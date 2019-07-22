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萨里首战输球暴露不足，波切蒂诺妙招致胜凯恩惊艳

(2019-07-22 16:13:52)
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热身赛

尤文

热刺

萨里

波切蒂诺

 分类： 全球足球缩写
 萨里首战输球暴露不足，波切蒂诺妙招致胜凯恩惊艳

     近期的热身赛更多的是在锻炼年轻球员，同时让主力球员找找状态，因为主帅更希望在赛季开打期间不会有伤病的产生。不过尤文2比3热刺一战却是接近正赛的，因为萨里很希望用一场胜仗来证明自己，而波切蒂诺让凯恩下半场登场的押宝模式显然是奏效了，因为热刺凭借凯恩伤停补时的绝杀球力挫了萨里的尤文。
       萨里上赛季执教切尔西期间曾四战热刺，蓝军联赛客场1比3不敌热刺之后，两队又在联赛杯中相遇，切尔西客场0比0、主场6比3淘汰对手晋级决赛。联赛回到蓝桥2比0再虐热刺。可以看出萨里在率队对阵热刺的比赛中是有精进的，从连败到连胜的这个过程的确有更多的收获，不过萨里仍然不了解波切蒂诺的套路。
      对于热刺来说，17/18赛季欧冠18决赛被尤文2比2和2比1淘汰出局的痛还在，热身赛能拿下对手也是不错的体验。有趣的是17/18赛季尤文主场2比2平热刺的比赛中伊瓜因打进两球，其中有一粒点球，本场比赛伊瓜因再度进球，他用这样的方式为己正名也可能促成自己新赛季留队的愿望。当时C罗得球在左路传中，皮亚尼奇接球后选择直传球找到伊瓜因，后者和贝尔纳代斯基踢墙配合后推射建功，将比分扳成1比1平。伊瓜因上赛季被租借至切尔西，因为表现欠佳，所以今夏重返尤文。虽然伊瓜因是萨里爱将，但是尤文新帅也明白现在的伊瓜因的实力已非昨日，所以新赛季还可能继续租借出去，不过热身赛的表现雨夜可能改变主帅的决定。
       在欧冠2比2的比赛中为热刺进球的是凯恩和埃里克森，本场比赛凯恩打进绝杀球再次扮演尤文克星。当时拉比奥被对手抢断后发起进攻，凯恩得球后选择吊射破门，斯琴斯尼站位靠前也是失球的一个原因。巧合的是在17/18欧冠次回合的比赛尤文2比1淘汰热刺的比赛中同样有一粒绝杀球。那场比赛伊瓜因传射建功，迪巴拉成为杀手在第67分钟完成绝杀。可以看出伊瓜因的确是热刺克星，两回合的比赛打进2球，送出1次助攻的确够高效。这场比赛为热刺进球的是孙兴慜，凯恩也参与了进球。从这三场比赛中可以看出C罗、伊瓜因、凯恩和孙兴慜是左右比赛结果的人，本场比赛尤文输球第一是因为球员失误送对手进攻机会，第二则是主帅的博弈中萨里不及波切蒂诺。
 萨里首战输球暴露不足，波切蒂诺妙招致胜凯恩惊艳

萨里首战输球暴露不足，波切蒂诺妙招致胜凯恩惊艳

     尤文首发名单上有C罗、曼朱基齐、博努奇等人，热刺则是阿里、孙兴慜、拉梅拉等率先出战，波切蒂诺让凯恩、埃里克森和小卢卡斯在替补席备战，萨里的替补则是德里赫特和伊瓜因。很明显热刺的替补席储备优于尤文的替补阵容，波切蒂诺似乎想好的下半场解决战斗。下半场刚上来热刺更换6人，尤文只做了3个人员上的调整。C罗本场打了63分钟的比赛，参于了第一粒进球，并在第60分钟接德西利奥传中球捅射建功，将比分反超。萨里在反超比分后将C罗换下，主帅或许认为球队能将2比1的比分维持到中场，却忽略了波切蒂诺的进攻利器仍在场上。
       热刺随后的两粒进球都是下半场登场的球员制造，恩东贝莱第63分钟登场不久就抓住德希利奥的失误助攻小卢卡斯扳平比分，凯恩末尾绝杀对手，两位进球功臣则都是下半场开始就登场了。尤文末尾出错的拉比奥同样是下半场登场，德西利奥和坎塞洛是本场唯一打满全场的球员，不同的是德西利奥送出1次助攻，随后也出现一次失误导致比分被扳平，可以被人认为是功过相抵的球员。萨里对于这两位打满全场的球员是很信任的，不过经此一战后或许会有改变。
      这场比赛的精彩程度是热身赛中少见的，波切蒂诺的游刃有余反衬萨里的青涩，新赛季开启后尤文新帅还将迎来大考，接下来队内新援能否更快速的融入球队也是很关键的。对于尤文来说最大的利好是C罗保持着很好的状态，比赛中多次制造威胁，甚至还有极具难度的倒钩射门，他的强势表现的确是尤文新赛季的希望。尤文接下来的对手是孔蒂率领的国米和西蒙尼的马竞，这两场比赛也会有激情四射的大战，孔蒂和尤文也颇有渊源，接下来的这场比赛也是两位前切尔西主帅之间的较量，值得期待。
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