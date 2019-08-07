今夏英超群雄的重磅引援还是曼城和曼联，罗德里加盟蓝月亮的确被各方看好，虽然近期的热身赛和社区盾的比赛中表现一般，但是没有人会否定他的能力，悍将只是需要时间适应新的球队。曼城和曼联早期都有意纳入马奎尔，但是在莱斯特城狮子大开口之后曼城退出了竞争，很明显蓝月亮的引援策略更为理性。曼彻斯特双雄都追逐一位球员也是狐狸城抬价太高的一个原因，而当曼城退出后这位悍将的身价依旧不降，最终还是曼联忍不住了，所以斥资8000万纳入强援马奎尔，目前有很多声音认为红魔买贵了。

近几个赛季的曼联因为战绩欠佳所以选择大笔资金纳入强援，一亿引进博格巴就开启了豪购的路子，遗憾的是球队成绩不尽如人意。回看曼联近几个赛季的引援，2016年夏季博格巴以1亿英镑的身价成为转会标王，此外曼联还引进3000万的拜利和2600万的姆希塔良2600万，不过当赛季曼联排名联赛第六。2017年夏天曼联7500英镑纳入卢卡库，红魔新援成为英超标王，球队还纳入4000万的马蒂奇和3070万的林德洛夫，当赛季曼联位列联赛第二，好像是看到了争冠的希望，不过当赛季球队和曼城的积分差距是19分。2018年夏季曼联纳入弗雷德5310万、迪奥戈-达洛特1980万、李-格兰特153万，遗憾的是球队战绩不佳，主帅下课，索帅继任高开低走最终回到了联赛第六位。

或许曼联高层意识到没有大笔引援是不可能有好战绩的，所以今夏才重金纳入防守大将马奎尔，这位新援将穿起5号球衣，而此前穿过这件战袍的有罗霍、布兰科，罗尼-约翰森等球员。不过曼联球迷寄望马奎尔是新的里奥-费迪南德，这位大将是球队的功勋球员，身披这件战袍为红魔征战11个赛季。

不过也有人认为马奎尔在莱斯特城的时候是身披15号战袍，如今更换球衣豪门会不会失误威力，事实上这样的担心是没必要的，因为马奎尔早年就曾穿过这个号码的球衣。曼联引进马奎尔也是以为只要加固防线，球队会有更好的战绩，而且从很多数据上对比，马奎尔和范戴克的差距不大，而且各自都有优势。范戴克最大的优势是已经在利物浦阵中如鱼得水，而马奎尔依旧需要时间。

必须承认的是马奎尔是目前在英超挖角中最好的选择，除了有点贵外，别的没有问题。上赛季曼联首场比赛2比1莱斯特城，马奎尔有3次解围和1次犯规的数据，其他队友相继出错送分。随后1比2不敌利物浦的比赛中阿奎尔有1次过人，5次抢断3次成功，9次解围，1次犯规，数据是要优于对阵曼联的比赛。不过利物浦第10分钟的进球就是罗伯逊的传球，马圭尔拦截未果，导致马内得球射门打破僵局，这个错漏导致过早失分，的确暴露出马奎尔的弱点。

在莱斯特城1比0拿下切尔西的比赛中，马奎尔有1次抢断成功，4次解围和1次犯规的数据。在球队2比1力挫曼城的比赛中，马奎尔有1次射门，1次抢断成功，16次解围和1次犯规，整体表现不错。这两场比赛都是上赛季狐狸城最为骄傲的比赛，因为球队连续拿下两大豪门。在莱斯特城主场0比0逼平切尔西的比赛中，马奎尔有1次过人、1次抢断、6次解围的数据，在对阵切尔西的比赛中还是有不错的发挥。

不过在狐狸城有出色的表现不代表转会之后就能如鱼得水，马赫雷斯加盟曼城后也经历了一段极其难受的日子，不过好在整个赛季下来的表现还是得到了大家的认可。对于曼联的支持者来说最期待的是索帅开启新的高潮，能如爵爷那样带领球队登顶，而马奎尔则成为新的里奥-费迪南德，不过前者想比肩前辈显然不易。

巧合的是里奥-费迪南德的职业生涯先后效力西汉姆联青年队、利兹联等球队，随后加盟曼联，这位悍将为红魔征战了12个赛季，维迪奇是最佳搭档，2013-14赛季结束后这对强强组合离队令人感叹不已。里奥-费迪南德为曼联打了455场，贡献8球，斩获6个英超冠军，1个足总杯、3个联赛杯，欧冠、世俱杯冠军和欧洲超级杯冠军各一个，可以说是战功赫赫。

马奎尔同样需要一位默契的搭档，接下来的比赛中则可以得出结论，索帅想要开启新的高潮也需要多个位置的球员都能有极其出色的发挥，后防线的默契和协防也是必须到位的。过去的英超豪门的中后卫都有铁血精神，且在比赛中必须具备绝对的专注和集中，只有这样才能确保球门不失。以前的里奥费迪南德和特里等防守大将都有一个特点就是在比赛呐喊和激励队友，且对门前的预判能力很高，才能化解门前的危机。

对于马奎尔来说接下来的联赛首战将验证自身的含金量，切尔西虽然今夏没能大笔引援，但是球队的实力是被认可的，上赛季两战曼联都是平局收场，新赛季则需要一较高下。接下来英超首轮将在8月10日开战，曼联的这位强援如果得到首发机会的话，则需要祭出自己的实力才行，否则可能被誉为水军。



