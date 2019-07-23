今晚18点30分切尔西将和巴萨交战，令人没有想到的是一场热身赛的赛前居然也有火药味，这一点也说明两大豪门之前的恩怨有多么深。切尔西官推率先发布了一段2012年欧冠半决赛的集锦，当时切尔西在诺坎普2比2平巴萨后淘汰对手，随后拿下拜仁首次登顶欧冠。巴萨英文官推则发布一条：兄弟你们是在回首自己还有欧冠踢的时候吗？作为回应。切尔西官推最后回击：兄弟你确定今年之后你们还想谈欧冠逆转的事吗？双方如此火拼也会让这场热身赛变得更为激烈一些，兰帕德肩上的任务也会更重一些。

最近几个赛季切尔西曾有两个赛季无法拿到欧冠资格，巴萨官推也是讽刺切尔西连欧冠资格都没有。不过上赛季切尔西位列联赛第三，新赛季是有欧冠可打的，而巴萨连续两个赛季被逆转的确更难堪一些，这次回击的确令巴萨的支持者感到了疼痛。

因为两队历史交战不乏经典战役，所以本场热身赛及双方球员也会更加竭力拼战。兰帕德曾经是球队多次对阵巴萨的重炮得分手和助攻手，而今他已经执掌教鞭，不过必须承认的是在执教能力上是不及巴萨主帅的。之前蓝军的热身赛除了4比0大胜圣帕特里克竞技外，另外两场比赛1比1和0比1收场，锋线球员的发挥不到位是症结，所以此番大战巴萨想赢球和进球都更难一些。

提及巴萨和切尔西的经典大战，除了在诺坎普少打一人的情况下淘汰巴萨外，再就是斯坦福桥惨案令人印象更为深刻，争议点也更多一些。那场比赛巴萨获利晋级，但是更多的人们是支持切尔西的，所以那场比赛巴萨也有一些损失，加上宇宙队近期曾经两次被逆转，这样的耻辱记忆一直存在巴萨人的心里。

其实巴萨在欧冠赛场的伤心事不只是在诺坎普被切尔西2比2淘汰，还有4比1领先罗马最终被逆转的窘境，加上利物浦4比0淘汰巴萨的两回合大逆转，全世界都在讥笑巴萨连续两年被逆转的无能和低效。如果现在有人和巴萨人提及逆转这个词汇，对面的人都会有雷击的感觉。

切尔西曾经是新锐崛起震惊世界足坛的球队，穆里尼奥的蓝军的确是血性十足。恰恰那个时候巴萨也是漂亮足球的代表，但是却在对阵切尔西的比赛屡屡受挫和受到各种关照，所以两队的一些战役都被列为经典战役，其中最关键的词汇是血性和第十二人。

巴萨在对阵切尔西的比赛中首次被照顾是在1999/00赛季，当时是欧冠1/4决赛，切尔西阵中有佐拉、德尚、德塞利、迪马特奥、怀斯等球员，巴萨则有里瓦尔多、科库、菲戈、瓜迪奥拉、路易斯恩里克等坐镇。切尔西在主场3比1拿下对手，巴萨回到主场2比0将比分扳平，但是加时赛裁判现身先给巴萨两粒点球，且罚下切尔西一名球员，最终巴萨6比4晋级，不过半决赛被巴伦西亚淘汰了。

2004/05两队再度相遇，这是穆里尼奥和里杰卡尔德的较量，巴萨有小罗坐镇。1/8决赛中首回合比赛中兰帕德利用反击机会传球给达夫，后者造贝莱蒂送乌龙大礼。不过下半场德罗巴被主裁弗里斯克红牌罚下，巴萨打进两球2比1取胜蓝军。弗里斯克在两场巴萨对阵切尔西的比赛出示三张红牌，第二战中巴萨主帅曾在中场走进裁判休息室和主裁弗里斯克说了一些话，所以这场比赛后主裁和他的家人就收到了多次死亡威胁，弗里斯克并于一个月后宣布退役。这三粒点球的确是存在猫腻的，尤其是04/05赛季的一些判罚的确不够公正。

切尔西球迷一定不会忘记2005年3月8日这一天，因为这是两队次回合在蓝桥的比赛，穆帅打出4-2-4强攻阵型，即便巴萨获得一粒点球，但是蓝军最终还是以总比分5比4送巴萨出局。当赛季切尔西拿下拜仁晋级半决赛，遗憾的是最终被利物浦拿下，不过红军的唯一进球也是有争议的幽灵球。0405赛季之后的十年中，切尔西和巴萨的10次交战中蓝军的战绩是3胜5平2负，打进14球丢12球，梅西在这些比赛中没有进球，罚点球都能不中。

2006-07赛季巴萨在主场2比2切尔西的比赛中，凭借兰帕德的进球和德罗巴补时阶段的入球，穆帅在诺坎普的滑跪庆祝成为很多人的永远不会抹去的记忆。2011-12赛季切尔西在斯坦福桥1比0巴萨，当时兰帕德从梅西脚下抢断后传球给拉米雷斯，后者助攻德罗巴打破僵局。次回合在诺坎普切尔西上半场连续丢了两球，队长特里被红牌罚下，但是兰帕德在这个时候站出来决定比赛结果。当时他摆脱防守后送直塞球助攻拉米雷斯破门，梅西随后的点球机会击中横梁，托雷斯末尾利用反击机会将比分定格为2比2，继而淘汰了巴萨。

从以上这些比赛可以看出兰帕德在对阵巴萨的比赛中作用和关键性，所以本场比赛神灯如何排兵布阵也将成为焦点。之前的三场热身赛切尔西取得1胜1平1负的战绩，上下半场基本是全部更换球员，热身赛的部署是很明显的。不过对阵巴萨的热身赛与其他对手不同，本场的阵容安排还是要用一些心思的。巴萨目前阵容厚度要更好一些，即便上替补也需要蓝军全力出战，虽然这是热身赛阶段，不过兰帕德也不想接受两连败的赛果，所以本场的部署值得关注。

上一场蓝军对阵川崎前锋的比赛中，切尔西首发是卡巴列罗、阿斯皮利奎塔、祖马、路易斯、阿隆索、若日尼奥、科瓦契奇、佩德罗、蒙特、肯尼迪、巴舒亚伊。下半场只有门将和路易斯没有被换下，但是球队全场都没能洞穿球门，个人认为本场比赛应该给普利西奇和吉鲁首发出战的机会，看看进攻端能不能更早的破门。防线上用克里斯滕森替换祖玛更稳一些，毕竟此役和别的比赛不同，新赛季也很快开打，所以早早磨练一下最强阵也是可以的。



