英超首轮战罢，曼城以一个净胜球的优势领跑，曼联和利物浦排在其后，热刺第6，阿森纳第7，惨败红魔的切尔西排名倒数第二。赛后很多人对曼城是赞不绝口的，因为瓜氏曼城游刃有余的大胜对手，新赛季也将有更多的期待。瓜帅来到曼城3个赛季，完成了英超两连冠，如果本赛季再度登顶就将超越穆帅，因为后者曾带领切尔西连续两个赛季雄霸英超。不过英超三连冠则是爵爷保持的纪录，瓜帅如果长留曼城同样可能追平纪录或制造新的纪录。

回看瓜帅的处子赛季，球队最终排名第三，积78分的蓝月亮比第二的热刺少8分，比夺冠的切尔西少15分。但是次赛季瓜帅就带领球队百分登顶，比身后的热刺多19分。上赛季球队积97分连续两个赛季夺冠，虽然只比利物浦多一分，但是能连续两个赛季高积分夺冠也是很不容易的。

近期就连加里-内维尔都在赞叹曼城，并认为现在的曼城就像弗格森时期的曼联，并对谁能阻挡这支球队产生疑问。他认为上赛季的曼城能在费尔南迪尼奥、京多安、德布劳内相继受到伤病困扰的情况下最终登顶，球队已经有了一个很好的运转，就是在缺少了任何一个人的情况下都能取得好的战绩。最后这位名宿还认为只有等瓜帅离开曼城离开英超了，其他球队才可能触及冠军。

这样的言论一出自然不乏反对的声音，因为当时鼎盛时期的曼联，诸多对手没有真正的克星，而当出色的球队遇到克星，或许就会显露出平庸的一面，切尔西就曾让红魔走下神坛，而现在曼城也是一样的。上赛季的利物浦已经令很多曼城胆寒，本赛季的曼城同样需要面对残酷的考验，只有自身少犯错，而利物浦多出错的情况下，曼城才可能更顺利的拿到冠军奖杯，这个过程不可能是容易的。

看好曼城的人是因为球队引援到位，阵容厚度足，利物浦则是没有做更多的引援，的确有可能在新赛季不进则退，但是也可能会有例外。因为莱斯特城都曾夺冠，英超每个赛季都是充满悬念的联赛，而不会长久的一枝独大。爵爷和穆帅显然是势均力敌的对手，瓜迪奥拉和克洛普目前也一样实力相近，而且利物浦已经拿到欧冠奖杯，而瓜帅还需要更多分心欧冠的赛程，联赛则必然会受到影响，这样则可能丢失联赛冠军。

爵爷、温格、穆里尼奥的确是英超最为重要的主帅，虽然前者退休，后两位也不是英超球队的主帅，但是穆帅却依旧是今夏的热点，并将成为本赛季英超争霸中不可避免和经常抢镜的人。在解说了利物浦和切尔西的比赛之后，穆帅的很多言论也引发了人们热议。当被问及了英超谁能争冠，穆帅的回答是曼城、热刺、利物浦和曼城二队，言外之意是曼城的替补阵容也足够强大。

事实上也的确如此，因为曼城替补阵容中有社区盾比赛中极其关键的布拉沃，还有新援坎塞洛、罗德里，以及此前夺冠的功臣京多安、福登、马赫雷斯、热苏斯和萨内等球员，实力不容小觑。这些替补球员身价是4.55亿英镑，这说明球员的能力是有保障的，这些人在其他球队都是绝对的主力。

事实上除了曼城的引援力度足够、针对性也强之外，瓜帅对于球员的点拨和提携也是至关重要的。如果目前的主帅不是瓜迪奥拉，这套阵容中的一些球员也可能会被出售或被放置在板凳上，长时间不会得到登场的机会，所以曼城的强大是多方面的运筹，主帅在其中绝对关键。

切尔西是频繁换帅的球队，很多人认为处子赛季是极其艰难的，就连瓜帅也有一样的感触，但是在切尔西的身上处子赛季斩获冠军的主帅可不少。穆帅执教切尔西之后就连续两个赛季夺冠，安切洛蒂同样处在赛季带队登顶，还是在力挫曼联之后提前夺冠。

此外迪马特奥也是在赛季中途拿过教鞭之后带领球队在欧冠登顶，接下来孔蒂和萨里也都是处子赛季夺得了联赛和欧联杯的冠军，切尔西似乎有这样的传统，老板阿布选择主帅的眼光也是绝对独到的。本赛季兰帕德也是被阿布委以重任的，他本人也是做足了准备承受多面的压力，因为球队核心球队离队，加上夏季无法引援，更为重要的是多名核心球员伤病无法在赛季初为球队征战，这些困顿也是其他主帅没有经历的。但是现在的困顿未必能预测赛季结束后的排名，切尔西依旧有能力制造惊喜，就看兰帕德能否如瓜帅一样在处子赛季及时纠错，最终能拿到欧冠资格。曼城同样如此，开局的酣畅和目前阵容的强大都无法保证赛季末笑傲群雄。



