今夏的转会运作进入最后的冲刺阶段，俱乐部之间的博弈也到了关键期，进入8月后豪门球队可能有一波重磅引援到位。今夏关于萨内转会拜仁的消息不少，但是近日的消息揭示拜仁居然未曾就萨内转会事宜和曼城展开谈判，蓝月亮更不曾收到拜仁的报价，这也让这波轰轰烈烈的求购变成了泡沫剧，而拜仁主席的大嘴巴再度成为焦点。
因为此前拜仁主席鲁梅尼格曾公开表示想买萨内，如今过去多日却没有报价，这明显是嘴巴痛快了就行，不过这样的大话西游也可能有其他的目的。以往也有这样的例子，球员和俱乐部续约谈判陷入僵局，就会有第三方发布想求购球员的消息，这样的做法则可能促成续约更快完成，球员则是获益者，不过说拜仁主席唱戏只为萨内的确也有点不太可能。
令人不解的是这个消息是在曼城2场热身赛后曝光，也可能有其他的因素。因为萨内在比赛中有极其出色的发挥，连球迷都在呼吁留下大将，俱乐部也不会不为所动，所以这个时间将这个消息公布出来对挽留萨内也是有利的。瓜帅此前并没有表示明确要留下萨内，但是却也表明希望主力球员留队，这也是瓜帅的一种谋略，就是每句话都留有余地。
必须承认的是这个消息被曝光之后，同样会督促拜仁提出报价，如果真的想纳入这员虎将的确该动真格的了。拜仁主席鲁梅尼格的确是大嘴巴，之前很多事件都证明这一点。他曾在2015年先是称中国行很忙碌和美妙，没过几天就吐槽中国山寨球衣横行，翻云覆雨的特点很明显。早年还曾炮轰卡恩和邵尔大嘴巴，却忽略了自己的信口开河。就在7月8日拜仁主席还表示拜仁在等萨内的决定，如果不曾向曼城报价的话，这不等于告诉所有人拜仁私下联系球员了。今夏的转会运作中，拜仁只卖不买也让球迷们很是担心，这样做万一最终无法纳入心仪的强援的话，的确会对新赛季不利。
对于萨内来说去拜仁是更为利好的，因为球队在完成新老更替，萨内可以成为绝对的领军人物，在德甲征战也对国家队有利，萨内也会获得勒夫的绝对信任。就目前的曼城和拜仁的实力，新赛季都可能触及欧冠奖杯，只是拜仁队内纳入新援更多，也可能需要更多磨合的时间。欧冠赛程困住曼城的是同英超的对手，只要瓜帅不遭遇这些克星，杀入决赛的可能就会增加，所以萨内选择去或留都是正确的，只是需要更早的做决定。
目前曼城两场热身赛中，萨内的表现很到位。在大胜西汉姆的比赛中他下半场登场不久就有一脚爆射敲山震虎，如果不是斯特林跟进的补射没打上力量的话，这次进攻就可以再度扩大分差了。斯特林随后梅开二度和德布劳内和萨内的助力是相关的，后者整体的发挥都更稳健。斯特林被认为偶尔会踢快乐足球，那就是浪费一些绝佳的机会，而萨内是无这个嗜好的球员，其实更改被瓜帅所重视。
对阵狼队一战中，更多拿球的是德布劳内和斯特林，却始终无法形成足够的威胁，直到萨内出现就直接制造了点球。当时拉波尔特长传球找到萨内，后者冲入禁区被特劳雷放倒，遗憾的是这次点球机会却斯特林踢飞，场边的瓜帅脸色很难看。萨内随后接津琴科传球，和新援配合后再一脚直传球没能过掉对手的防守球员。随后萨内得球后更多的是和队友做配合，这段时间罗德里拿球次数增多，曼城的球员们也是有意的和新援有更多的配合，毕竟新赛季最需要新鲜血液更快的和队友产生化学效应，从这点上看萨内更有大局观。
之后贝尔纳多曾一脚直传球找萨内，可惜后者没有前插，这次处理球上两人的默契度有一些不足。随后的一次进攻经过8次传球最终由萨内完成一次小角度打门，遗憾的是打偏了。在这段僵持时间内，萨内还曾利用自己的个人能力下底传中，可惜击中对手球员博利。上半场比赛末尾萨内将球交给斯特林，后者带球太多最终被断球，斯特林还是无法改掉自己粘球和没必要的花哨动作。
下半场瓜帅换下斯特林、德布劳内等球员，却将萨内留在场上，主帅也是寄望后者能帮助球队斩获进球。下半场萨内下底传中被破坏赢得角球机会，之后对手开始严防萨内，他接球后内切横传被铲倒，随后和席尔瓦传球配合再度被放倒在禁区，遗憾的这一次裁判却拒绝再度判罚点球。其实这场比赛最为关键的还是萨内制造的点球被斯特林浪费了，否则球队就不会点球落败给狼队了。
综合两场比赛萨内的表现，的确更有大将风范，这也可能导致曼城加快续约事宜。这其中瓜帅的看法也很重要，毕竟现在的萨内是不想如上赛季那样更多的替补和在一些杯赛中得到重用，他更寄望获得关键战首发的机会，也只有瓜帅改变自己的用人思路萨内才可能尽快的留队。不过转会市场风云变化，赛季开打前任何可能都存在，如果拜仁果真出高价吸纳萨内的话，曼城自然也会接受。
加载中，请稍候......