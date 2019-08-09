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路易斯执意离队有两个内因，兰帕德处子赛季注定艰难

(2019-08-09 00:20:34)
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标签：

英超

切尔西

阿森纳

路易斯

兰帕德

 分类： 聚焦英超争霸
  路易斯执意离队有两个内因，兰帕德处子赛季注定艰难

    切尔西从崛起之日就是以铁血著称的，穆一期的球员都更具备这种气质，随着穆帅和穆一期球员的相继离队，人们也寄望这种血性再度出现在这支球队身上。虽然上赛季的萨里给球队带来一座欧联杯的奖杯，但是切尔西的支持者依旧不满意。兰帕德重返蓝桥执教球队，多数人是支持的，因为神灯是切尔西绝对的功勋，更不缺乏铁血精神，他的回归也可能开启新的时代，这其中启用年轻球员的几率比较大。
       虽然兰帕德获得很多人的支持，但是也有一部分人不看好他的执教前景，原因是执教的经验不多，应对一些问题的能力也不足。路易斯在转会窗口关闭之前就闹罢训，因为他想加盟阿森纳，并在转会窗最后一天到阿森纳进行体检，个人认为这和主帅兰帕德有关。虽然多数人认为认为蓬蓬可能是害怕自己失去主力的位置，其实这个原因有点牵强，更多的可能是和兰帕德有一些理念上的不同，甚至是严重失和。
      切尔西主帅频繁下课，也曾被认为是更衣室失控导致的，所以任何主帅来到蓝桥的第一课就是如何把控更衣室，博阿斯当年也是少帅执掌帅印，处子赛季中途下课，兰帕德如今应该也品尝了其中的滋味。无论如何赛季开打前大将离队都是不好的事情，而强留下来也不会有好处，这倒是两难了。
  路易斯执意离队有两个内因，兰帕德处子赛季注定艰难

     目前的消息是阿森纳和切尔西已经达成协议，路易斯可能以800万英镑的转会费加盟阿森纳。路易斯第一次加盟切尔西是在2011年，在三个赛季中为球队出场143次，贡献12球，这三个赛季切尔西获得欧冠冠军和欧联杯冠军以及足总杯冠军，可以说路易斯见证了切尔西最辉煌的时期，毕竟欧冠奖杯也是极大的荣耀。不过穆帅二度回到蓝桥之后对路易斯并不重用，所以蓬蓬于2014年加盟大巴黎，当时的转会费是5000万镑，这期间还曾在欧冠切尔西对阵大巴黎的比赛中打进一球淘汰旧主。
      那场比赛后蓝军的支持者都对路易斯有一些微词，因为进球后他的脸上是兴奋，但是令人没有想到的是两个赛季后这位巴西人居然重返蓝桥，且在一些比赛中有足够关键的表现。当时特里也是即将离队，或许切尔西是出于这个点的考虑重新纳入路易斯，不过当时卡希尔是副队长。2017年特里离队，卡希尔成为新队长，阿兹皮利奎塔成为副队长，路易斯则没有如愿成为新任队长。
      事实上当时卡希尔的状态下滑得很快，路易斯则有极其关键的表现，也胜任队长一职，但是阿兹皮利奎塔从加盟切尔西就以顽强血性著称，也曾被穆帅大加赞扬，所以他成为队长也是无疑问的。路易斯第二次重返蓝桥是在2016年的夏天，当时的转会费是3400万英镑，至今为球队出场102次，贡献6球还送出2助攻，这几个赛季切尔西先后获得英超冠军和足总杯冠军。路易斯共为蓝军征战248场比赛，打进18球，在频繁换帅的情况下，他的作用也是不可忽略的。
       俱乐部高层就是因为路易斯的关键性，才在今年5月和他续约两年，合同要到2021年，本来这是对防线稳固的一个措施，但是没成想当切尔西无法引援，阿扎尔又离队的情况下，路易斯也居然义无反顾的想离开球队，而且选择去伦敦德比对手阿森纳的阵中，这的确是令人痛心的事情。或许现在的足坛已经没有忠诚可言，哪怕切尔西高层和路易斯续约违背了之前的一个规定，30+球员都是一年一签，包括特里和兰帕德都不例外，但是却给路易斯开了绿灯，但是如此的重视却没有换来同雨同舟渡过难关的信念。
路易斯执意离队有两个内因，兰帕德处子赛季注定艰难

      有人说路易斯担心不被兰帕德重用才选择离开，其实这样的判断是想当然了，就在此前对阵萨尔茨堡的热身赛中路易斯还打了75分钟的比赛，随后被托莫里换下。只是对阵门兴的比赛没有登场，这也完全是为了备战对阵曼联的比赛，路易斯如果拿这个作为说词的确是不应该的。
      对于阿森纳来说送走了队长的确需要防线大将，而如此低的转会费纳入路易斯的确是超值的。只是接下来伦敦德比再度开战路易斯又要竭力阻扰蓝军拿到三分，切尔西的支持者最不想看到的就是前切尔西大将与蓝军为敌。不过送走路易斯唯一的利好是更衣室会稳定一些，目前队内除了劳模们就是年轻球员，应该有利于兰帕德掌控，只是有这样的一个突发事件，兰帕德的处子赛季势必会更加困难。

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