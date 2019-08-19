英超次轮切尔西主场1比1平莱斯特城，小将芒特在第7分钟帮助球队取得领先，这一球让人们看到兰氏切尔西的希望，兰帕德执教球队的蓝桥首战也因为这粒进球而变得与众不同。值得一提的是这粒进球是芒特积极抢断恩迪迪后低射建功，完全是个人判断和能力的体现，这也说明兰帕德重用小将是收到成效的，遗憾的是末尾球队只能以平局收场，兰帕德的执教之路注定是要艰难前行的。

这场比赛后有人认为切尔西没赢球很可惜，有人则认为蓝军赢得侥幸，因为下半场对手的进攻机会更多，这的确是该反思的地方。兰帕德本场的换人是一个争议的点，吉鲁上半场虽然没进球，但是发挥的作用却是十分明显的。下半场蓝军只是一球领先对手，兰帕德居然在第61分钟就用亚布拉罕换下了吉鲁，而事实证明他是高看了小将，亚布拉罕登场后有2次射门0射正，传1次威胁球，8次传球的成功率为87.50%，这样的替补奇兵如何能给球队带来胜局。

吉鲁本场出战61分钟有1次射门且射正，传3次威胁球，2次解围，15次传球的成功率80.00%，可以看出老将在进攻端频频施压的同时还会兼顾防守，的确不该被更早换下场。值得一提的是吉鲁下场后5分钟切尔西就失球了，换人的确没见效，进攻端的威胁少了，防线的压力增加了自然会出问题。

事实本轮比赛是新帅执教蓝军的首个主场的比赛，的确该规避冒险了，因为惨败给曼联已经给蓝军上了一堂生动的课，回到主场居然还过早的更换了主力锋霸，这的确是自伤式的换人。或许对于那些着眼于未来的蓝军的支持者们来说，兰帕得如何重用小将都是应该的，但是如果赛季前十轮战绩不佳，一直在降级区或下半区徘徊的话，兰帕德的帅位都恐怕不保了，何谈小将们的未来，目前对于蓝军来说的最为重要的是赢球。

兰帕德近期三场比赛是展露了自己的想法，每一场都有亮点，但是一胜难求就说明目前的策略和部署是有不足和漏洞的，毕竟对于切尔西来说战绩是第一位的。本场的另外两个换人是第71分钟用科瓦契奇和威廉换下若日尼奥和普利西奇，威廉是有能力力挽狂澜的人，但是本场比赛蓝军大腿登场后有前场定位球机会，威廉很想主罚，但是最后却是芒特去罚了，这样对待老将和新10号球员的确是有一些不对。

在穆帅第一次挥别蓝桥之后，穆一期的球员一直都是得力的干将，甚至在一些时期有点凌驾主帅之上，但是没有人否定他们在拿下赛季中起到的关键作用和斩获的那些奖杯。兰帕德本人也有中场被换下直接表达不满的时候，但是本场比赛如此对待威廉和吉鲁的确是不将老将和功勋球员看到眼里，这样下去队内也会出现问题。正所谓己所不欲勿施于人，兰帕德需要反省的地方还真不少。

上赛季威廉和吉鲁以及佩德罗领先在欧联杯赛事中披肩战绩，并没有阿扎尔和坎特，本赛季目前的困境中的确该更多的依靠老将帮助球队度过难关。威廉本场比赛替补登场有1次射门、1次抢断成功，1次被犯规，11次传球的成功率是72.73%，刚刚伤愈也影响了他的状态。但是谁都知道威廉有定位球直接破门的能力，连定位球都不让主罚，怎么可能力挽狂澜。本场比赛中另外一位替补登场的球员是科瓦契奇，他有1次过人，8次传球的成功75.00%。

切尔西核心球员末尾无法在进攻端更多施压对手有多方面的原因，莱斯特城下半场的进攻更有效也是其中一个。相关的数据显示上半场切尔西在数据上占据绝对的优势，射门6比1，射正3比0，打进1球，角球3比2，其他数据也有一定的优势。但是下半场切尔西射门8比11，射正2比3，角球1比3，对手进攻端制造的威胁更多，尤其是下半场结束前蓝军的门前危机重重，这样的狼狈的确是主场不多见的。

下半场的混乱是球队在场上的任何球员都无法扭转的，所以拿到1分也是满足的，以往的蓝军主帅都会留一个换人名额以备意外之用。兰帕德本场换人过早，第二次换人就用完了换人名额，这样的话一旦有伤病出现就没有换人可用，场面混乱也没有人员再度进行调整，这同样是隐忧。接下来蓝军主帅好好总结是第一位的，年轻球员不需要过早的上位也是应该，吉鲁更应该承担首发的重任，本场比赛他也有斩获进球的机会，更能给队友制造机会。比赛中吉鲁先后给佩德罗和芒特送射门机会，后者的进球就是在一次射门之后，对手门将开出球，恩迪迪和队友传球被芒特抢断后破门。进球之后坎特的一次射门也是来自吉鲁的传球，由此可见大吉鲁在场上是可以给很多队友制造进攻机会的，通过传球也能撕开对手的防线，球队多人形成攻门的话也更能接近破门。

本场平局也有一个原因是周中刚打了欧超级杯的比赛，球员体能消耗导致下半场有无力感。切尔西今夏无法引援，主力阵容中得力的球员本来就有限，此外还有多名球员处于伤病中，兰帕德真正可用的球员的确有限，所以他更多的寄望年轻球员也是可以理解的。只是接下来客战诺维奇的比赛必须做足准备，在升班马身上如果还不能赢球的话，那么兰帕德真没办法跟所有人交代了。

本场的数据显示吉鲁、若日尼奥、佩德罗和坎特都只有1次射门，吉鲁有1次射门且射正，祖玛和亚布拉罕有两次射门，前者有1次射正。芒特打满全场有5次射门3次射正，球队更多的进攻是芒特来完成，其他球员得到的射门机会的确太有限了。