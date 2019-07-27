皇马和马竞的进球大战引发热议，这场比赛也是前切尔西球员之间的比拼。科斯塔今夏有重返英超的可能，但是此役上演大四喜之后，不知道西蒙尼是不是会改变主意。不过这位锋霸的老毛病还是没改，下半场吃红牌下场其实是可以避免，这一举动是减分项。科神在切尔西效力的时期，这个弊端就让他数次吃到红牌，且遭遇停赛的追加处罚，所以科斯塔是双刃剑，西蒙尼可能还会割爱。

莫拉塔在切尔西时期错失单刀球就是常事，自己的状态一直调整不好，进攻效率低还认为是蓝军战术体系所限，但是租借马竞之后也没将这个问题彻底解决就说明是他自身的问题。莫拉塔的软和容易受伤同样都是弱点，西甲对抗没有英超激烈的确更适合他。本场对阵皇马的比赛中莫拉塔在第5分钟错失单刀机会，当时他趟球大了一些机会就没了，这样的表现的确令人失望。

上赛季在联赛杯切尔西对阵利物浦的比赛中，第18分钟小法送出的单刀机会被莫拉塔浪费，而在此前对阵西汉姆的比赛中他也同样浪费路易斯送出的绝佳机会。更为糟糕的情况在莫拉塔身上还有，那是在17/18赛季切尔西客战阿森纳的比赛中，他在第13、69、93分钟先后错失三次单刀球机会，面对切赫的他显得很无力，那场比赛双方2比2平局收场，如果莫拉塔能把握住一次单刀球机会就将是功臣。

三次错失单刀球也成为莫拉塔无法重新找回自信的一个因素，当人们认为重返西甲后的他能重拾霸气之后，本场对阵皇马一战却又一次被打回了原形。更令人遗憾的还是第13分钟莫拉塔就因伤被科雷亚换下，当时比分是马竞2比0，进球功臣则是前切尔西球员科斯塔和马竞新援菲利克斯，和这两位对比莫拉塔的表现不及格。

科斯塔是切尔西继德罗巴之后最适合球队的锋霸，但是就是他的暴脾气阻碍了自己的效率，而且和主帅孔蒂的关系也弄僵，因此决意重返马竞。半个赛季没打比赛其实让科斯塔和切尔西都受损了，事实证明重返马竞的科斯塔也没有了当初的威猛，遗憾的是即便有了这些前车之鉴，科斯塔的性格丝毫不会改变，今后还可能因此吃亏拖累球队。

皇马今夏是纳入了两名强援，但是热身赛却是1胜2负，唯一的胜仗还是拼到点球大战才终结比赛，如果放在联赛和欧冠的话，这三场比赛的战绩就是1平2负，这的确是极其糟糕的成绩。更令人难堪的是这三场比赛皇马都是先丢两球以上的情况下才开始进球，这样的防线的确令人担心。

第一场热身赛皇马1比3不敌拜仁，球队在第15、67、69分钟先后被托利索、莱万和格纳布里洞穿球门，库尔图瓦和纳瓦斯都无法拒绝球门告破。阿扎尔打了上半场的比赛，没进球没助攻，很显然他还需要时间适应球队，不过这场比赛防守端的问题身为严重，难得是罗德里戈利用定位球为球队挽回一丝颜面。这场比赛防线上卡瓦哈尔、瓦拉内、拉莫斯、马塞洛首发，哈维-埃尔南德斯、德拉富恩特、纳乔、门迪下半场出战，这样的阵容丢球太多的确该反思。

第二场热身赛皇马5比4险胜阿森纳，球队第11、25分钟被拉卡泽特和奥巴梅扬先后洞穿球门，纳瓦斯无力阻挡。下半场乘着枪手门将马丁内斯扑球脱手，贝尔才补射建功，随后马塞洛助攻阿森西奥再下一城。这两球阿森西奥的功劳最大，不过当时阿森纳已经被罚下一人，这一点也是皇马连续进球的一个因素。最后点球大战皇马5比4险胜阿森纳，这场比赛阿扎尔依旧是首发出场，有威胁但是无助攻和进球。库尔图瓦打了下半场比赛，没有失球也很罕见。

皇马对阵马竞这一战最为凄惨的是先后6次被对手洞穿球门，分别是在第45秒和第8、19、28、45、51分钟丢球，这其中科斯塔打进4球，菲尔克斯和科雷亚各进一球，马竞用了51分钟打进6球的确也是绝无仅有的。库尔图瓦上一场没丢球，本场比赛半场就丢了4球，算是完成了场均丢2球的指标。下半场纳瓦斯丢了3球也是很低迷的，皇马这两位门神也是当今足坛一等一的门将，但是上赛季和今夏的表现都够令人瞠目的。

阿扎尔本场比赛依旧是首发出场，并在第62分钟被换下。在马竞的1.26亿欧元标王菲利克斯在上半场打进处子球之后，阿扎尔在下半场助攻纳乔破门也算是为己正名了，这次助攻也避免了赛后被吐槽。总体来看这三场比赛阿扎尔的表现也比较一般，看来他在皇马处子球要等到赛季开启之后了，因为现在皇马点球手也是其他人，所以比利时天王皇马处子球需要更多的时间。