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英超引援力度不足或末尾发力，曼城两大核心不该过度高调

(2019-07-31 00:20:24)
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英超

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曼联

利物浦

 分类： 聚焦英超争霸
英超引援力度不足或末尾发力，曼城两大核心不该过度高调

      距离夏季转会窗口关闭的时间越来越近，五大联赛的引援动态也成为焦点，但是和以往转会相比，今夏的英超群雄的引援力度明显不够。目前《转会市场》数据显示英超目前引援投入资金最多的是维拉的1.15亿，该队纳入了14名球员，曼城投入8100万位居第二，曼联6480万只排在第三位。不过英超豪门也喜欢在转会期末尾阶段来个大惊喜，所以接下来的转会还会有更多期待。
       曼联今夏是有钱花不出去，目标人选的引进都不太顺利。切尔西被禁止转会，球队也只能纳入此前租借在队的科瓦契奇，莱斯特城投入7659万纳入强援，新赛季也是想冲击欧战的名额。其他豪门球队目前投入情况是热刺6390万，切尔西4050万，阿森纳3303万，利物浦171万。很明显克洛普对阵容最为满意，而曼城的动作则表明球队新赛季双线争冠的决心，利物浦如果今夏真的不再纳入强援的话，赛季中可能就会后悔。
      曼城近两个赛季都拿到英超冠军，上赛季拿到国内三座冠军奖杯，新赛季自然是冲击欧冠，但是这项赛事夺冠的难度要大一些，除了自身的胜利强，还要看其他豪门球队的发挥。因为在欧冠征战的球队实力相近，争冠的话还需要看运气，所以曼城在冲击欧冠的同时还需要兼顾联赛，争取完成一些俱乐部没有取得过的成绩。
       目前的曼城除了欧冠冠军空缺外，球队也从没在英超连续三个夺冠。这项纪录之前是由爵爷创造的，他执教曼联期间曾在1998/99、1999/00、2000/01赛季实现英超三连冠，此后在07、08、09赛季再度连续三次斩获联赛冠军。这项数据也是其他球队无法超越的，曼城新赛季则有机会。曼城俱乐部首座英超冠军是在2011/12赛季，当时的主帅是曼奇尼，为球队斩获首座联赛冠军的确令支持者激动不已。此后球队在2013/14赛季夺冠是佩莱格里尼执教时期，不过两次夺冠的优势并不大。
 英超引援力度不足或末尾发力，曼城两大核心不该过度高调

英超引援力度不足或末尾发力，曼城两大核心不该过度高调

     瓜帅入主曼城之后不仅仅连续两个赛季登顶，在积分上也有绝对的优势，且刷新了俱乐部很多数据。瓜帅在入主曼城后的次赛季以106分夺冠的确是傲视群雄，上赛季球队积95分夺冠，只比第二位的利物浦多一分，新赛季想连续三个赛季夺冠是有难度的。德布劳内近期公开表示球队可能以85分夺联赛冠军，这显然是有点大话西游，因为利物浦近上赛季积97分位居第二，德布劳内的85分如何能确保联赛登顶，的确是看低自己的同时也看衰了争冠对手。
      瓜帅的球队曾在一个赛季拿下过所有对手，这个数据也是不俗的，球队虐菜能力也很好，一个赛季下来爆冷的次数也不多。17/18赛季在弱旅身上失分的比赛有7场，其中联赛只有4场，强强对话输了2场都是不敌利物浦，其余失分的比赛是欧冠和国内杯赛。18/19赛季不胜的场次有9场，其中联赛在弱旅身上失分的比赛有4场，强强对话中有2场比赛不胜，其余不胜的比赛则是欧冠对阵里昂和热刺的比赛。可以看出曼城想要更高积分夺冠，首先要做的是避免冷门，再就是在对阵争冠球队的6分战中赢球，也只有这样才能有绝对的优势夺冠，反之则可能像上赛季那样以1个积分的优势登顶，或错失冠军奖杯。
       对于曼城来说有一点也很重要，那就是鱼与熊掌不能兼得，如果曼城不肯适度的放弃国内的杯赛，还要继续三冠王，那结果可能是联赛和欧冠都错失冠军。日前沃克表示球队还要赢得更多奖杯，并谈到再度拿到英超三冠王，很显然这员大将是低估了联赛竞争对手的实力。英超卫冕冠军夺冠后的赛季注定要比上赛季更难，曼城上赛季和第二名的积分差距只有1分，而在1718赛季则有19分之多，可以看到的是竞争更加激烈，优势更少了。
       自然争夺国内三冠王还有一个捷径，那就是欧冠早早出局，之前的两个赛季其实欧冠出局都是内战不利导致的，联赛可以拿下的对手在欧冠的淘汰赛却输的凄惨，这的确该曼城上下反思。对阵利物浦两回合都输球，曼城只打进1球，却丢了5球，联赛5球横扫利物浦之后，再度交手3比4不敌红军，这场比赛给随后欧冠对阵利物浦的比赛埋下了隐患，起码心态上失衡了，才会被双杀。
      17/18赛季对阵热刺是4比1和3比1，18/19赛季联赛都是1比0小胜热刺，偏偏欧冠首回合的比赛0比1输球，以至于回到主场4比3赢球出局，这其中的问题是真实存在的。个人认为最为重要的是心态以及主帅赛前做的应变准备，球员临场发挥也更激进，而不是用更好的状态来沉着应战，主场少丢一球就可以晋级了。
　　从今夏曼城几员大将的话语可以看出自信心爆棚，仿佛冠军是信手拈来的。沃克的国内三冠王，德布劳内的85分夺冠，两人似乎忘记了利物浦的存在，因为即便曼城可以在联赛中双杀利物浦，但是也不能保证红军新赛季积分上要比上赛季缩水12个积分。皇马也曾完成欧冠三连冠，但是上赛季的无力是很明显的，除了核心球队离队，主帅离开之外，还有其他方面的问题，而这些问题曼城身上也有。
      英超最近几个赛季有莱斯特城奇迹，夺冠的前一个赛季还在保级，所以每个赛季还要规避中下游球队争冠和抢夺前四的位置。今夏升超的维拉投入最多，此外莱斯特城、西汉姆、南安普顿、狼队和纽卡也有不小的投入，这些球队都是有雄心的，所以新赛季的英超争冠形势也许会更复杂。
       新赛季伦敦双雄都有一些困顿，遇到的阻力会多一些，阿森纳引援没有太多支持，切尔西受困无法引援。不过其他豪门球队也需要规避核心球员出走，曼联和曼城都有这样的隐忧，因为卢卡库和萨内都有离队的可能。
      近期的消息称拜仁还想纳入萨内，因为后者近期在热身赛的表现的确足够出色，这一点的确可能让拜仁下重金纳入强援。曼城目前也在应变，球队有意求购皇家社会的边锋米克尔-奥亚萨瓦尔，因为这名球员合同中有价值7500万欧元的解约金条款，所以一旦萨内离队就可以出巨资纳入强援。1997年出生的奥亚萨瓦尔为皇家社会效力4个赛季，151次出场打进了38个进球，也是有一定经验的大将，瓜帅也很喜欢在西甲征战过的球员，所以这员小将应该会得到主帅的喜欢和重用，球队积极应变和选择新援上倒是优于曼联的。
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