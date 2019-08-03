近日瓜帅对夏季热身赛进行了点评，这席话对俱乐部是中肯的，但是恐怕会让亚洲球迷伤心。因为瓜帅认为亚洲行对球员竞技影响很大，从竞技层面的话不该有这样的远途热身赛，不过因为球队需要收入，所以只能勉强为之。很明显曼城主帅丝毫没考虑过在亚洲有许多曼城的支持者，中国球迷的热情和众多的铁杆球迷多年追随球队被曼城主帅忽略了，也可以说在他心里没有球迷，只有球员的疲惫和球队的利益。

有以上这番言论，倘若新赛季曼城开局不利的话，或许瓜帅也会拿亚行来作为说词。事实上每年夏季的热身赛都是挖金赛，如果仅仅是为竞技层面考虑就该在本土和其他俱乐部进行一些热身赛就足够了。以往曼城选择去其他地方热身也没见瓜帅有相同的言论，看来这位名帅的确对亚洲是区别对待了。瓜帅拿出到中国需要倒时差和天气潮湿以及酒店距离球员较远来抱怨，这样的说法的确不合适，足球的魅力就在于不论任何天气情况都能如常开战，以往也有五大联赛的豪门球队来到中国打热身赛，却从没有如瓜帅这样的言论。

瓜帅还担心接下来的社区盾的比赛如果表现不佳可能会被批评，并被认为曼城该引援了。今夏关于曼城引援方面的事情不少，因为克洛普的一席话也引发了曼城俱乐部的回击，瓜帅对于渣叔的言论也进行了驳斥，他表示曼城并不是每个赛季都能这么大手笔的纳入新援的，那么瓜帅入主英超球队的三个赛季中，球队在夏季引援究竟投入了多少呢。

瓜帅是2016年夏天成为曼城主帅的，穆里尼奥和孔蒂也在这个夏天成为曼联和切尔西主帅，那个夏天英超球队引援投入多达11.97亿英镑，是五大联赛之首，曼城总计投入1.81亿英镑，也成为整个欧洲转会费支出最多的球队。博格巴以1亿英镑的身价成为转会标王，曼城转入斯通斯4750万、萨内4200万、热苏斯2700万、京多安2100万、布拉沃1700万、诺利托1400万、莫雷诺450万，此外还有津琴科和亚伦-穆伊。

曼联引进博格巴1亿、拜利3000万、姆希塔良2600万、伊布拉希莫维奇自由转会。切尔西纳入巴舒亚伊3300万、坎特3200万、路易斯3400万、马科斯-阿隆索2300万。利物浦纳入马内3000万、维纳尔杜姆2500万、克拉万500万、克里斯-马里乌斯470万、马蒂普和曼宁格自由转会。从引援力度来看曼城的确是大手笔，不过当赛季孔蒂带领切尔西夺冠，曼城和利物浦分列第三和第四。

2017年夏天英超引援多达14亿英镑，曼城总计投入2.19亿英镑，是英超转会费支出最多，曼联纳入的卢卡库以7500万英镑的身价成为英超标王。曼城纳入的凯尔-沃克5400万、门迪5200万、贝尔纳多-席尔瓦4300万、埃德森3500万、达尼洛2700万、道格拉斯-路易斯1070万、卡约德350万。

曼联纳入的卢卡库7500万、马蒂奇4000万、林德洛夫3070万。利物浦纳入的萨拉赫3900万、张伯伦3500万、安迪-罗伯逊800万。切尔西纳入莫拉塔7060万、巴卡约科4000万、德林克沃特3500万、吕迪格3100万、赞帕科斯塔2500万。曼城两个夏季的引援到位，17/18赛季曼城夺冠，曼联、热刺、利物浦、切尔西分列其后，利物浦以5分优势力压切尔西拿到第四的位置。

2018年夏季英超引援高达12.3亿英镑，利物浦总投入1.64亿英镑是英超转会最多。切尔西门将凯帕7200英镑成为英超标王。曼城转入马赫雷斯6102万、菲利普-桑德勒225万、丹尼尔-阿尔扎尼80.1万。曼联弗雷德5310万、迪奥戈-达洛特1980万、李-格兰特153万，投入也不少，只是和之前两个夏季相比是少了很多。利物浦转入阿利松5625万、纳比-凯塔5400万、法比尼奥4050万、谢尔丹-沙奇里1323万。切尔西转入凯帕7200万、若日尼奥5130万。

当赛季曼城连续两个赛季夺得联赛冠军，利物浦1分之差屈居第二，但是获得了欧冠冠军，切尔西和热刺分列联赛第三和第四。可以看出近三个赛季中曼城引援投入的力度是很大的，所以克洛普称对手豪掷千金也不是很过分的说词，曼城高层和瓜帅如此介意这样的言论也是因为球队上赛季并没有在引援上有大的投入，但是球队依旧夺得了联赛冠军。不过前两个赛季的总投入巨大也是事实，金元足球迅速崛起也是曼城的一张名片，其实有资金引援是好事，曼城给予瓜帅的支持力度也是多于其他几位主帅的，这个同样是好事。

今夏曼城只引入罗德里，转会费为7000万欧元(约6350万镑)，此外就是安吉里诺回归球队。利物浦方面没有动作，且主帅表示球员续约和启用年轻球员就是引援，看来今夏利物浦很可能不会动用更多的资金补充阵容了。或许真是因为做出了近三个赛季的对比，克洛普才羡慕曼城的大笔引援，因为这一点利物浦是不可能做到的。

一场大战前硝烟还没有散去，英格兰社区盾杯决赛就将8月4日在温布利开打，曼城对阵利物浦这一战也会发力，因为面对红军的蓝月亮从来都是不遗余力的，欧冠被淘汰之仇也是必须报的。因为社区盾决赛距离联赛开打的时间很近，所以本场比赛双方都会派遣主力加替补出战，曼城方面参与了非洲杯和美洲杯的球员可能会得到休息，陷入转会传闻的萨内和其他几位主力球员可能出场，此前热身赛表现不错的小将们也可能得到首发机会。

因为社区盾杯可以更换6名球员，克洛普可能让萨拉赫和菲尔米诺首发，这样安排也能帮助两人更快的提升状态，对于曼城也是一种压力，当然打半场比赛被换下也是很可能的。



