兰帕德英超首秀是以0比4惨败结束的，客场大比分输给索帅率领的曼联的确是不该的，因为球队本可以避免大败。蓝军在首轮输球似乎是赛前多数人能预判到的，因为切尔西除了送走阿扎尔和路易斯外，威廉、奇克、奥多伊、吕迪格都因伤缺阵。本场比赛只有刚刚伤愈的坎特在替补席备战，其余伤员则都需要一段时间才能复出，所以兰帕德祭出的阵容可以说是热身赛的配置，球队想赢球不易，不过保守一些的话可能是小负。

切尔西崛起是凭借坚固的防守，但是本场比赛却暴露出路易斯离队的影响大于阿扎尔离开这一事实，因为就是祖玛犯错送点球大礼，曼联才从被动转为主动，而蓝军开局阶段的优势面则被全面翻转过来。切尔西上半场威胁对手球门更多，还曾击中立柱，进攻端制造的机会更多，倘若球队先声夺人的话一切都会不同。数据显示切尔西上半场射门8比5，射正3比2，角球1比1，曼联获得点球机会是球队上半场第一次像样的进攻机会的确够幸运。

祖玛在初入切尔西一线队时期曾经惊艳过，但是在大伤之后就不堪重用，所以租借在外锻炼。兰帕德留下这员虎将也是看中他一直在英伦球队中征战，顺应英超更有把握，但是这场对阵曼联的比赛却再度暴露出祖玛的不足。球队无法引援，接下来多线征战的话，防线的问题还会被放大，吕迪格上赛季就因伤休战，本赛季开启前再度遭遇伤病困扰，的确无法保证一个赛季中更多的为球队出战，所以中后卫的问题才是球队的最大隐患。此前在德比郡跟随兰帕德出战的托莫里回追速度快，蓝军主帅对他也很了解的，球队需要的话还是可以启用这员小将的。

切尔西本场的首发也显露了兰帕德的意图，启用芒特和亚布拉罕首发出战也是希望有全新的方式和人员冲击对手，期待抢开局成功，这样做有点冒险，不过也是为了宣告目前的切尔西更倾向年轻一代的崛起。本场比赛芒特打满全场，亚布拉罕在第66分钟被吉鲁换下。芒特全场比赛有2次射门均射正，传4次为威胁球，38次传球的成功率为81.58%，此外还有2次过人，3次抢断1次成功，1次解围和1次犯规。亚伯拉罕出战66分钟有2次射门，1次过人，1次抢断成功，2次解围，3次犯规，14次传球的成功率为64.29%。

两位小将其实是有实力的，只是在英超的赛场上还显得很稚嫩，尤其是在经验上存在不足，这一点也被对手利用了。人们好奇的是一旦优势面到了曼联一边，切尔西居然无力扭转局面，导致最后连续失球。

必须承认的是除了球队选择启用年轻球员外，本场比赛失球多和换人有关。巴克利打了58分钟比赛，有2次射门，1次射正，传1次威胁球，4次过人，2次抢断，也是蓝军进攻端有威胁的一员大将。下半场用普利西奇换下巴克利也没问题，最为重要的是该一起换上吉鲁，因为在第56分钟亚伯拉罕吃到黄牌，明显在压力下有一些急躁，如果这个时候吉鲁和普利西奇一起登场，各方面都能让对手应接不暇。吉鲁的经验是一球落后局面下最好的棋子，还有替补席的坎特，遗憾的是这个三个换人都是单独进行的，并没有起到立竿见影的效果。

名帅和少将最大的区别就在于临场应变和换人，因为首发是根据周密计算和权衡后制定的，但是下半场换人显然是中场休息后在运筹中的，之后会根据场上的局面来进行调整，所以兰帕德本场比赛输在应变。曼联下半场的三粒进球有两粒是反击机会，切尔西下半场还是不断施压让防守空虚被对手所利用。下半场拉什福德反击中分球给林加德，后者传给佩雷拉再传中马夏尔抢在蓝军队长前将球打进。

失球后兰帕德迅速换上吉鲁，可后者登场2分钟球队就又被对手打入一球，来自博格巴的传球，反越位成功的拉什福德单刀破门，蓝军队长再度成为陪衬，都是慢了一拍。阿兹皮利奎塔也是经验丰富的拼命三郎，但是本场的后防线没有了实力相近的路易斯，他的压力也是增加了很多，这不是一力可以承担的事情。遗憾的丢了第3球之后兰帕德才用坎特换下若日尼奥，结果是8分钟再被洞穿了球门，0比4的比分更难堪。

末尾这粒进球是曼联的反击机会，依旧是博格巴斜传球助攻小将詹姆斯射门击中埃莫森的腿偏转入网。埃莫森是被人们认为比阿隆索更稳定的球员，起码在防守端更稳严谨，身后的空档要少一些，但是本场比赛则成了另类助攻者，兰帕德的用人的确是受到质疑的。

佩德罗被称为佩刀，但是在本场比赛这柄利器没有得到足够的支持，也没有了扭转乾坤的霸气，这或许也是本赛季切尔西最为难过的一个事实。 本场比赛佩德罗4次射门1次射正，传5次威胁球，4次过人，1次抢断，2次被犯规，45次传球的成功率为84.44%。佩德罗本场先是给芒特做球，后者射门被门将没收。随后还是他的传球帮助巴克利完成一次射门，可惜还是被德赫亚抱住。下半场继续给芒特送机会，可惜射门依旧被门将没收。无论佩刀传出几次威胁球，没有足够实力和把握机会能力的队友依旧是会无功而返的，这也是切尔西需要面对的现实。