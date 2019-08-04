切尔西今夏最后一场热身赛在客场2比2战平门兴格拉德巴赫，球队先失球两球的情况下制造了两次点球机会，亚布拉罕和巴克利操刀命中帮助球队平局收场。可以在两次出错后弥补漏洞，这也是季前赛中最为重要的收获。这场比赛后切尔西7场热身赛只输了一场，战绩是4胜2平1负，可以用渐入佳境来形容，阵容上也得到了全面的了解，这对于兰帕德开启处子赛季也是有帮助的。

本场比赛的首发阵容是凯帕、阿斯皮利奎塔、祖马、克里斯滕森、埃莫森、若日尼奥、科瓦契奇、佩德罗、蒙特、普利西奇、亚布拉罕。先失球证明防线仍有问题，所以对阵曼联一战路易斯和吕迪格还需要领衔出战才行。本场比赛巴舒亚伊没有得到登场机会，吉鲁第66分钟登场，这样的安排也让新赛季蓝军的首发锋线安排充满悬念。

蒙特和亚布拉罕在热身赛中得到更多登场时间，两人也有极其出色的发挥，但是新赛季对阵曼联如果派遣他们首发显然是不稳的，上赛季主力球员还需要出场力搏三分到手。 本场比赛中切尔西开场还是有一些慢热，这在上赛季的比赛中也是多次出现的问题，对手第13分钟打破僵局和凯帕传球失误有关，但是对手球员也是在过掉科瓦契奇之后完成射门的，因为本场比赛若日尼奥和科瓦契奇搭档双后腰，防守的问题还是凸显出来了，看来双后腰模式还需要一些时间才能更游刃有余。

坎特本场比赛第72分钟出场，换下的是佩德罗，他能在赛季前复出的确是有诸多利好的。近期这位悍将也表示自己喜欢上赛季萨里安排的位置，这也等于告诉所有人新赛季他仍然想打前腰，而不是回到后腰位置确保攻防两端的平衡。切尔西新赛季这个位置如何安排也很重要，因为联赛首战就是对阵曼联，想赢球就需要保证不过早失球，后腰的发挥是很关键的一环。

上赛季切尔西联赛两战曼联都是平局收场，主场2比2战平对手一战中，吕迪格利用角球机会先拔头筹，博格巴盯人落空导致吕迪格轻松破门。不过下半场卢克肖的传中球导致阿隆索头球解围时受伤倒地，马塔借机射门被扑出，路易斯和科瓦契奇连续头球解围也没能彻底化解险情，最后阿什利杨助攻马夏尔破门，若日尼奥被皮球击中后偏转，变相的帮助了对手。

马夏尔的第二粒进球是路易斯反抢落空送出的机会，马塔助攻马夏尔再下一城，蓝军多名大将出错送分很不该。所幸的是巴克利末尾扳平比分，路易斯接对手传中球头球攻门击中立柱，吕迪格头球再攻门依旧被扑出，但是巴克利把握住了这次机会近距离将球打进，这场平局也是很惊险的。这场比赛切尔西是433阵型，中前场是坎特、若日尼奥、科瓦契奇、威廉、莫拉塔、阿扎尔首发，下半场巴克利、佩刀和吉鲁换下科瓦契奇、威廉和莫拉塔。

此后切尔西客场1比1再平曼联，马塔和阿隆索先后进球。当时卢卡库传球给卢克肖，后者吸引门将后选择回传球找到马塔，前切尔西大将轻松破门，他身边无人防守也揭示了切尔西防守的漏洞，科瓦契奇在对手破门后才出现在镜头内。上半场末尾吕迪格远射被门将扑出，阿隆索补射建功。这场比赛的中前场首发和上一次红蓝大战只有一个人员上的不同，萨里派遣了伊瓜因首发。

上赛季的这两场比赛吕迪格都足够关键，此外就是今夏热身赛期间表现同样出色的巴克利也有扭转乾坤的表现，所以新赛季开战这两人势必要首发出场，祖玛和克里斯滕森还是可能在随后对阵中下游球队的比赛中出场。因为阿扎尔的离开，他的位置能有合格的替代者也是球队能否保持胜绩的关键。上赛季阿扎尔没能在联赛前两轮首发出场，都是威廉得到信任，包括欧联杯小组赛期间也是威廉和佩德罗以及锋线球员首发出场，这几场比赛球队都不败，联赛则是连胜模式，所以新赛季如果威廉无伤病困扰的话是会被委以重任的。

普利西奇近几场比赛都有不错的发挥，对阵门兴一战首发出场打了66分钟的比赛，随后被巴克利换下。上半场他中段曾利用对手的失误杀入禁区形成射门，可惜被门将扑出，这次机会也是切尔西此前最佳的得分机会。随后不久来自蒙特的传中球，普利西奇头球攻门偏出，两次射门都很可惜。下半场对手想巩固两球领先的优势，所以加强了防守，切尔西诸将持续的攻门均无功而返，这其中普利西奇曾利用一脚回传球帮助队友完成一次极具威胁的射门。总体来说蓝军新援表现是中规中矩的，主帅也在思考联赛首轮派遣谁登场更加合适，因为是客战红魔所以首发阵容还是需要慎重的，不过普利西奇首发应该没太大问题。

切尔西可以扳平比分凭借的是科瓦契奇和蒙特的个人突破能力，因为两人先后为球队赢得点球机会的确不易。科瓦契奇是带球面对三人包夹被放倒为球队赢得机会，蒙特是接队长传球后带球突破被对手放倒，末尾这一传的确精妙，看来阿兹皮利奎塔助攻莫拉塔的这脚绝活也同样能帮助小将斩获进球，这也是今夏的一大收获。

目前切尔西阵容可用的小将有祖玛、蒙特、亚布拉罕、奥多伊、奇克，和上赛季相比有更多的选择，兰帕德也可以进行更多的尝试。不过启用小将也有一个前提，那就是赛季初的战绩稳定，所以对阵曼联的这一战至关重要。今日切尔西公布了新赛季的球衣号码，威廉将结果阿扎尔的10号球衣，所以对阵曼联一战威廉也将是最大的看点。上赛季两战曼联的数据显示，威廉在主场对阵曼联比赛中打了73分钟比赛，有2次射门，送出1次助攻，传4次威胁球，1次过人，1次解围，1次犯规和1次被犯规，41次传球的成功率为90.24%。客战红魔的比赛中，威廉打了84分钟的比赛，有1次射门传2次威胁球，2次解围，1次犯规，28次传球的成功率为85.71%。他主场的表现明显要优于客场，所以新赛季客战曼联不能指望大腿一个人发威，只有三军用命才能在客战中拿分。



