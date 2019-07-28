曼城客场3比1拿下横滨水手，德布劳内迎来小爆发，赛季开启前能将状态调整到最好很难得。这场比赛后曼城4场热身赛的战绩是3胜1负，唯一输球是点球大战不敌狼队。这4战中除了对阵狼队常规时间0比0战平，其余三场比赛球队打进13球，失2球，整体发挥还是不错的。德布劳内本场比赛传射建功，并且助攻斯特林单刀破门，的确是虐菜二人组。

上赛季曼城连续两个赛季夺冠就是因为在联赛对阵弱旅的比赛中有极其出色的发挥，斯特林更是此中高手，数据也是很漂亮的。德布劳内因为受困于三次伤病的影响缺席了很多比赛，但是他是队内的助攻利器这一点却是没有改变的，只要他登场还是能更多的制造进攻机会，并可以直接和间接的帮助队友破门。

伤病困扰是每位球员都可能经历的，复出之后也需要总结一些经验，一般来说球员避免伤病的频繁出现会选择离开英超，因为第一联赛的身体对抗和魔鬼的赛程的确容易受伤，但是更多的球员则会选择总结后坚持。其实英超豪门球队的球员都会从适应联赛的激烈对抗，到找到如何避免伤病的方法，做到这两点才能有更高的效率和贡献。德布劳内的确需要在热身赛和新赛季开始之后做到这两点，否则伤病依旧可能让他停下脚步。

德布劳内是有天赋且足够努力的球员，在瓜帅的帐下也如鱼得水，三个赛季下来实力和经验方面也得到更多的提高。相关的数据显示德布劳内在17/18赛季成为英超助攻王，这也是他得到主帅绝对信任的一个理由。不过萨内在当赛季也是助攻次数最多的球员，但是随后的赛季中却有点脱离主力阵容和强强对话中无法首发出战，主帅在排兵布阵中的选择的确有更多方面的考虑，而德布劳内是得到了瓜帅更多的认同。

上赛季三次受伤减少了一些出场次数，不过这和征战世界杯也是相关的，当夏季有世界杯和欧洲杯这样的国家队赛事之后，很多国脚都可能在新赛季中有一些低迷，也可能出现一些伤病，所以今夏得到休息之后，德布劳内的确可能不会再受到伤病的影响。上赛季德布劳内最为高光的时刻是欧冠曼城4比3拿下热刺的比赛中，他送出3次助攻的确足够惊艳，遗憾的是球队赢球出局了。

今夏第一场热身赛德布劳内打了下半场比赛，他在第72分钟接萨内回传球，随后选择横传球助攻斯特林破门，首场比赛就有这样好的表现的确令曼城的支持者放心，因为西汉姆也是联赛中难缠的对手。同一场比赛中萨内的发挥更为灵动，他登场不久就威胁球门，14分钟就助攻斯特林单刀破门，此后还参与了球队的第四粒进球，堪为那场比赛的关键先生。不过在对阵狼队的比赛中这两位大将表现都一般，下半场被换下，球队常规时间也没能洞穿对手的球门。

在6比1大胜杰志的比赛中，曼城诸将感觉是在一场训练赛，斯特林传射建功有无所不能的感觉，萨内两粒进球分别是斯特林和德布劳内助攻，不过因为对手太弱，这场比赛三位悍将的发挥的确是游刃有余，这也是很正常的发挥。必须承认的是横滨水手的实力要高于志杰，曼城选择这个对手最为热身赛最后一战也是很合适的，对手门将也在开场不久就扑出了斯特林的单刀球，所以球队能尽早的打破僵局很重要。

和此前总是助攻队友不同的是本场比赛德布劳内有进球的欲望，他接贝尔纳多传球直接过掉一人之后将球打进，这次处理很坚决，脚下技术很灵动，这粒进球的确说明德布劳内的状态已经调整到最好了。多变也是核心球员很重要的一个部分，如果总是被对手看穿就无法左右比赛的结果。

布拉沃此后连续两次扑出皮球，但是仍然丢球了，曼城防线在进球之后不久就出现疏漏的确不该，所幸的是关键时刻德布劳内站出来解决了问题。他先是接罗德里传球起脚射门制造威胁，随后利用直传球撕开防线助攻斯特林再次反超，这一球的确有扭转乾坤的感觉。这场比赛德布劳内的能力得到更多展示，对手打进一球也激发了他的表现欲，比赛中各种传球的成功率都极高，尤其是直塞球可以一传致命。不过热身赛表现出色也会新赛季开启后遭遇更多的严防，所以德布劳内仍需要适度留力。