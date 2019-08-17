英超第二轮的比赛只有一场强强对话，曼城将作战主场迎战热刺，因为上赛季欧冠曾被对手淘汰，所以曼城本轮势必要在主场复仇。两队实力对比上还是主队更有优势，热刺一边孙兴慜的发挥则是重点。从瓜帅入主英超曼城之后，遭遇很多势均力敌的比赛，也曾臣服于对手，也曾数次完成复仇，在这个过程中球队多方面都得到了精进，本赛季开启前的曼城被更多人看好，但是两连冠之后的赛季并不一定容易。

值得一提的是瓜帅的处子赛首次对阵热刺就在客场0比2输球，随后埃弗顿、巴萨、南安普顿和曼联都在曼城身上连续拿分，那是一段糟糕的记忆，5场比赛2平3负，应该是瓜帅英超最黑色的记忆，热刺在这中间扮演的是杀星。那个赛季切尔西客场3比1斩落曼城，利物浦1球小胜蓝月亮，曼城当赛季第二次战热刺前0比4不敌埃弗顿，更多的还是想为随后的大战留力，遗憾的曼城回到主场2比2被热刺逼平，这个赛季曼城对阵热刺一胜难求，波切蒂诺给瓜帅的重击的确够深。值得一提的是曼城当赛季第二次战利物浦和切尔西以及曼联是主场1比1、客场1比2、主场0比0。

可以看出瓜帅在处子赛季是遭遇4强阻截的，对阵热刺和利物浦以及曼联是1平1负，却被切尔西双杀，这样的记忆的确有点灰色，瓜帅一定记得热刺是第一个痛下狠手的对手。17/18赛季曼城百分夺冠，这个赛季也是各种复仇的过程，首先球队主场5比0虐杀利物浦、客场1比0切尔西、主场3比1阿森纳、客场2比1曼联、主场4比1热刺。不过这个下赛季的下半程开启后曼城客场3比4不敌利物浦算是敲响了警钟，虽然球队随后3比0阿森纳、1比0切尔西，但是却无法避免在欧冠被利物浦双杀出局，两场比赛中间层被曼联客场3比2拿下，所幸的是三连败之后客场3比1拿下热刺，这个赛季热刺变成了送分童子，波切蒂诺很受伤。

上赛季曼城连续两个赛季拿到联赛冠军，球队先后在客场2比0阿森纳、0比0利物浦、1比0热刺、主场3比1曼联，算是大杀四方，不过之后就在客场0比2被切尔西零封承受联赛首场败仗。进入下半程后球队主场2比1利物浦、3比1阿森纳、6比0复仇切尔西，但是瓜帅却没有想到在欧冠两战热刺的比赛中，客场0比1输球，回到主场4比3拿下对手却因为净胜球的关系出局。即便随后联赛1比0热刺、2比0曼联完成了复仇，但是也难以掩盖球队欧冠出局的遗憾，毕竟球队是连续两个赛季的欧冠都是被英超球队淘汰。

可以看出曼城是有仇必报的球队，不过本赛季想要复仇热刺却并不容易。因为上赛季球队四战热刺有三场比赛的比分都是1比0，可以看出两队的比赛是相互限制的，进攻端都无法发挥自身的绝对优势，即便曼城在主场打进4球，但是也同样有3粒失球，所以本轮比赛能否打进1球以上拿下对手还是个问号。

上赛季欧冠八强战首回合，德布劳内上半场开场不久伤退，斯特林制造点球，但是阿奎罗罚丢点球，孙兴慜末尾绝杀曼城，德尔夫成为罪人。今夏曼城加固了防线，坎塞洛势必会给球队加固防线，所以此番再战防线出错的机会减少，因为德尔夫也已经离队了。联赛首轮曼城大胜弱旅西汉姆，斯特林帽子戏法，阿奎罗锦上添花，但是坎塞洛并没有登场。罗德里首发出战打满全场，有3次过人，3次抢断2次成功，2次解围，3次犯规，71次传球的成功率91.55%，整体表现还是不错的。接下来对阵热刺一战坎塞洛可能得到机会，因为球队主场作战还是可以给新援机会的。

曼城欧冠0比1输给热刺一战和本赛季首轮大胜西汉姆的首发阵容有5个人员的不同，新赛季首轮斯通斯、津琴科、德布劳内、罗德里、热苏斯替换奥塔门迪、德尔夫、京多安、费尔南迪尼奥、阿圭罗首发出场。两场比赛都首发出场的有埃德森、沃克尔，拉波尔特、席尔瓦、马赫雷斯、斯特林，接下来对阵热刺一战的首发应该只会微调，新援登场是必须的。今日比赛拜仁被柏林赫塔逼平，巴萨首轮爆冷被毕尔巴鄂竞技绝杀，豪门球队可能于本轮开启冷门模式。



