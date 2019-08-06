



曼城和利物浦的社区盾一战的确够激烈，双方核心球员也都浪费了不少机会，否则应该是进球大战，而不会末尾通过点球大战来决定胜负。这场比赛利物浦派遣萨拉赫和菲尔米诺登场，瓜帅则派遣斯特林和萨内以及德布劳内出战，双方的阵容和正式比赛无异也是因为近两个赛季持续施压曼城的就是利物浦，而曼城连续两个赛季夺得联赛冠军也让红军很是羡慕。红军新赛季想取而代之只有在直接对话中力挫对手才行，因为曼城的虐菜能力极好，英超其他争冠对手也很难双杀曼城。

今夏虽然利物浦没有大笔引援，但是依旧被认为和曼城争夺联赛冠军的最强对手，所以两军对垒才会全力以赴。这场比赛曼城数据不占优，射门8比17，射正3比9，控球率47%比53%，关键传球8比12，角球2比7，越位3比1，犯规8比4，扑救7比1，黄牌1比0。通过数据可以看出这场比赛和以往两队交战不同，利物浦优势更为明显，没能更早进球和更多破门的确是因为立柱三次阻挡，还有布拉沃的7次扑救堪为神级的表现。

此前的一些社区盾的比赛，两队都会派遣部分主力球员出战，不过因为是对阵利物浦，所以曼城主帅选择全主力出战，这说明球队渴望在这样的对手面前举起这座冠军奖杯。上赛季开启前曼城就曾2比0拿下切尔西夺冠，新赛季前再度擒拿利物浦登顶也的确是痛快。对于克洛普来说国内奖杯的缺失也是一大憾事，即便上赛季拿到欧冠奖杯也不足以弥补国内冠军缺失的遗憾，所以本场比赛也是竭尽全力了。

这场比赛双方都付出了一些代价，萨内受伤下场明显是一个损失，不过他的伤情也可能促使他留队，加盟拜仁的可能性更低。德布劳内打了89分钟的比赛，也有受伤倒地的情况出现，所幸的只是抽筋而已，这样的情况下才被换下也说明瓜帅并没有将避免伤病放在第一位，因为德布劳内上赛季可是三次受伤缺席了很多比赛。

社区盾杯的比赛有6分换人名额，但是瓜帅只做了三个换人调整，第一个换人是被动换下，第13分钟他用热苏斯换下受伤的萨内。此后他在第61分钟和第89分钟用京多安和福登换下席尔瓦和德布劳内，可以看出瓜帅到最后都想用一粒进球解决比赛。

克洛普同样很坚持，不过他用了5个换人调整，红军主帅分别在第67分钟和第79分钟做出两次换人，第一次换人是用马蒂普和凯塔换下阿诺德和法比尼奥，第二次换人是用拉拉纳、沙奇里和张伯伦换下亨德森、菲尔米诺和奥里吉，但是萨拉赫却是打满了全场的，这样做也是想在常规时间内就拿下曼城，因为球队所缺的也是一粒进球，而且场面和射门次数占优。

这场比赛也是主帅的博弈，但是很明显瓜帅技高一筹。阿利松的实力是经过检验的，他帮助球队两个赛季杀入欧冠决赛，并在上赛季登顶，这位门神的确是用实力说话的，但是本场比赛却不及曼城替补门将布拉沃。这位上赛季饱受伤病缺席了大多数比赛的门将却一战正名了，他在比赛一开始就扑出了菲尔米诺的射门，随后在第12分钟斯特林的一脚凌空垫射却洞穿了阿利松把守的大门，当时皮球打在利物浦门将的右脚边偏转入网，应该说这粒进球有门将阿利松的功劳。

或许是因为太早进球的缘故，随后的曼城有点放松和不在状态，所以利物浦不断的施压曼城的球门。斯特林作为利物浦旧将大肆庆祝也是很不该的，虽然这是他效力曼城之后首次攻破旧主的大门，但是激情庆祝也激起红军诸将的怒火，后者随后也更竭力的拼战，想用进球还击对手。不过这样庆祝同样给曼城门将增加了压力，所幸的是36岁的老将高接抵挡愣是保证球门不失，萨拉赫除了三次击中立柱，其余射门有几次被布拉沃封出的。这其中最为惊艳的神扑是在第68分钟的时候，萨拉赫内切后一脚爆射被布拉沃扑出，这样的情景也让萨拉赫很无奈。

布拉沃全场八次关键扑救和扑出一粒点球是曼城夺冠的第一功臣，相信没人反对。布拉沃加盟曼城之后也曾惊艳过，也曾被质疑过，埃德森的加盟让布拉沃彻底沦为第二门将。上赛季跟腱撕裂赛季报销，本场比赛满血复活，除了常规时间的高光表现，还有扑点球绝技的再度展现，这样的门神的对手忌惮。值得一提的是曼城本场第76分钟的失球是因为奥塔门迪冒顶，马蒂普才能近距离的头球破门。

本场比赛是利物浦第22次参加社区盾，之前曾15次夺冠，不过最近一次是2006年，所以这座奖杯也是等待十几年了。曼城此前5次夺冠，最近两次分别是2012年和2018年。因为上赛季的曼城拿到了国内三座奖杯，所以这次社区盾杯的比赛是英超冠军和联赛第二的角逐，可以看出曼城在国内赛事上高出利物浦很多。