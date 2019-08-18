曼城2比2平热刺后，两强只能目送利物浦登上英超榜首，热苏斯的绝杀球被吹成为赛后热点，慢镜头显示是球打手，但是这样的距离和速度球员无法躲避，并不是主动伸手触球，所以被吹掉的确是蛮可惜的。不过这次判罚是因为有新的规定也无可厚非，倒是波切蒂诺赛后承认爱上VAR引发了热议，瓜帅此前也一直是支持英超启用VAR，或许他没有想到自己的球队却深受其害了。

现在的英超主帅们的口水战改变了风格，更多的是嬉笑怒骂间就让对手难过，波切蒂诺的确是风趣了一把，而事实上热刺的确是多次受裁判恩惠了。个人认为这场平局更应该反思的就是曼城，因为两粒失球都有揭示了球队防守端的问题，尤其是小卢卡斯的进球，防定位球的问题更为明显，对于刚登场的小卢卡斯明显盯防不到位，沃克成了陪衬版。

应该说这个失球最为致命，虽然当时是在第56分钟的时候丢球，随后还有时间扳平比分，但是事实上热刺在下半场开始之后是有效的限制了曼城的发挥，所以主队一直没能反超比分也是必然的。下半场开始之后送德布劳内和津琴科的射门都是远射，这样的方式可以被认为是打得简单，但是也是球队很难杀入禁区形成威胁，所以选择了远射。

此后德布劳内和阿奎罗的数次射门都无功而返，上半场就送出两次助攻的德布劳内也难以帮助球队扩大分差，贝纳尔多同样错失了一次绝佳的进球机会很是可惜。当时恩东贝莱防守的时候出错将皮球踢向自己球队的球门，贝纳尔多乘机射门却被门将没收，错失这次良机后不久就失球也是被惩罚了。洛里和埃德森在这场大战的比拼中也是客队门将更为出色，这一点也很左右了本场比赛的赛果，洛里本场8次扑救、1次被犯规，曼城门将各项数据为零，只有33次传球。

本场比赛波切蒂诺率先做出换人，他在第56分钟派遣小卢卡斯替换温克斯，这员虎将登场后就利用角球机会头球破门，进球后镜头给到了热刺主帅，只见波切蒂诺毫无表情的坐着，似乎是预判之中的事情。失球后瓜帅并没有第一时间换人，这段时间贝尔纳多的射门击中了横梁也是不够走运，奥塔门迪和罗斯相撞后在禁区倒地，裁判没有做出任何判罚后，瓜帅才让热苏斯换下了阿奎罗，这是失球后9分钟进行的换人，这个换人有点晚，或许是因为主帅对自己的首发太过于自信的缘故。

在英超赛场上，一般主帅都是在第65分钟后进行换人调整，或场上有一些不满意的点才会更早的更换人，波切蒂诺明显是先下手为强，这个换人也被称为神换人。如果热苏斯末尾的进球没被吹掉，瓜帅的换人也会被认为是神奇的换人，遗憾的是热苏斯再成苦主，事实上他进球被吹掉并不是第一次了。

巧合的是热苏斯为曼城的第一场比赛的进球也被吹掉了，巧合的是那场比赛的对手也是热刺，比分也是2比2。那是2017年1月22日英超第22轮曼城主场迎战热刺的比赛，当时比分被孙兴慜追成2比2平，瓜帅派遣新援热苏斯替换斯特林登场，这是巴西人的曼城首秀，他接德布劳内禁区右侧的传球直接铲射入网，但是却被主裁吹越位在先，场边的瓜迪奥拉在短暂庆祝后有绝望的跪在地下。

随后是2016年的世预赛的比赛中，热苏斯下半场的第二粒进球被吹越位。再就是今夏的美洲杯巴西对阵委内瑞拉的比赛中的三粒进球都被吹掉，其中也有热苏斯的一粒进球，当时的进球时间是下半场第59分钟，这两场国家队比赛的对手都是委内瑞拉。此外在2018年世界杯小组赛第二轮巴西对阵哥斯达黎加的上半场比赛中，热苏斯进球也被吹越位在先，当时是在第26分钟内马尔突破分球威廉外围一脚抽射，皮球被热苏斯拦下直接起脚射门破门，但是边裁举旗示意越位在先进球无效。

联赛中热苏斯两次被吹掉进球的对手都是热刺，也是太过于巧了。刚结束的这场比赛中，进球被吹的热苏斯和主裁奥利弗申辩，之后被凯恩拉开后有爆粗口的嫌疑，这样的行为还可能被追加处罚，巴西人也是因为多次遭遇视频裁判吹掉进球而恼怒了。

其实热苏斯登场后也有几次破门的机会，遗憾的是都差之毫厘。他先是接德布劳内的传球直接起脚射门被门将封出，补射击中防守球员后高出横梁。此后来自贝纳尔多的传球，热苏斯胸部停球后再度打门只是稍稍偏出了球门。热苏斯末尾的进球也是角球机会，只可惜的皮球先是击中了拉波尔特的手臂弹向禁区，所以热苏斯的进球足够精彩也只能接受被吹掉的结果。

本场比赛的平局和防线疏漏有关，上赛季四次对阵热刺的后防线阵容都只是微调。曼城客场1比0热刺的首发是沃克、斯通斯、拉波尔特以及门迪，马赫雷斯打进唯一进球，曼城赢球也该谢谢当时无人防守的拉梅拉的射门打高了。联赛主场1比0小胜热刺的防线部署是津琴科取代门迪，比赛中阿奎罗助攻福登破门。

上赛季欧冠首回合曼城客场0比1输球的比赛中，防线是德尔夫取代了津琴科，他也成为失球的主因，孙兴慜就是晃过了德尔夫之后绝杀曼城的，当时瓜帅一定后悔该继续信任津琴科了。欧冠次回合主场4比3热刺的比赛中，防线是沃克、孔帕尼、拉波尔特和门迪，三粒失球的前两粒失球都是拉波尔特出错送分。第一次勉强拦截未果，被孙兴慜打进第一球，第二次停球稍大被小卢卡斯抢断后传给埃里克森，后者助攻孙兴慜再下一城。热刺末尾的进球同样是角球机会，略伦特用大腿撞射破门，经过视频裁判的回放宣布进球有效。同样是角球破门，热刺两场比赛都是利用这个机会攻破曼城球门，而曼城也是末尾利用角球绝杀对手，遗憾的是被视频裁判吹掉，这其中的戏剧性的确是足足的。

本轮比赛的防线四人是沃克、拉波尔特、奥塔门迪、津琴科，第2粒失球有沃克的责任，但是也是防线布防不到位所导致的，定位球的盯人不准。此外上半场第23分钟拉梅拉一脚远射扳平了比分，当时他接恩东贝莱的直传球直接起脚破门，身边无人干预同样揭示了曼城的防守漏洞。下半场还是拉梅拉开出右路角球，刚刚替补出场的小卢卡斯力压沃克头球建功，曼城克星除了孙兴慜外多了一个拉梅拉。今夏瓜帅纳入了坎塞洛，但是联赛两轮战罢新援却没有出场的机会，也不知道瓜帅要雪藏到什么时候。



