今夏的转会运作进入最后的冲刺阶段，俱乐部之间的博弈也到了关键期，进入8月后豪门球队可能有一波重磅引援到位。今夏关于萨内转会拜仁的消息不少，但是近日的消息揭示拜仁居然未曾就萨内转会事宜和曼城展开谈判，蓝月亮更不曾收到拜仁的报价，这也让这波轰轰烈烈的求购变成了泡沫剧，而拜仁主席的大嘴巴再度成为焦点。

因为此前拜仁主席鲁梅尼格曾公开表示想买萨内，如今过去多日却没有报价，这明显是嘴巴痛快了就行，不过这样的大话西游也可能有其他的目的。以往也有这样的例子，球员和俱乐部续约谈判陷入僵局，就会有第三方发布想求购球员的消息，这样的做法则可能促成续约更快完成，球员则是获益者，不过说拜仁主席唱戏只为萨内的确也有点不太可能。

令人不解的是这个消息是在曼城2场热身赛后曝光，也可能有其他的因素。因为萨内在比赛中有极其出色的发挥，连球迷都在呼吁留下大将，俱乐部也不会不为所动，所以这个时间将这个消息公布出来对挽留萨内也是有利的。瓜帅此前并没有表示明确要留下萨内，但是却也表明希望主力球员留队，这也是瓜帅的一种谋略，就是每句话都留有余地。

必须承认的是这个消息被曝光之后，同样会督促拜仁提出报价，如果真的想纳入这员虎将的确该动真格的了。拜仁主席鲁梅尼格的确是大嘴巴，之前很多事件都证明这一点。他曾在2015年先是称中国行很忙碌和美妙，没过几天就吐槽中国山寨球衣横行，翻云覆雨的特点很明显。早年还曾炮轰卡恩和邵尔大嘴巴，却忽略了自己的信口开河。就在7月8日拜仁主席还表示拜仁在等萨内的决定，如果不曾向曼城报价的话，这不等于告诉所有人拜仁私下联系球员了。今夏的转会运作中，拜仁只卖不买也让球迷们很是担心，这样做万一最终无法纳入心仪的强援的话，的确会对新赛季不利。

对于萨内来说去拜仁是更为利好的，因为球队在完成新老更替，萨内可以成为绝对的领军人物，在德甲征战也对国家队有利，萨内也会获得勒夫的绝对信任。就目前的曼城和拜仁的实力，新赛季都可能触及欧冠奖杯，只是拜仁队内纳入新援更多，也可能需要更多磨合的时间。欧冠赛程困住曼城的是同英超的对手，只要瓜帅不遭遇这些克星，杀入决赛的可能就会增加，所以萨内选择去或留都是正确的，只是需要更早的做决定。

目前曼城两场热身赛中，萨内的表现很到位。在大胜西汉姆的比赛中他下半场登场不久就有一脚爆射敲山震虎，如果不是斯特林跟进的补射没打上力量的话，这次进攻就可以再度扩大分差了。斯特林随后梅开二度和德布劳内和萨内的助力是相关的，后者整体的发挥都更稳健。斯特林被认为偶尔会踢快乐足球，那就是浪费一些绝佳的机会，而萨内是无这个嗜好的球员，其实更改被瓜帅所重视。

对阵狼队一战中，更多拿球的是德布劳内和斯特林，却始终无法形成足够的威胁，直到萨内出现就直接制造了点球。当时拉波尔特长传球找到萨内，后者冲入禁区被特劳雷放倒，遗憾的是这次点球机会却斯特林踢飞，场边的瓜帅脸色很难看。萨内随后接津琴科传球，和新援配合后再一脚直传球没能过掉对手的防守球员。随后萨内得球后更多的是和队友做配合，这段时间罗德里拿球次数增多，曼城的球员们也是有意的和新援有更多的配合，毕竟新赛季最需要新鲜血液更快的和队友产生化学效应，从这点上看萨内更有大局观。

之后贝尔纳多曾一脚直传球找萨内，可惜后者没有前插，这次处理球上两人的默契度有一些不足。随后的一次进攻经过8次传球最终由萨内完成一次小角度打门，遗憾的是打偏了。在这段僵持时间内，萨内还曾利用自己的个人能力下底传中，可惜击中对手球员博利。上半场比赛末尾萨内将球交给斯特林，后者带球太多最终被断球，斯特林还是无法改掉自己粘球和没必要的花哨动作。

下半场瓜帅换下斯特林、德布劳内等球员，却将萨内留在场上，主帅也是寄望后者能帮助球队斩获进球。下半场萨内下底传中被破坏赢得角球机会，之后对手开始严防萨内，他接球后内切横传被铲倒，随后和席尔瓦传球配合再度被放倒在禁区，遗憾的这一次裁判却拒绝再度判罚点球。其实这场比赛最为关键的还是萨内制造的点球被斯特林浪费了，否则球队就不会点球落败给狼队了。