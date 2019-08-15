



近期关于穆帅和切尔西新帅兰帕德的话题不少，前者谈及了一些关于蓝军阵容和比赛中存在的问题，而兰帕德则有不同看法，并针对个别问题进行了正面的回击。这或许是切尔西人不想看到的，因为曾经在蓝桥这对师徒是相互成全的，而今却有了不小的分歧，还可能因此有了嫌隙。

兰帕德在球员时期是深刻穆帅信任和重用的，只是如今当了主帅面对昔日恩师穆里尼奥批评却给予了回击，这一点也令人吃惊，不过蓝军主帅也是在为自己队内的球员说话，护犊子这一点倒是和穆帅如出一辙。昔年穆帅总是吸引各方的压力，其实只是为了缓解队内球员们的压力，这样做有人认为是很伟大也很正确的，也有少数人认为穆帅是标新立异突出自己而已。

穆帅近期的言论认为蓝军输球的原因是无球情况下的跑位不好，站位也不准确，导致对手反击的时候无法及时回来，此外整体性上也不足。其实这样的评论是很中肯的，球队联赛第一战的首发和上赛季相比进行了多人调整，彼此间的确缺乏默契，防御体系是有一些问题的，这一点在对手的反击中暴露无遗，因而导致惨败。

穆帅还对首轮联赛坎特和阿隆索替补有微词，认为可以登场的坎特更合适打上半场，而阿隆索则足以取代埃莫森，并且对切尔西的蒙特、亚伯拉罕的表现不满意，认为小将不够积极和拼命。兰帕德则表示有伤病的球员不会首发，且认为评论员的话可以忽略，因为他们说的都不符合实际，这样说话确是有一些重了，也可能引发一些解说员和评论员的不满。事实上兰帕德的用人的确是有问题的，因为坎特在下半场切尔西丢了第二球之后登场，并没能力挽狂澜，还在这场比赛后再度出现伤情，极其可能缺席欧超级杯对阵利物浦的比赛，这显然是主帅的过失。

兰帕德在丢了第二球之后才换上吉鲁，在丢了第三球才换上坎特，后者在第73分钟出场能挽救0比3的败局吗，显然是不能的，那么登场就只是为了挽回一丝颜面，而事实却是再丢一球承受败局，所以末尾上坎特的确是个错误，既然首发是冒险启用伤员，那么3球落后派遣登场的确是错误的选择。曼城不是没有经历伤情的考验，德布劳内上赛季三次受伤，队内几员大将在关键时期先后受伤，主帅也是启用的替补阵容和年轻球员的，随后通过主帅的运筹和球员的努力度过了难关，这显然是所有球队该学习的。

穆帅还是关心切尔西的，因为本赛季的确是球队最为艰难的赛季。穆帅认为阵容应该做出一些改变，门将不需要变，后防线阿隆索首发，这员大将可以在进攻端帮助球队，此外在助攻上也高于埃莫森，只是防守上需要补防。此外就是普利西奇该替代巴克利，再就是锋线上该启用吉鲁，用这员老将的经验和实力帮助切尔西度过眼前的难关。事实上年轻球员可以在国内杯赛中得到锻炼，过早的首发的确承担了不必要的压力，一旦自信心上面受到影响则是双向的失利。其实巴克利可以在下半场登场，或许和普利西奇合理轮换，谁的状态好用谁。

必须承认的是吉鲁是德罗巴和科斯塔之后最胜任切尔西的中锋，不同的是他能起到站桩式中锋的作用，也可以利用自己的能力助攻队友破门，而且在禁区还能有很多高难度的动作，这说明老将宝刀不老，也是目前切尔西中可以力拔千钧的锋霸。此外让科瓦西奇更多的兼顾防守解放若日尼奥，让后者有更多在前场发挥的空间，若日尼奥的能力在国家队中有所体现，只是在切尔西阵中还没能展露出来。科瓦契奇进攻时前插，防守时迅速回撤，加上坎特防御和拦截到位的话，切尔西可以在防线稳固的情况下制造更多的进攻机会，这样的改变也可能会有意外的收获。

普利西奇和佩德罗两翼齐飞制造进攻机会，前者的速度是该加以利用的，阿隆索和阿兹皮利奎塔的传中则可以将球传到禁区助力吉鲁攻门。即便对阵利物浦的比赛兰帕德不想做出更多的改变，但是接下来次轮联赛开打，对阵的是狐狸城，蓝军是不可以接受失利的，所以接受以上的改变或许能觅得一场胜利。

良药苦口利于病，兰帕德需要做的是总结和反思，同时也应该听取别人的不同言论，如果对球队有利为什么要反驳呢。和切尔西一样，曼城随后的赛程也是比较魔鬼的，因为球队次轮将在主场迎战上赛季在欧冠淘汰自己的热刺，这个对手也将考验曼城本赛季的真实实力。上赛季曼城在主场和热刺进行了进球大战，最终球队4比3赢球，却因为两回合没客场进球而从欧冠中出局，不知道此役的曼城是不是还会和对手对攻而不设防，以期待大比分拿下对手。