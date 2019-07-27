今夏英超豪门引援都比较迟缓，这一点也可能影响到新赛季的战绩。因为联赛首轮曼城将客战西汉姆，阿森纳客战纽卡斯尔，曼联要主场迎战切尔西，利物浦迎战诺维奇，热刺对阵维拉，都不是很轻松拿下的对手，所以引援方面的努力还是很需要的。曼城今夏纳入罗德里，曼联看中马奎尔和纽卡的朗斯塔夫以及葡萄牙体育的布鲁诺-费尔南德斯，但是近期的消息这三个目标人选都可能落空，曼联有钱花不出去也是很困顿的。球队目前是保持着热身赛的连胜战绩，但是从过程来看这样的成绩并没有太大的收获，连胜的势头也可能在新赛季开启之后戛然而止。

曼联2比1险胜热刺之后延续了热身赛4连胜的强势，不过很多人认为这是索帅第二次高潮，兴奋的同时也需要规避在新赛季开启之后再度被打回原形。因为近期强队热身赛的战绩都不佳，人们认为真正的强队热身赛都不行，因为球队更想锻炼年轻人，并不太在意赛果，而热身赛连胜的球队则可能在新赛季遭遇冷雨。虽然这些言论没有科学依据，但是也是近几年热身赛前后的现象，也可能纯属巧合。

这场比赛的进球功臣是马夏尔、小卢卡斯和戈麦斯，孙兴慜送出1次助攻，延续了之前的强势效应。上赛季两队的第一场比赛曼联在主场0比3不敌热刺，当时凯恩传射建功，小卢卡斯两次洞穿对手的球门，本场热身赛后者延续了克星本色。那场比赛的第一球是热刺的角球机会，凯恩头槌建功。第二球是埃里克森回传球助攻小卢卡斯扩大分差，比赛末尾凯恩助攻队友梅开二度，曼联似乎是被打懵了，所以即便射门次数是23比9，但是下半场并没有制造足够大的威胁，只能认输。

两队上赛季第二次交战热刺主场0比1输球，曼联在第44分钟打破僵局，特里皮尔横传球被林加德拦截后形成进攻机会，博格巴得球后长传球助攻拉什福德射门得手。下半场热刺猛攻却没能洞穿曼联的球门，只能在主场饮恨。双方都在主场输球也证明了一点，那就是越想发力越无力，此外核心球员临场发挥也不稳定，因此没能在主场擒拿对手。巧合的是这场比赛热刺射门21比13，也是在射门数据上占据优势却输球了。

本场热身赛两队都是主力加替补，更多的是锻炼小将和让主力球员们尽快的找到最佳状态。赛后数据显示曼联射门11比8，射正5比2，很明显热刺射正率不高，而上赛季两队两次碰面射正次数是极其相近的，这一点也是热刺本场输球的一个因素。其他数据对比上热刺控球率占优，角球6比4，越位3比1，犯规12比18，扑救3比1，如果不是门将的出色发挥，球队可能会丢更多的球。

这场比赛热刺球员的失误也比较多，开场不久西索科中场回传失误险些成罪人，所幸的是马夏尔的射门击中了立柱。上半场马夏尔的射门打中了加扎尼加之后偏转入网，门将站位有问题，所以才会被皮球击中后转入球门。这显然是经验不足和临场发挥欠佳所致，换一个门将或许这次射门就会无功而返。马夏尔开场浪费了机会，这一次的射门很果断，当然他的运气也不错。

必须承认的是上半场的比赛中阿里和凯恩的发挥都不够出色，因而没能给曼联门将和防线更多压力。下半场热刺换上孙兴慜和小卢卡斯以及埃里克森等人，威胁的确更多一些，只是没有想到末尾防线出错被马塔再度洞穿了球门。下半场的过程其实是热刺更有优势，而曼联则是疲于应对还有伤病产生，因为孙兴慜一上来就来了一脚吊射，随后有内切过人晃倒了拜利，后者居然在这次一对一的比拼中受伤下场，这的确是红魔的隐忧。因为上赛季末尾诸多的伤病情况是球队战绩迅速下滑的主因，现今热身赛这样的一个并不激烈的比赛就能导致主力球员受伤下场，看来曼联球员训练并不到位，热身赛4连胜也仅仅一丝安慰罢了。

虽然曼联获胜了，但是下半场孙兴慜登场后的确是极具吸引力，因为他不断地制造威胁，曼联只能疲于应对，遗憾的是球队在第65分钟还是丢球了。当时孙兴慜头球摆渡助攻队友破门，曼联的防线在禁区扎堆却没能化解这次险情。有趣的是孙兴慜和小卢卡斯的配合是高空接力，后者得球后一个调整后直接起脚将球打进，球员的状态不错，彼此的默契度也极高。曼联门将罗梅罗扑错方向目送皮球入网，他和德赫亚的实力差距还是很明显的。

曼联本场比赛上半场登场的主力球员有德赫亚、马夏尔、博格巴、阿什利杨等球员，下半场全部轮换阵容，主力球员有拜利、林德洛夫、卢肖克、马蒂奇、马塔、弗雷德、林加德、拉什福德。下半场也有不少主力球员坐镇，不过必须承认的是热刺的孙兴慜更为活跃一些。戈麦斯也是下半场登场，他和马塔的踢墙配合太过巧妙，所以末尾绝杀对手也是必然的，不过这是两人能力上的完胜，曼联整体发挥一般。

值得一提的是这场比赛卢卡库没有得到机会，小魔兽已经两场比赛没有登场了，一直在替补席枯坐，这也意味着小魔兽可能离队。这场比赛费雷德的发挥不好，赛后很多人认为这员大将最该被送走，因为在比赛中他不仅仅是抢断不成功，还总是会被吹犯规，传球的时候成功率又低，更为重要的是还总是被断球，这一点更为致命一些。从上赛季的整体表现来看，小魔兽更该被红魔全力挽留。

这个夏天热刺只引进了中场球员恩东贝莱，引援不给力的话则会影响到新赛季的争冠形势，不过热身赛的表现还不错，波切蒂诺或许和克洛普一样都对目前的阵容很自信和满意。曼联近4场热身赛打进9球，仅失1球，此前三场比赛都零封对手。接下来球队还将对阵克里斯蒂安松和AC米兰，索帅估计会完成热身赛6连胜模式。热刺本场后将先后对阵皇马和国米，这两场比赛更值得期待。



