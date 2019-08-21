本赛季开启之后，各方对于曼城都是无限的看好，哪怕球队在英超第二轮主场被热刺2比2逼平后，仍有各方面的溢美之词不断涌来，这一点也令群雄羡慕。阿森纳名宿保罗-默森就是其中一员，更令人惊讶的是他认为即便曼城不尽全力也能在本赛季末夺冠，这样的言论的确会令其他英超豪门不满，也会被认为言过其实了。

这位名宿认为曼城对阵热刺这场比赛，对手是竭尽全力了，而球队却没能完全施展出实力来，从比赛的过程是一边倒的情况来看得出了这一结论，并认为曼城在这场大战中没有任何问题。瓜帅在赛后也表示球队只是缺少了运气，所以没能赢下比赛，此外对视频裁判存在的一些问题也很不满。

除了对曼城充满信心外，保罗-默森还对德布劳内很是欣赏，并认为上赛季这位核心球员三次伤病影响，主帅排兵布阵也都需要更多的考量，但是球队仍然斩获了联赛冠军，本赛季德布劳内的回归则会让曼城更强，夺冠也是必然的。针对德布劳内这位名宿也有一句话刺痛了其他球员的心，因为他认为德布劳内是一位可以在世界上任何豪门踢球的球员，言外之意在任何球队都能从容应对，不仅仅只是在瓜帅帐下才能发威。

事实上目前的德布劳内的确是关键的球员，近期德国《转会市场》更新的英超球星身价榜，排名第一位的是热刺球星哈里-凯恩和利物浦的萨拉赫，两人身价高达1.5亿欧元并列第一。斯特林身价达到1.4亿欧元，德布劳内以1.3亿欧排在第四名。这也是球员价值的体现，和近几个赛季的表现也是相关的。德布劳内在曼城阵中的时候可以看到他的关键性，而当他缺阵的时候更能看到他对于球队的重要性，这就是价值。

在对阵热刺的比赛中德布劳内的两次助攻堪为神级，倘若没有他的存在，这场比赛的走势是有任何可能的。曼城在这场比赛中一开场就施压对手，来自贝纳尔多的传球德布劳内完成一次下底传中。虽然被防守球队解围，但是球权依旧在曼城脚下，来自沃克的长传转移到禁区很有威胁，可惜斯特林慢了一步，否则是有射门机会的。

随后的一段时间曼城占据控球优势，但是始终没有真正威胁到球门的射门机会，来自津琴科的传球，斯特林处在越位位置。随后沃克继续横敲到禁区，斯特林的射门打高了，这两次机会都不错，但是却是差之毫厘。关键时刻德布劳内反抢得球后起脚远射威胁球门，虽然没打上力量但是洛里也是急忙化解险情。随后比利时人还有一次在禁区边上的一脚低射，可惜被门将没收。可以看出在久攻不下的情况下，德布劳内在不断尝试各种施压方式来促使对手犯错，这也是强强对话中有效的办法。

之前曼城两次使用倒三角回传球试图撕开对手的防线，阿尔德韦雷尔德的防守的确是到位的，曼城多次进球机会都是他化解的。德布劳内在这段时间连续争顶抢到球权，然后选择摆渡给阿奎罗，遗憾的是曼城大腿被放倒后反而送了对手一次反击机会。曼城的第一球是贝纳尔多回做给德布劳内，后者挑传到禁区助攻斯特林后点头球建功，这一传的确是精准到位的，斯特林很舒服的将球打进。

这之后拉梅拉的射门很突然，热刺三人传球配合也很快捷，所以曼城防线和门将都有点猝不及防。失球后德布劳内给斯特林做球，可惜没能形成射门。德布劳内随后开出的角球，奥塔门迪顶到却没能控制下来，倒是送对手一次反击机会。此后德布劳内造对手犯规赢得定位球机会，不久后又横敲给贝纳尔多形成一次射门机会，虽然射门被封堵但是依旧是曼城控球。

就是这次进攻帮助球队斩获进球的，经过曼城6名球员的传球配合，最后由贝纳尔多传给德布劳内，后者横传球再度送出一次助攻，这次进球的是阿奎罗。这一传也是相当的精准，阿奎罗推射建功，对手则哑口无言。前34分钟送两次助攻，帮助不同的队友破门，德布劳内的传球的确是如手术刀般的精准。上半场末尾德布劳内自己还有一脚爆射可惜打高了，此后一脚低平球横传交给京多安，后者是在没有人盯防的情况下起脚射门的，可惜的是他居然打偏了，否则半场3比1的话就不会有这场平局了。