英超首轮第一日的比赛，利物浦率先出战4比1斩落升班马，曼城5比0力挫西汉姆雄踞榜首，热刺随后开战也3比1拿下维拉，接下来其他3强很难保证首轮联赛就大比分拿下对手，所以首轮战罢后基本是曼城领跑英超。周日晚间开战的是阿森纳客战纽卡，曼联在主场迎战切尔西，这三强想6球零封对手的可能性不高。

曼城虽然是西汉姆的苦主，两队近7次交锋蓝月亮全胜，不过西汉姆上赛季也曾有几场比赛很给力，球队先后3比1拿下曼联、1比0阿森纳和热刺，的确是很顽强的球队，所以本赛季首轮就大比分惨败的确说明曼城球员近期的状态极好。曼城和利物浦上赛季就是最强的争冠对手，本赛季红军率先大胜，曼城也寄望比对手多进一球，这一点也和这场大胜有关。

上赛季西汉姆联赛两次对阵曼城都输球了，瓜帅的球队主场1比0、客场4比0拿下对手，今夏英超亚洲杯西汉姆4比1不敌曼城，瓜帅的球队的确令对手很痛苦。今夏曼城纳入了罗德里，瓜帅本轮给了他首发出战的机会，但是开场不久他就被兰奇尼抢断，随后贴身防守导致后者倒地。所幸的是裁判没判点球，曼城新帅算是躲过一劫，否则喜暖首秀就给球队制造难题并先失一球的话，接下来的压力会更大。

本场比赛罗德里打满全场，有71次传球的成功率为91.55%，此外还有3次抢断2次成功，2次解围，3次犯规的数据，表现一般，接下来需要多少时间才能精进则需要交给时间。本场比赛罗德里第一次带球是接沃克的传球，他回敲给队友，后者在分球的时候被对手断球了，很明显罗德里得球后没有更好的预判向前传球，而是选择和队友做配合，但是这一点却被对手洞穿了意图，因而终结了曼城的这次进攻。所幸的是罗德里随后在对手的进攻中也完成一次抢断，随后交给拉波尔特，遗憾的是这次进攻最终交给德布劳内，后者居然没停好球，球权再度还给了西汉姆。

罗德里第二次拿球后往前盘带，但是却忙中出错没带好皮球被兰奇尼断球，所幸的是罗德里赶紧逼抢没能让对手形成攻门的机会，两次触球都不稳，这样的首秀表现的确是有点难堪。这之后队友更多的是寻求更默契的人做配合，因为新援两次玩火的确有危机感。

和罗德里一样斯特林开局阶段也不稳，第一次射门被吹犯规在先，第二次获得机会带球也犯了罗德里那毛病被对手断球。镜头在这个时候切换到了曼城替补席，阿奎罗略显得有点寂寞，应该说斯特林这次处理球更低级一些，毕竟他不该犯和新援同样的错误。和本场最终比分不相等的是曼城慢热也很明显，西汉姆也觅得了一些机会，而曼城方面只由马赫雷斯完成一脚远射。

关键时刻还是德布劳内，他先后两次抢球后分给队友，进攻端也有了更多的威胁，这其中包括席尔瓦得球后，一脚妙传帮助斯特林突破制造定位球机会。此后还是德布劳内抢断后发起的进攻，斯特林得球后选择交给德布劳内，后者挑传给队友，津琴科的传中球最终被解围。不过这次进攻之后又有人抢镜了，罗德里在外围抢球的时候出现失误，球权被对手再度拿回，曼城新援的失误的确有点多。

德布劳内随后传球帮助马赫雷斯完成一2次射门，一次比一次有威胁，这之后来自津琴科的传球，马赫雷斯低平球找到沃克，后者选择倒三角回传，迪奥普滑铲解围打到了热苏斯身上弹进了球门，曼城就这样打破了僵局。应该说这粒进球有一定运气程度，但是马赫雷斯的不断施压和传球都起到了关键的作用，所以这类进球同样是个别球员竭力拼战的结果。

马赫雷斯的处子赛季也曾饱受质疑，本场比赛则比较惊艳和关键，罗德里初来匝道也应该不例外，只是球队寄望他能尽快的融入球队，也必须适应英超的激烈对抗。有趣的是进球之后罗德里再度得球后没有出现失误，而是利用低平球找到了马赫雷斯，这次进攻最终由德布劳内传中球找到席尔瓦，后者垫射打高了。

上半场末尾阶段罗德里上抢成功，破坏了对手的一次进攻，此后在激烈的对抗中倒地，慢镜头显示是他的嘴巴被对手打到了，每位新援的英超学费都是要交的。随后一次进攻罗德里得球后选择挑传给津琴科，末尾德布劳内完成一脚抽射。上半场末尾罗德里更积极，有一次传球很到位，也制造了威胁，不过之后不久还有一次反抢，可惜被吹犯规，因此送给了对手一次定位球机会，之后还曾直接将威尔希尔放倒在地被吹犯规。再之后罗德里有一次抢断成功，一次挑传找到热苏斯，后者完成一次射门，可惜被门将没收。

或许是因为上半场末尾的表现有进步，所以瓜帅没选择将罗德里换下，再就是对手上半场的射门次数有限，所以主帅选择给新援更多历练的机会。上半场曼城射门8比1，射正4比1，角球1比0，犯规8比1，犯规次数是因为罗德里而增多的，以往曼城的比赛中少有这样多的犯规。

下半场开始不久曼城就扩大了比分，德布劳内传球给斯特林，后者这次把握住了机会，这一球也奠定了胜局，因为这个时间点扩大领先优势瓦解了对手的信心。随后的进球是马赫雷斯助攻斯特林破门，前者制造点球，替补登场的阿奎罗主罚命中。

罗德里在下半场失误少了，抢镜的次数增多，他先是化解了对手的一次进攻，将皮球顶出了边线，随后和德布劳内和席尔瓦传球配合，最后将球交给马赫雷斯，可惜被吹了越位。随着比赛的推进罗德里和核心球员的默契度在增加，这一点也是本场的收获。在曼城3比0领先后，防线的表现更为关键，罗德里在这段时间内化解了对手的一次的进攻，整体表现优于上半场。

下半场曼城射门10比4，射正5比2，曼城打进4球效率极高，斯特林上半场错失机会，下半场则大开杀戒上演帽子戏法，不过马赫雷斯和德布劳内则是本场的绝对功臣。德布劳内本场比赛传3次威胁球，送出1次助攻，4次抢断，1次过人，表现极其的关键，尤其是双方陷入僵持的时候更为明显。马赫雷斯送出2次助攻，3次射门1次射正，传4次威胁球，3次过人，4次抢断，极其的活跃。本场比赛斯特林3球入账，阿奎罗和热苏斯各入一球，本赛季斯特林的进球是估计会高于此前的赛季。