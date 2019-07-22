近期的热身赛切尔西被弱旅绝杀，曼城点球大战不敌狼队，皇马1比3不敌拜仁，利物浦2比3输多特蒙德，这些赛果都和赛前的预判有一些差距，同时也证明热身赛的多变性。虽然热身赛的赛果并不重要，但是主帅却能从中找出球队的问题，这些内容同样和新赛季相关。切尔西被绝杀有一定的偶然性，曼城常规时间没有进球的确该反思，不过点球大战输给狼队只是因为瓜帅派出的点球手并不都是主力球员，罚丢的几率的确会大一些，因而最终送狼队夺冠。

皇马首场热身赛输球是因为球员们还没将状态调整到最佳，再就是因为门将的无力和防守端始终存在的问题导致的。阿扎尔首秀未能显露关键性也是必然的，因为拜仁并不是弱旅，比利时人和皇马队友尚缺少默契，更没有化学效应，所以无法扭转乾坤也是必然的。

狼队的确是曼城的克星，上赛季瓜帅的球队就曾在这个对手身上失分，本场比赛占据绝对的优势数据却无法洞穿对手的球门的确是很遗憾的事情。曼城这场的射门12比5，射正4比1，角球4比4，扑救1比4，控球率66%比34%。比赛中斯特林和萨内首发出战，不过下半场被席尔瓦和恩梅查换下了，瓜帅的派兵布阵还是按照热身赛模式，并没有在1球落后的情况下，在下半场利用人员调整来扭转败局。

这场比赛打满全场的有布拉沃和达尼洛以及德布劳内，其余球员则都是打了半场比赛。下半场登场的是京多安、哈伍德-贝里斯、安杰利诺、沃克尔、加西亚、克莱特、席尔瓦、恩梅查，可以看出瓜帅还是开启热身赛的节奏，并没有在意当时球队1球落后的情况。这场比赛斯特林浪费了单刀球机会，萨内制造了点球，斯特林再度错失，好像一切的指向是平局。因为下半场萨内和斯特林被换下，所以进攻端的威胁也减弱了，双方也陷入了僵持中，所以常规时间战平也是必然的。

上赛季狼队没少制造冷门，豪门球队也很忌惮这支劲旅。曼城上赛季就曾被狼队逼成1比1平，本场比赛点球大战中错失英超亚洲杯冠军也是没有想到的，三名球员罚失点球也和自身的心理有关，和狼队门将的发挥也相关。

不过从点球大战的球员选择来看，瓜帅也是志在锻炼年轻球员，京多安和席尔瓦先后发丢点球是发挥失常。达尼洛罚进点球明显是更稳一些，今夏他也陷入了转会传闻中，热身赛则是为己正名的时间，悍将也寄望本场比赛的表现能够令瓜帅改变心意将他留下。加西亚和恩梅查一个罚进一个罚丢，因为都是年轻球员，经历和累积经验胜于其他。卢卡斯·恩梅查是98年出生的小将，还是英伦本土球员，在年轻球员中也是重点培养的对象。队内的福登等年轻球员就是因为热身赛的出色表现赢得一线队更多登场的机会，所以曼城的小将们也都寄望被瓜帅所器重。

去年热身赛曼城3比2拿下拜仁的比赛后，瓜帅对年轻球员的表现都很满意，还特意给予了17岁的西班牙小将埃里克·加西亚高度赞赏。此后联赛杯拿下莱斯特城的比赛中给予加西亚首发出场且打满全场的机会，赛中的表现同样得到了主帅的认可，这也是极其难得的。本场比赛加西亚在关键时刻罚进点球为球队续命，相信瓜帅也很满意他本场的表现，新赛季也可能得到更多出场时间。

瓜帅看重这员小将还有一个原因是因为他是巴塞罗那青训系统培养的球员，小将于2017年加盟曼城，去年夏天瓜帅赛后的溢美之词言犹在耳，相信他在对阵狼队的表现应该是加分项。本场比赛加西亚在第62分钟登场换下罗德里，整体表现中规中矩，接下来对阵杰志和横滨水手的比赛还可以有更多表现的机会。