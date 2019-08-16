欧洲超级杯切尔西点球大战憾负利物浦，小将亚布拉罕罚丢了点球的确是很遗憾的事情，但是球队在惨败曼联之后打出了精彩一战也是令人侧目的，小将累积经验对于球队来说很珍贵，可以说切尔西没能举起奖杯但是不输士气。利物浦祭出欧冠三叉戟也仅仅是点球致胜拿到欧洲超级杯冠军，其实也没有什么好炫耀的，毕竟这支蓝军失去了阿扎尔和路易斯。

不过在红军主帅克洛普心里可不是这样的，他在赛后夸赞本场的女性裁判组，也不忘记标榜自己的球队。他认为球员们的表现要像裁判组一样好的话可以6比0获胜，这话明显有更多的深意。上赛季切尔西曾在主场2比0赐予曼城联赛首败，曼城回到主场6球零封蓝军算是完成了复仇，但是这两战都是各自零封了对手，只不过蓝军客场多丢了4球而已。

克洛普赛后这样的言论的确是有点忘乎所以了，也不想想近几个赛季利物浦对阵英超双蓝两队又是什么战绩呢。红军的支持者一定无法忘记客场被曼城0比5血洗的经历，哪怕随后球队回到主场4比3险胜了对手，欧冠两回合3比0、2比1淘汰了曼城，但是也从没有还对手一个5比0。17/18赛季只能仰视曼城登顶，上赛季也只能一分之差屈居曼城身后，欧冠夺魁也仅仅是战胜了热刺而已，换一支球队进决赛也许会再度败北。

17/18赛季利物浦主场1比1、客场0比1切尔西。18/19赛季主场2比0、客场1比1切尔西，联赛杯主场还被切尔西2比1淘汰出局，就这样的战绩还在超级杯后夸夸其谈会6比0拿下对手，克洛普的确是得意忘形了。红军主帅入主英超的利物浦比瓜帅和蓝军三位主帅都早，但是也就是上赛季拿到了欧冠奖杯而已，国内杯赛频频爆冷出局，进决赛的次数并不多，引援方面倒是得到更多的支持，所以拿个超级杯的确不该过于炫耀。

尊重对手不夸夸其谈也是足坛名帅中最为重要的一个方面，克洛普打造了几个赛季的阵容对阵核心球员离队且今夏无法引援的切尔西，即便是赢下比赛又有什么好沾沾自喜的，还敢用6比0的比分来羞辱对手。本赛季的切尔西无法引援，阿扎尔和路易斯离队，队内威廉在内的几位核心球员都因伤休战，新帅兰帕德继任之后，只打了几场热身赛和联赛首轮的比赛，所以面对这样的对手都无法在常规时间和加时赛杀死比赛的悬念，又有什么好兴奋的呢。

这场比赛射门利物浦21比20，射正11比6，控球率53%比47%，角球3比5，越位2比10，黄牌2比1，关键传球16比19，两队的数据并没有太大的差距。切尔西还曾击中立柱，还有两粒进球被吹掉了，所以多数人是无法理解克洛普的赛后言论的。

红军主帅除了夸赞女裁判组外，还提及了比赛中切尔西的点球，并质疑了这次判罚，这样的本末倒置也是很少见的。其实一直以来很多球迷都对克洛普很是尊重，因为从德甲开始，他就是率队施压豪门球队并且登顶的主帅，在利物浦更换几名主帅都无法重返巅峰的时候，克洛普的到来的确给与利物浦希望和冠军奖杯。但是近期的言论的确令人感到陌生，或许欧冠夺魁之后这位名帅的心态发生了转变，所以才会有这样的言论。

和红军主帅不同的是蓝军主帅兰帕德在赛后称不想听到队内球员为输球找借口，此外也表示年轻球员罚丢点球是正常的，最为重要的是球队近两场比赛完全不同，本场比赛面对更强的对手打出了自己的优势。事实的确如此，任何的理由都是苍白的，切尔西只需要找出自身的问题，并在下一场比赛中解决问题就好，战绩是最好的武器，可以回击那些看低蓝军的人。

这场大战中是可以看到切尔西球员的亮点的，对阵曼联一战出错的祖玛在本场比赛有关键的表现。当时凯帕出现传球失误，萨拉赫禁区内抢到机会射门被祖玛及时封堵，这次防守是很到位的。蓝军的第一粒进球是坎特突破之后赢得的机会，他传球给科瓦契奇，吉鲁跑位极其准确所以很轻松的将球打进，这三人组的配合让人们忘记了阿扎尔，事实证明赛季初期切尔西还是更该信任吉鲁，而坎特的存在依旧强大。

下半场芒特和亚布拉罕得到登场机会，当时比分是1比1，芒特接若日尼奥传球打进一球却被判越位，上半场普利西奇的进球同样被判越位，可以说切尔西距离进球也是差之毫厘。本场的问题是两粒失球都是造越位失败，第一球是阿兹皮利奎塔，第二球则是祖玛拖后所导致的。亚布拉罕虽然最终罚丢了点球，但是在加时赛期间也制造了一粒点球，相信下一场比赛他会有更为出色的发挥。

这场比赛的点球手是若日尼奥、巴克利、芒特、埃莫森，亚布拉罕是向主帅申请主罚第五个点球，兰帕德给了他这样的机会，从主帅意图上也是鼓励球员，同时也看好自己手下的这员爱将。但是这样的安排其实是有风险的，事实上要让坎特或佩德罗主罚，或许这座奖杯是切尔西的，因为此前凯帕有两次差点扑出点球，如果还有机会的话他也可能为球队建功。



