英超首轮在8月10日开打，利物浦率先开战以4比1的比分拿下升班马诺维奇，这也给其他豪门制造了一些压力，如果不能大比分赢球就将屈居其后。曼城和阿森纳以及热刺要对阵的球队是西汉姆、纽卡和维拉，弱旅爆冷几率较小。本轮只有一场强强对话是曼联主场迎战切尔西，这场比赛是兰帕德执教英超球队首秀，对阵容的部署和临场应变也是关键所在。

因为蓝军今夏送走了阿扎尔和路易斯，球队攻防两端都会存在问题，阿扎尔的突破和个人能力是上赛季总能致胜的关键，路易斯的强硬和经验也是上赛季球队的一个关键点，所以本场比赛切尔西被看低。曼联今夏引入马奎尔、万-比萨卡、丹尼尔-詹姆斯，防线上应该更加稳固，除了卢卡库离队外，其他攻击手都在队，还是有一定优势的。上赛季红蓝两队联赛两场比赛都是平局收场，本场比赛则可能一决高下，就看兰帕德的意图是不是也满足客场拿一分的结果。

切尔西受今夏无法引援的影响，只买断了科瓦契奇，还有普利西奇、巴卡约科、巴舒亚伊三员大将租借归队，小将芒特从U23升入一线队。这几员大将中前两位和巴舒亚伊可以在本场首发，锋线上吉鲁也可能得到机会，小将和巴卡约科则需要等待。

上赛季切尔西在主场2比2平曼联，吕迪格和巴克利进球，马夏尔打进两球。第一球是威廉开出的角球机会，博格巴盯人不紧导致失球。曼联的进球则是马塔组织，阿什利杨助攻马夏尔扳平比分。随后路易斯上抢落空，还是马塔和拉什福德连续传球后助攻马夏尔再下一城。伤停补时最后时刻蓝军队长的传中球，路易斯和吕迪格先后头球攻门无果，最后巴克利将球打进，所以本轮比赛这两位蓝军功臣会得到首发机会。

两队上赛季第二次在联赛碰面是1比1握手言和，曼联坐镇主场也只能接受一场平局，最终无缘前四也是很神伤的事情。那场比赛马塔和阿隆索先后进球，卢克肖助攻马塔先拔头筹，吕迪格助攻阿隆索将比分扳平，下半场两队均无建树。可以看出红蓝大战中如何限制前切尔西球员马塔是最为重要的，两场比赛的进球都和这位大将相关，本轮比赛更应该小心。蓝军方面这两战中吕迪格、巴克利和阿隆索都很关键，不过换帅后中后场球员能否解决比赛则是一个问号。

今夏热身赛首战中巴舒亚伊有一粒进球，当时肯尼迪射门被封堵偏转后给了锋霸射门的机会，巴舒亚伊捡漏方面还是很到位的。吉鲁在第二场比赛中打进两球，肯尼迪送出1次助攻，第二球是吉鲁自己拦截后亲自将球打进，科瓦契奇和巴克利均送一次助攻。对阵巴萨一战是亚布拉罕和巴克利先后进球，布教授出错被若日尼奥利用，帮助小将先下一城，下半场阿隆索助攻巴克利破门。个人认为阿隆索应该首发首选，因为很多关键战都有不错的表现。

对阵雷丁一战巴克利和肯尼迪以及芒特先后进球，巴克利定位球扳平比分，阿隆索助攻肯尼迪再下一城。下半场是亚伯拉罕和巴舒亚伊先后助攻芒特进球。之后对阵弱旅班霸萨尔茨堡的比赛中，普利西奇、佩德罗、巴舒亚伊先后进球，佩德罗、巴克利送助攻，后者利用直塞球找到普利西奇造点球，自己主罚命中，随后又用传中球助攻佩刀破门，堪为这场比赛的关键先生，新赛季对于巴克利的期待更高一些。末尾对阵门兴的比赛巴克利和亚布拉罕均射入点球逼平了对手，切尔西新的核心球员的状态不错。

坎特的位置是上赛季争议的焦点，本赛季首战也需要看看新帅这个位置的安排，如果让坎特回到后腰位置倒是可能拿平局，科瓦契奇和若日尼奥搭档后腰则可能有失球。曼联是会全力备战本轮比赛的，不过联赛随后的赛程也不能掉以轻心。球队接下来的对手是狼队、水晶宫和南安普顿、莱斯特城和西汉姆，之后则要在主场迎战阿森纳。上赛季曼联主场1比1、客场1比2狼队，次轮的比赛的确也需要用心。

切尔西本轮比赛后，还有欧超级杯对阵利物浦的比赛，之后的对手是莱斯特城、诺维奇、谢菲尔德联、狼队，之后联赛将在主场迎战利物浦。这样看红蓝两军的赛程相近，只是蓝军还多一场强强对话，经受考验的场次更多。

两队赛季前的热身赛战绩都不错，曼联6场比赛5胜1平保持不败，最近一场2比2被AC米兰逼平，但是此前2比1拿下热刺，部分人认为对阵英超争冠集团这一战曼联发挥更为出色，也预示了新赛季曼联的备战工作做的更到位。切尔西7场比赛4胜2平1负，最近一场比赛2比2平门兴，热身赛强强对话也是2比1拿下了巴萨。热身赛只是参考，本场比赛则需要索帅和兰帕德使出绝招一较高下，看看谁的部署和应对更为得力。

红蓝大战近10场比赛中曼联2胜5平3负不占优，安东尼-泰勒是本场比赛的主裁。路易斯加盟阿森纳是切尔西遭遇的又一次背叛，不过这个漏勺在上赛季对阵曼联的比赛中也出错了，没有他的存在，无论是祖玛还是克里斯滕森都可以更快速的成熟起来，本场比赛中后卫的位置也是关键点。



