补奇兵最终在第55分钟接席尔瓦传球打进唯一致胜球的确也是很神奇的。值得一提的是曼城进球之后，斯特林还错失了单刀球机会，阿奎罗也击中一次横梁。那场比赛曼城射门20比0，射正8比0，角球14比0，控球率77%比23%，两队的差距很明显，所以新赛季再战伯恩茅斯无胜算。

联赛前两轮斯特林都有进球，本轮比赛还可能延续连场进球的数据。因为斯特林在之前7次联赛对阵伯恩茅斯的比赛中6场都进球，本轮比赛可能再度展示克星本色。上赛季曼城主场3比1伯恩茅斯的比赛斯特林有两球入账，客场再战没能破门有点可惜。

曼城联赛前两轮的首发阵容中只有3个人员上的不同，连续两场比赛都首发是埃德森、沃克尔、斯通斯、拉波尔特、津琴科、德布劳内、罗德里和斯特林，联赛首轮首发的席尔瓦、马赫雷斯、热苏斯在第二轮被京多安、贝纳尔多、阿奎罗取代。事实证明这个轮换并不见效，如果热苏斯先发的话可能更早的洞穿了对手的球门。首轮京多安和福登以及阿奎罗替补出场，次轮席尔瓦、马赫雷斯、热苏斯替补出场，上轮联赛只有热苏斯是第66分钟出场，另外两名球员则是第78分钟和第80分钟登场的，换人晚的比赛曼城失分会多一些。

曼城对阵热刺的比赛中，京多安有2次射门无射正，传3次威胁球，1次过人，1次犯规和1次被犯规，66次传球的成功率为86.36%。贝纳尔多有5次射门1次射正，传1次威胁球，4次过人，1次抢断，45次传球的成功率84.44%，4次犯规和1次被犯规。阿奎罗的表现应该是瓜帅最不满意的，所以他在第66分钟被热苏斯换下，在场边还和瓜帅有激烈的对话，或许曼城大腿认为自己有一粒进球不该被换下。

阿奎罗在这场出场66分钟，有3次射门1次射正打进1球，1次犯规，10次传球的成功率为80%。但是在第34分钟破门之后，就先后错失了一些机会，主帅选择派遣热苏斯也是想利用换人来博三分，因为当时热刺已经扳平了比分，且很明显的限制了阿奎罗的发挥。