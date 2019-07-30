切尔西今夏第5场热身赛4比3力挫雷丁，失球多是因为蓝军的部分主力没有登场，主力门将凯帕也没出场，不过其他年轻球员得到了历练的机会，还拿下比赛也是不错的结果。雷丁也是难缠的对手，蓝军能打进4球也的确不俗。本场比赛建功的球员是巴克利、肯尼迪和芒特，后者下半场梅开二度表现更为出色，接下来就看哪些小妖可以留在一线队更多的得到历练。

在兰帕德的战术体系中有几名球员的发挥是比较到位的，这其中就包括巴克利，他不仅仅是在进球上有绝招，在整体发挥上也有很多亮点。再就是芒特也感觉有如鱼得水的感觉，接下来的两场热身赛如果还能延续强势效应的话，那么新赛季则可能得到出战的机会。

因为一场比赛中丢了3球，所以也必须谈一谈防守的问题。本场比赛的第一粒失球是因为门将卡巴列罗站位靠前所导致，对手球员巴雷特观察到这一点选择挑射破门。不过令人欣慰的是目前的蓝军并不害怕一球落后，因为6分钟后吉鲁在持球中被放倒赢得定位球机会，巴克利就利用一脚世界波洞穿了球门。上赛季巴克利有一粒进球极其的精彩，那是在切尔西2比2曼联的比赛中，吕迪格先拔头筹，但是无奈马夏尔连进两球，关键时刻巴克利第96分钟扳平比分，为球队在主场拿到1分。当时路易斯和吕迪格的射门一次击中立柱，一次被门将扑出，但是巴克利的补射洞穿了德赫亚的五指关。

这场比赛后球队4比0大胜伯恩利，巴克利传射建功霸气十足。第22分钟他利用反击机会一脚直传球助攻莫拉塔破门，下半场第57分钟他接坎特传球直接低射破门，第62分钟还是巴克利助攻威廉破门，三粒进球都和巴克利密切相关，这一战的确是他的个人表演赛。

此外在上赛季欧联杯1/16决赛首回合的比赛中，切尔西客场2比1马尔默，巴克利在第30分钟的时候接佩德罗传中球直接起脚射门先拔头筹。下半场第58分钟还是巴克利分球给威廉，后者传中球助攻吉鲁锁定胜局。次回合3比0拿下马尔默的比赛中巴克利打进第二球，这场比赛同样是定位球直接破门，皮球绕过人墙入网，巴克利的脚法的确精妙。

可以看出巴克利经常连场建功，而且这一脚世界波的功力的确能在关键的时刻发挥作用，新赛季还可能有更为出色的表现。这场比赛后也有人担心球队两脚世界波是不是意味着新赛季会更多的利用远射破门，那么之前赛季的传控演练就浪费了。事实上这样的担心是多余的，远射绝对不能成为整个赛季中的唯一进攻利器，球队更多的还是会通过配合撕开防线继而斩获进球，远射建功需要个人能力还需要有合适的机会，兰帕德的执教理念绝对不仅仅这一点点。

值得一提的是吉鲁和巴舒亚伊在本场比赛的关键性也很突出，因为新赛季谁首发的场次更多是球迷们所关注的，也需要主帅做出决定。之前的几场比赛巴舒亚伊首发的次数多一些，不过因为都是打半场比赛，先发和下半场登场也没有太大区别。不过随后兰帕德也有一些新的尝试，那就是让两人替补，或让两位锋霸同时在比赛中，所以关于两位锋霸新赛季的安排还是会在随后的热身赛后得出结论。

本场比赛不是吉鲁制造定位球机会，巴克利无法扳平比分，锋霸的作用还是很明显的。巴舒亚伊因为在切尔西得到机会有限，所以一些比赛中他比较独一些，因此被人质疑，而最近几年租借在外是得到了历练的，就本场比赛中的处理上的确是有精进的。当时雷丁门将沃克出错，将球传给了巴舒亚伊，后者选择传球助攻芒特完成进球，而没有自己施射，的确可以将独狼的绰号摘掉了。

从之前的几场热身赛来看，巴舒亚伊浪费了一些机会，吉鲁登场的确更稳健一些，即便无法威胁球门，也能制造一些机会。加上上赛季在队征战，和目前队友们的默契度上也比巴舒亚伊多，所以新赛季开始阶段还是该求稳，让吉鲁更多首发是正确的选择。

因为首场英超就是客战曼联，所以兰帕德需要的是保不败，而不是冒进，平局是双方都能接受的，毕竟两队主帅都是曾经的功勋球员，当主帅还都有一些嫩，所以平局是皆大欢喜。战曼联之前切尔西还有对阵萨尔茨堡和门兴的比赛，最后这个对手也是强敌，倒是可以演练一下正赛的阵容，起码是接近的，这样更便于在对阵曼联的比赛中保持不败。

今夏的热身赛中年轻小将也有一些可造之材，这其中包括亚布拉罕、芒特、肯尼迪等球员，新赛季主帅的确需要根据主力阵容所需要的位置将这些表现出色的小将纳入一线阵，在国内杯赛也可以放胆子给他们历练一下。本场比赛肯尼迪接阿隆索传球直接抽射得分，此前比赛中也有一些关键传球，虽然整体的表现并不完美，但是却也有一些与之前不同的亮点。

切尔西的第三球是亚伯拉罕传球被对手断下后，芒特上前断球赢得了进攻机会。在被对手追成2比2平之后能有这样关键的表现的确不俗，更为难得是他得球后直接起脚抽射也让对手门将猝不及防，果断在这次进攻中是关键点。事实证明越是难缠的对手就越能磨练球员们的应变能力，逆转战永远都比0比0更为可贵，因为这样的比赛经历得多了会让球员们知道拼到最后会拿下对手。

因为暂时无法引援，切尔西势必要启用年轻球员，所以今夏也是一个很好的机会。小将们今夏的表现也很竭力，因为他们知道自己有机会进入一线队，而且兰帕德的思路是想给更多年轻球员和切尔西青训球员机会，也只有这样才更与其他前任蓝军主帅不同。基于近几个赛季切尔西的状况，球队也适合利用自身的资源来为己所用，因为多年的租借已经让一批小妖成熟且具备一定的实力，兰帕德的确适合开启蓝军的青春风暴。



