进入8月曼城的引援消息就再次引发热议，因为坎塞洛即将与达尼洛互换东家，曼城的引援力度也再度得到了验证。达尼洛也将再度和C罗联手征战，这位被誉为漏勺加福星的球员折射出曼城和尤文不同的引援策略。尤文将这两将互换还能得到引援资金，接下来还可能有其他动作，以此来满足新帅萨里的用人需求，曼城纳入这位强援只为新赛季继续冲击两座关键奖杯。

达尼洛的确是福星，因为他于2015年4月1日从波尔图加盟皇马之后，效力皇马期间跟随球队先后拿到2016/17西甲冠军，2017西班牙超级杯，2015、2016 、2017拿到伯纳乌杯，2015/16和2016/17则在欧冠登顶。这样短的时间内能将这样多的奖杯收入囊中的确是令人羡慕的。2017年7月23日达尼洛加盟曼城，跟随球队拿到17/18和18/19赛季的英超冠军，上赛季拿到联赛杯和足总杯的奖杯，今夏如果离队的话也没有遗憾，因为他已经拿到英伦球队国内的所有奖杯，这其中还包括社区盾杯的冠军。

对于达尼洛本人来说加盟尤文是很愿意的，意甲老大新赛季也是冲击欧冠的热门，球队在意甲称霸多年也是有绝对实力的，新赛季触及冠军的可能性也很大。达尼洛在皇马效力期间和C罗是熟悉的，所以加盟尤文也不会觉得孤单，球员本人也不是必须得到首发机会，所以尤文的这笔交易也是很合适的。

瓜帅用人是很独到的，即便是达尼洛这样的球员也会得到一些登场的机会，前提是要在比赛中有较为出色的表现。上赛季曼城前13轮联赛达尼洛并没有获得出场的机会，不过他在曼城3比1伯恩茅斯有一脚攻门被扑出，斯特林乘机补射建功。达尼洛在第19轮曼城1比2莱斯特城、3比1的南安普顿的比赛获得首发机会，可惜的是表现很一般。之后在2比1利物浦的比赛中出现了明显的错误，他的冒顶导致菲尔米诺扳平了比分，如果不是萨内末尾进球，曼城此役则只能接受平局。

随后虽然也有一些出场的机会，但是也没有令瓜帅满意的表现，所以今夏离队也是必然的。如果加盟尤文的话，可以在一些对阵中下游的比赛中出场，但是大战中则不能指望达尼洛有什么惊艳和关键的表现。尤文开启萨里时代，这位主帅的固执也是双刃剑，目前主帅想要送走的球员名单中有坎塞洛、迪巴拉、佩林、桑德罗、道格拉斯·科斯塔，这些球员可都是可用之才，所以人们对萨里还是有很多微词的，对于新赛季尤文的前景也并不乐观。

曼城主帅瓜迪奥拉对坎塞洛一直感兴趣，原因是这位悍将是攻防俱佳的球员，尤其是他的进攻能力可以帮助球队更多的斩获胜局，曼城队内也有诸多的利器，不过在竞争激烈的英超，每个赛季都需要引援才能保证球队持续争冠。瓜帅一直都很惜才，眼光也犀利，从他入主曼城后，球队引入的新援也都在实战中得到验证，这说明主帅和俱乐部的高度统一得到了回报。

在英超有带刀后卫经常能左右比赛的赛果，瓜帅也一直希望有这样一位悍将在其帐下，坎塞洛就是进攻技巧不逊色边锋的右后卫，速度上也有绝对的优势，所以瓜帅才会志在必得。上赛季坎塞洛为尤文打进1球，送出5次助攻，表现也是极其到位的，所以这员虎将如果真的加盟曼城必然会带来惊喜。上赛季的曼城进球数就是英超之首，进攻端的确足够强大，今夏引进了罗德里，如果再得坎塞洛的话的确是攻防两端都如虎添翼。

目前几乎所有人都认为这笔交易尤文会后悔，因为坎塞洛和C罗的默契度很足，上赛季球队1比1战平阿贾克斯的比赛中，C罗的进球是来自于坎塞洛的助攻。还有尤文图斯对阵马竞的比赛中，坎塞洛右路传中助攻C罗打进比赛的第二粒进球，更为可贵的是两人是在传球配合后斩获进球的，这样的进攻利器可以放弃的确需要勇气，所以部分尤文球迷认为是脑子坏了的做法。

或许也有人一些认为坎塞洛的防守端有一些不足，因为对阵阿贾克斯一战他是助攻者也是失球的主因，所以被人们诟病也是必然的，不过瓜帅善于调教球员，所以坎塞洛如果加盟曼城后会有更多的提高。英超比意甲更激烈，坎塞洛如果在英超征战则需要有心理准备迎接更密集的赛程，得到认可需要耐心。