近期的英超群雄都在积极备战新赛季，切尔西因为送走阿扎尔，加上今夏无法引援，兰帕德新赛季如何运筹也成为球迷们最关心的事情。目前俱乐部已经和威廉续约，并且将阿扎尔留下的10号球队交给威廉，这样做也是期待这员大将为球队坐镇。因为在穆帅第二次执掌蓝军帅印最为困顿的时期，就是威廉屡屡救主，因为当赛季的关键表现，威廉也被球迷称为蓝军大腿，所以俱乐部也寄望这名核心球员可以帮助球队度过难关。

威廉上赛季曾多次被替补，且更多的专注于欧联杯和杯赛，对于联赛的比赛中首发场次减少的问题，威廉并没有太多微词，这样的核心球员的确是经得起考验的。新赛季开启之后则需要威廉更多的出战，他的个人技术和定位球功力的确可能帮助球队更多的赢球，起码需要在冬窗开启之前尽可能保证球队的战绩，能保持前四的位置就是成功。

上赛季欧联杯多数比赛都是威廉、吉鲁和佩德罗等主力球员领衔出战，同时还有一些年轻球员，这期间球队取得很好的战绩，年轻球员也得到了历练，所以这三老将的确可以给予球队更多。兰帕德担当教练的时间不长，所以处子赛季还是可以借鉴上赛季的人员配置和轮换阵容的安排，起码在欧联杯的赛场上，轮换和部署是得到验证的，最终夺冠也是主帅运筹得当。

威廉近几个赛季就多次被传出有离队的可能，对他有兴趣的球队不少，但是巴西人最终也没选择离队，这一点也很可贵。当年马塔不得穆帅重用选择加盟曼联，阿扎尔因此得到10号球衣，并开启了切尔西最为辉煌的几年。威廉现在也一样可以成为球队的定海神针，必须承认的是在切尔西处于困境的时候，威廉不止一次成为关键先生。

在2015/16赛季中很多比赛都是威廉力挽狂澜，随后的孔蒂的处子赛季，即便威廉不再是绝对的主力球员，但是在球队陷入危机中的时候，他依旧是可以扭转局面的关键先生。17/18赛季还在对阵曼联和巴萨的比赛中打进关键进球，强强对话能进球的确说明自身的实力。

威廉在15/16赛季打进11球，之后的两个赛季进球都在12球以上，上赛季无论是联赛还是欧联杯的进球数都不多，但是在比赛中的作用却是很关键的，所以新赛季指望大腿发威也是有依据的。职业球员的每个不同阶段都会有不一样的作用，而威廉新赛季能交出什么样的答卷还需要交给时间，无论如何在球队遭遇难题的情况下选择续约留队都是绝对的忠臣，这一特质也是任何球队都需要的。

除了威廉之外还有一人同样关键，若日尼奥上赛季曾饱受质疑，但是后半程开窍并有很多关键的表现，萨里对他位置上的安排太过于执拗也让其承受了很大的压力，而新帅兰帕德继任之后则给了他更多的可能性。悍将近期也公开表示和萨里只是教练和球员之间的关系，并不是朋友，而新帅的新战术体系会让他更为自由，他的创造力也能得到更好的发挥。他对新赛季也是充满期待，并表示自己在伦敦的生活很满意，也会全力为球队征战，且希望长留在球队。

这样的言论对于现在的切尔西来说的确太难得了，因为蓝军现在就需要这样铁心留队的核心球员，没有人会质疑若日尼奥的能力，处子赛季只是需要适应英超和球队，次赛季则可能有更大的提升，这一点对于切尔西极其关键。单后腰在英超的确是存在防守隐患的，作为后腰的若日尼奥持球也会遭遇严防，向前直接输送进攻机会也会受到阻截，选择和队友配合或回传则会被人们诟病为无力。新赛季兰帕德是要重新回到双后腰模式，这样可以减少防守的压力，也可以让若日尼奥施展进攻能力，在国家队中他的远射也同样是具有威力的。

或许在萨里内心若日尼奥就只有在单后腰体系中才能发挥自己的能力，但是球员本人却不这样认为，这也是萨里没有想到的。巴克利今夏热身赛表现出色，坎特也能赶上英超首场比赛，人们都在期待双后腰模式再度重启之后能否力挫曼联拿到3分。

今夏谈及切尔西都会被问及谁能替代阿扎尔的作用，毕竟扎球王对于蓝军来说是极其重要的，球队对他也很依赖。上赛季球队最终拿到联赛前三和欧联杯冠军，阿扎尔都是很多比赛的无二功臣，联赛贡献16球，送出15次助攻就足以证明比利时人的强大。所幸的是上赛季萨里对于球队的改变为今夏失去阿扎尔做了演练，上赛季初的几场比赛阿扎尔没首发，球队都没失分，而且欧联杯初期的赛程中阿扎尔也有彻底轮休和替补出场，所以新帅从这些比赛中不难找到取胜之匙。