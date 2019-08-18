利物浦联赛次轮客场2比1拿下南安普顿，乘着热刺逼平曼城的东风坐上了英超榜首的位置，替补门将阿德里安在第83分钟解围失误，让圣徒的因斯扳回一球，3分钟后因斯险些上演梅开二度的好戏，所以利物浦这场比赛的确是险胜。赛后主帅克洛普认为替补门将是在学阿利松，以此来为门将解压，事实上这位门将的确是利物浦的隐忧迟早送分。

提及裁判引发争议的比赛，利物浦和热刺获益不止一次。瓜帅在被热刺逼平后也谈及了VAR的一些不公正和不完善的地方，因为这场6分战的上半场罗德里被拉梅拉放倒在禁区，但是裁判没判罚点球，VAR也没有做任何判罚，其实是漏判了点球的。令人奇怪的是热苏斯末尾的进球却是被VAR判罚进球无效的，如此双标准的判罚的确令曼城人难以接受。

除了谈及对阵热刺的比赛，瓜帅还指出切尔西对阵利物浦的欧超级杯的比赛的错判。当时亚伯拉罕的点球被阿德里安扑出后，利物浦捧起了奖杯，但是瓜帅指出当时的利物浦门将并未站在门线上，这明显是不该算的，但是VAR也没有对此进行纠正，所以切尔西点球落败错失奖杯也是利物浦受到VAR的庇佑。

不过在克洛普的眼里这些都不算什么，毕竟球队最终登顶了，而且他没认为本赛季队内的这位替补门将出现的错漏是大事，而事实上利物浦门将近几个赛季的错漏比其他球队要多。早前卡里乌斯在欧冠的错漏就很低级，即便克洛普赛后力挺这位球员，但是没多久就将其送走了。渣叔还一直对米尼奥莱的发挥不满意，所以随后引入阿利松，但是巴西门神也有一些问题，所幸的是阿利松纠错能力较强，因而他的一些错漏被忽略了。

上赛季利物浦联赛第4轮2比1拿下莱斯特城的比赛中，阿利松在门前耍自己的脚下技术，被伊希纳乔识破后得球并助攻队友加扎尔打空门得手，这粒进球的确是一记响亮的耳光，打在阿利松的脸上的同时也打在克洛普脸上。因为就在联赛第3轮比赛中阿利松就有门前玩火的情况，但是赛后主帅却说球队需要习惯阿利森的一切来力挺门将，但是在莱斯特城的比赛中却真的送分了，不过因为门将的失误没有酿成败仗，所以主帅也没有更多责备和约束。

本赛季超级杯利物浦再度获益，联赛第二轮门将的错误也只导致一粒失球，所以克洛普依旧选择了纵容，接下来如果因此品尝失利的苦果后，再看看利物浦主帅的反应吧。红军接下来的赛程是主场迎战阿森纳，后者联赛同样是2连胜，目前只是以净胜球的劣势排在利物浦的身后。利物浦战罢枪手后要客战伯恩利、主战纽卡，随后客战切尔西和谢菲尔德联，之后回到主场战莱斯特城后，还要在客场对阵曼联。球队在26天内要先后打7场比赛，其中有三场是强强对话，这位替补门将的确可能在这三场7分战中失分。

值得一提的是在对阵南安普顿的比赛数同样能揭示本轮比赛的一些问题，利物浦射门15比14，射正6比3，角球9比5，扑救3比4，越位1比4，犯规6比10，控球率63%比37%。圣徒两次射正就打进一球的确不错，而利物浦如果没有马内超发挥难免平局收场。上赛季同样是红军客战圣徒的比赛中，利物浦射门17比11，射正5比1，黄牌4比2，角球5比7，越位3比3，犯规7比8，控球率67%比33%，黄牌次数多也说明球队的动作偏大，这也是强弱交战很少见的数据对比，球队3比1拿下南安普顿。两场比赛对比就明白本轮比赛利物浦优势并不明显，接下来战枪手很难全身而退。

上赛季客战南安普顿萨拉赫打进球队的第二粒进球，当时亨德森反击中头球前顶助攻萨拉赫打进效力利物浦的第50粒进球，同时终结了个人的8场球荒，而本赛季开启至今的4场比赛中萨拉赫只有一场比赛有进球。社区盾红军不敌曼城的比赛中是奥塔门迪冒顶，马蒂普才打进一球扳平比分，否则没等到点球大战利物浦就输球了，萨拉赫的低迷很明显。