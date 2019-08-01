切尔西第六场热身赛以5比3的比分拿下萨尔茨堡，老板阿布到现场观战，球队大胜也让阿布开怀一笑，这场比赛除了佩德罗精彩绝伦的进球外，还有新援普利西里的大爆发，兰帕德给老板呈现了一场精彩纷呈的比赛，赛后两人的交谈也一定是相谈甚欢。此外根据新赛季的一些问题和难点也会进行进一步的交流，这所有的一切都对球队极其有利。

因为今夏的切尔西无法引援，所以新赛季被看低，但是买断科瓦契奇，还有上赛季签入的普利西里今夏到队，这两人也算是今夏俱乐部给予新帅的支持，这场比赛却展现了切尔西的进攻火力。更令球迷高兴的还是新援普利西奇传射建功参与了三粒进球。球队在赛季开启前展露霸气的确能提升士气，毕竟新赛季的首轮比赛就是对阵曼联，进攻端的锐度极其重要。锋无力一直是切尔西薄弱环节，阿扎尔的空缺也需要有人弥补，登场28分钟就帮助球队3球领先对手，这样的数据的确能证明普利西奇的状态已经调整到位了。

本场比赛普利西奇打了74分钟的比赛，此后被芒特换下，主帅排兵布阵也是更接近正赛。本场比赛打满全场的主力球员有凯帕、祖玛、佩德罗、巴克利，主帅在第74分钟之后才做出人员调整，先后更换7名球员。很明显主帅是想给自己的首发球员更多表现机会，新赛季首发锋霸极其可能还是巴舒亚伊得到重用，埃莫森和阿隆索倾向后者，威廉和坎特伤病情况恢复的话也会首发出战。

佩里西奇的第一粒进球是在第20分钟，他接佩德罗的长传球突破至禁区起脚射门将球打进，悍将脚法精准，射门也够果断，所以才能早早的打破僵局。从小法离队之后，蓝军长传球直接助攻队友破门的不多，而佩德罗的传球精准性的确高于其他人，新赛季打不开局面的时候的确需要他的妙传。本场的第二粒进球是来自巴克利的直塞球，普利西奇带球突破被放倒制造了点球机会，巴克利点球命中，新赛季的点球手也需要主帅考虑，不过更多的可能应该威廉或佩德罗。

本场的第三球更为关键一些，因为这球打进之后也就定格了本场比赛了。当时巴克利斜长传到前场找到普利西奇，后者拿球再度杀入禁区，两名防守球员都没能阻挡他的突破，这一点也是极其可贵的。阿扎尔在队期间就利用自己的突破和过人能力为球队进球或制造进球机会，所以能有一位再度突破成功并建功的新援在队的确比一场胜仗更为可贵。更为重要的是普利西奇面对门将选择挑射建功，大心脏也是很明显的，这比莫拉塔等锋线球员错失单刀机会强很多，或许切尔西高层也没有想到上赛季的一笔引援可以在新赛季帮助球队度过难关。

佩德罗在本场比赛中的表现也是可圈可点，他不仅仅帮助新援破门，还打进本场蓝军的第4球，当时是巴克利传中，佩德罗用一个极具难度的动作将球打进，这是蝎子摆尾的一种，看似轻松实际是有难度的，而这样的进球更是令人兴奋不已，因为佩德罗有这样的状态的确也可以帮助球队拿下更多的比赛。最近几个赛季的比赛中经常会出现一句佩刀出鞘谁与争锋，就是在感叹佩德罗总能利用进球帮助球队度过难关。阿扎尔离队之后，他和威廉的发挥都是球队的重中之重，两人都有一个隐患就是伤病，而健康的双核则可以有更多的精彩表现。

切尔西本场比赛的3粒失球一次是角球防守出现问题，再就是扎帕科斯塔送点球，连续失球揭示了球队大比分领先后的松懈，防守上的不足也暴露了出来。所幸的是佩德罗再度助攻巴舒亚伊扩大比分，后者两次射门才将皮球送入球门，这粒进球也是很不容易的，接下来蓝军锋霸还需要尽可能的摆脱浪费机会的惯性。蓝军末尾的失球是小将的失误送出了单刀机会，凯帕扑出否去仍然无法阻挡对手补射建功，这粒失球是小将交学费，和新赛季并没有太多的关系，不过两场比赛场均丢3球的确有点多，即便两场打进9球也难以忽略防守端的不足。切尔西最后一场热身赛是对阵门兴，这支球队极其顽强，也经常掀翻豪门，所以此役更能检验兰帕德的蓝军。

切尔西老板阿布以前总会在一些大战中出现在看台上，这其中也有很多比赛都是十分的精彩，所以阿布也成为看台上一道亮丽的风景线。即便是莫斯科雨夜最终点球大战失利，切尔西也获得了很多球迷的支持，老板阿布也为自己的球队而骄傲。近年来因为签证问题，阿布很少出现在蓝桥的看台上，这也让球迷们深感遗憾，本场比赛和上赛季欧联杯决赛老板都亲临现场观战的确是很难得的，见证了欧联杯登顶和5球酣胜也会很满足。