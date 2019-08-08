在拿到社区盾冠军之后，曼城并没有放下引援的脚步，球队又签下了葡萄牙边锋菲利克斯-科雷亚，700万欧的转会费也是超值的。曼城队内小将近几个赛季的表现都不俗，瓜帅的这笔新援也是为未来筹谋。曼城有引援的支持和主帅的运筹，新赛季英超争霸的确只有利物浦可能撼动蓝月亮的地位，转会窗口关闭前克洛普的球队是否纳入强援也很关键，没有大动作的话则可能降低球队争冠的能力。

上赛季就有很多年轻球员在英超献锐，福登不仅仅是社区盾助攻阿奎罗打破僵局，赛季中还有一粒进球左右比赛的惊艳表现。英超联赛第13轮英超最佳阵容中就有利物浦小将阿诺德，因为目前的英超豪门主帅都很重视年轻球员，所以上赛季新锐建功的例子不少。切尔西的奥多伊和奇克都有不错的表现，欧联杯登顶和两位小将息息相关，新赛季开启这两人自然也会成为球队的利器。

曼城队内还有另外一位小将很出色，津琴科上赛季为曼城各项赛事出场29次贡献1球送出5次助攻，对于年轻小将来说这样的表现的确是很到位的。津琴科上赛季就已经随队拿到四座冠军奖杯，其中包括英超冠军、足总杯冠军、联赛杯冠军、社区盾冠军，这样多的荣誉的确是一种肯定。

和队友相比福登的表现更为突出，所以他还入选了欧洲金童奖名单。当年16岁的福登进入曼城U18梯队，以10球以上的进球效率赢得了瓜帅的重视。本赛季末席尔瓦就将离队，福登将成为合格的替代者，所以新赛季对于这员小将来说也很关键。如果没有伤病困扰的话，福登更快速的提升实力是没问题的。

福登第一次在曼城一线队登场是在2017年一场欧冠的比赛中，虽然是替补出场但是整体表现不错，所以那之后获得了更多替补登场的机会。当时也有人认为瓜帅派遣小将打国内杯赛是因为并不在意这项赛事的冠军，而事实证明曼城主帅是想多线争冠的，而就是他的大胆启用年轻球员才让福登和津琴科这些球员迅速成长了。

虽然上赛季福登上场的机会不多，但是实力是有的，只要球队需要登就可以在比赛中有所贡献。瓜帅曾在对阵牛津联的比赛后对福登赞不绝口，那场比赛小将打进处子球，还助攻马赫雷斯得分的确是很出色的，更为重要的福登还是曼城球迷，对俱乐部很热爱，这一点瓜帅认为更重要。

和其他球员不同的是福登拒绝了其他联赛的诱惑，一心想在瓜帅帐下得到重用，瓜帅也表示新赛季的福登会得到更多出战的机会，小将的等待和信任也是正确的。事实证明瓜帅大胆启用福登和津琴科是对的，因为当门迪受伤，津琴科则成为替代者，而且早年打前腰的津琴科改打左后卫后有更加出色的表现，瓜帅挖掘小将的能力还是被认可的。曼城队内这些年轻球员的成功也让俱乐部更注重小将的储备，今夏这方面也进行了补充。

2001年出生的科雷亚比津琴科小5岁，他是葡萄牙体育的青训球员，擅长右边锋和前腰，不过球员本人并没有获得葡萄牙体育一线队出战的机会，所以他在加盟曼城之后是需要在U23中历练一个赛季的，如果表现出色的话才可能获得一线队出场的机会。科雷亚曾随葡萄牙出战U19欧青赛，并且在对阵意大利的比赛传射建功，当场比赛球队3比0赢球，这些比赛的历练也会增加小将的实力。

科雷亚是曼城今夏的第四笔签约，此前还先后引进马竞的罗德里，埃因霍温的欧安格里诺，哥伦布机长的史蒂芬，球队纳入三名球员的转会费分别是6280万英镑、535万英镑、700万英镑。接下来将迎接5000万英镑的尤文边后卫坎塞洛，这位悍将更值得期待。