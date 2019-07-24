切尔西2比1拿下巴萨的确很意外，兰帕德对于这场比赛的确是用了心思，蓝军主帅的确想用一场胜利来鼓舞士气，同时也让那些质疑他能力且不看好切尔西新赛季前景的人看看球队的实力和发挥。英超首轮将在8月11日开打，接下来还有18天的备战时间，球队只有4场比赛可以演练阵容，所以本场比赛的运筹接近正赛一些对于球队是利好的。

本场比赛的首发和上一场对阵川崎前锋有几个人员上的不同，主力门将凯帕回归打满全场，也成为本场比赛中发挥最为出色的一员，末尾对手的世界波的确极难扑出，所以此役对于兰帕德来说最大的收获是门将稳健。赛前个人认为主帅该用克里斯滕森首发，果然主帅真就派遣这员大将登场并打满全场。令人意外的是亚布拉罕和蒙特都首发出战，后者连续两场获得首发机会，看来蓝军新帅对于他的喜欢是最多的。此外巴舒亚伊和吉鲁都替补的确是没想到的，好在亚布拉罕也用一粒进球回报了主帅的信任。

蒙特这两场比赛的表现不错，在对阵川崎前锋的上半场，他先是利用传球帮助巴舒亚伊低射威胁球门，随后接后者回敲一脚劲射很有威胁。这两人的默契度很足，如果小将可以跻身一线队的话，倒是可能帮助比利时锋霸斩获进球。主帅下半场调整了多数球员，但是蒙特却仍在场上，他接下半场登场的巴克利的传球，直接起脚射门可惜稍稍偏出了球门，小将之在第65分钟被普利西奇换下。在对阵巴萨的比赛中，蒙特在上半场有一次射门机会射高了，此后获得绝佳的射门机会很少，表现中规中矩。

亚布拉罕今夏只打了4比0大胜圣帕特里克的比赛，那场比赛他首发出战，接先是队友传球起脚射门偏出，随后再度得球后选择传球给巴克利制造射门机会，后者射门被扑后还曾击中立柱弹回。之后不久他和佩德罗做配合后帮助后者完成一次射门，可惜佩刀的射门踢到了亚伯拉罕的身上导致受伤倒地，所幸的是问题不大可以继续坚持比赛。最为遗憾的是半场结束前，来自科瓦契奇的传球，亚布拉罕面对单刀机会没能斩获进球，下半场就被换下，此后还没能在对阵川崎前锋的比赛中登场。蒙特因为在这场比赛斩获一粒进球，因而在此后的两场比赛中都获得首发机会。

巧合的是两位小将总有一位能在比赛中有所斩获的，蒙特在对阵巴萨的比赛中表现一般，而亚布拉罕则先声夺人。对于年轻球员来说面对突然到来的绝佳机会，如何把握好将球打进也并不容易，而本场比赛亚布拉罕处理球很冷静，这一点极其可贵。当时布斯克茨传球太随意被若日尼奥拦挡后偏转，亚布拉罕得球后选择晃过门将轻松破门，这门前的机警和敏锐是很到位的，接下来这员小将也可能得到重用。

巴萨的首发门将是特尔施特根，和川崎前锋的门将相比，这位门神有着很丰富的经验，实力也够强，但是亚布拉罕却能过掉门神破门。蒙特面对单刀球机会更好，可惜的是却能在弱旅的门将面前错失良机，这个点的对比上明显亚布拉罕更强一些。

本场比赛是普利西奇第一次为切尔西首发出战，比赛开始阶段他接埃莫森传球后被对手断球，但是随后不久他就从奥利奥尔的脚下断球后横传到禁区，可惜被皮克拦截了。之后队友断球后传给普利西奇，他被放倒在地为球队赢得定位球机会，定位球开出形成射门最终赢得角球机会。

上半场中段阿斯皮利奎塔低平球传中帮助普利西奇完成一次射门，可惜打偏了一点点。此后普利西奇再度接埃莫森传球后被放倒，但是裁判判定对进攻有利示意继续比赛，遗憾的是科瓦契奇的射门也打高了。之后普利西奇还有一次接队友传球之后突入禁区后的射门，可惜被巴萨门将勉强扑出，亚布拉罕补射也打高了。

如果这两次机会都能有进球的话，普利西奇的第一次首发就有了不同的感觉，可以看出蓝军新援的能力，只是运气不怎么好。在队友打破僵局之后，普利西奇还有一次拦截成功，随后杀入禁区形成半单刀的射门机会，可惜他的一脚抽射击中了边网。

蓝军新援的表现也是令人满意的，只是差一粒进球，接下来对阵的都是较弱的对手，普利西奇有望建功。兰帕德对若日尼奥也是很信任的，球员在比赛中也很竭力，强硬度有所加强，格列兹曼就在他的防守中吃亏，看来在英超历练一个赛季之后的若日尼奥的确有所精进了。本场比赛的进球功臣是亚布拉罕，若日尼奥变相助攻，先发球员的那安排上是到位的。巴克利和阿隆索都是下半场登场的球员，两人制造了第二粒进球，主帅的应变和部署还是比较到位的。

这场比赛不完美的一面是切尔西末尾又失球了，这也是球队连续两场在85分钟后失球。虽然这两场比赛的战绩是1胜1负，但是末尾失球的确是因为球队防守端做的不够好才导致的，主帅的确需要重视这一点的不足。因为如果没有这两粒失球的话，切尔西的成绩应该是零封巴萨和川崎前锋，战绩是1胜1平，激烈竞争的英超不败很可贵，输球则可能失去欧冠资格。



