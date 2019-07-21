切尔西今夏第三场热身赛0比1不敌川崎前锋，对手在第86分钟由达米昂利用角球机会绝杀蓝军，切尔西核心球员错失了很多机会，最终饮恨输球也有一定的必然性。赛后数据显示切尔西射门22比8，射正5比4，控球率59%比41%，角球9比1，越位1比0，射门次数多，但是射正接近也说明蓝军制造的威胁不够，所以才没能打破僵局。对于切尔西来说最为重要的是主帅的应变能力，接下来如何调整阵容和解决本场比赛中的问题很关键。

这场比赛后，兰帕德执教切尔西前三场热身赛的战绩是1胜1平1负，因为都是实力较弱的对手，所以球队没能延续上一场的大胜的确令人失望，不过这也便于主帅找到球队的问题。本场比赛后，更多的人在担心球队失去阿扎尔可能导致很严重的后果，切尔西很难在新赛季开启之初取得好的战绩。因为就本场比赛来看蓝军的确是各种无力，几名球员都试图突破却都没能成功，之后只能继续依靠传球配合来撕开对手的防线，这样的情况也导致球队陷入久攻不下的窘境，蓝军空有控球率却不见威胁度提高。

也有一部分人认为热身赛不稳并不代表什么，因为每支球队都会在这段时间磨合阵容，还有锻炼小将的任务，尤其是对于刚刚继任的新帅必须要更多的时间才行，球迷们的确不该有太多的要求。此外核心球员归队不久也需要时间提升自己的状态，随后的热身赛中也可能有更为出色的发挥。

本场比赛只有路易斯和卡巴列罗是打满全场的，此外若日尼奥和科瓦契奇在第56分钟被德林沃特和巴卡约科换下，蒙特则在第65分钟被普利西奇换下。这3位球员似乎是主帅想给予更多时间的核心球员，而3位替补登场的球员明显都是和球队很生疏的。德林沃特加盟切尔西后多数是被放在替补席的，巴卡约科外租，普利西奇上赛季则在其他球队效力，所以从这一点上看蓝军新帅并不在意这场比赛的赛果，更多的是想给每一位球员足够的表现时间。

以往赛季前的热身赛也有一些不稳，去年夏天的热身赛切尔西1比0小胜珀斯光荣，此后1比1国米，最终点球大战胜出。随后1比1平阿森纳，末尾点球大战输球。社区盾0比2不敌曼城，这就是萨里接管球队之后的热身赛战绩，不过最终他为切尔西拿到欧联杯冠军和联赛第三的位置。

2017/18赛季前的热身赛，切尔西8比2拿下富勒姆、3比0阿森纳、2比3拜仁、1比2国米，社区盾点球大战2比5不敌阿森纳。可以看出热身赛战绩不稳是很明显的，这并不代表随后的赛季会遭遇冷雨。不过必须承认的是兰帕德要解决失去阿扎尔的问题，而且锋无力也是必须解决的。

本场巴舒亚伊首发出战，吉鲁下半场登场，两位锋霸均无建树的确是令人遗憾的，同时也是切尔西近几个赛季中蓝军存在的问题。以往有阿扎尔凭借个人能力解决难题，而新赛季则需要新的关键先生站出来，就目前三场比赛中看的确没有合格的替代者。

这场比赛若日尼奥长传球帮助佩德罗射门，可惜被门将没收，蓝军队长随后利用传中球再度帮助佩刀头球攻门，遗憾的是这次攻门偏出了。应该说佩德罗还是上半场制造威胁最多的大将，新赛季还寄望于佩刀出鞘解决关键比赛。巴舒亚伊本场的表现不佳，不过从本场首发的选择上还是可以看到兰帕德更信任和寄望巴舒亚伊发威，这也预示着新赛季吉鲁还可能更多替补，或在杯赛中领衔出战。下半场大吉鲁有一次利用定位球直接射门的机会，随后接帕尔默传中头球再度威胁球门，遗憾的是两次攻门都被门将没收，吉鲁整体表现是略优于巴舒亚伊的。

切尔西定位球防守一直存在问题，本场比赛被绝杀也是这个点出了问题，希望主帅能解决定位球防守的漏洞，尤其是比赛末尾阶段的防守方面方面有待提高。切尔西上赛季久攻不下导致失分的比赛有几场，0比0战平的对手有西汉姆、埃弗顿、南安普顿和莱斯特城，零进球也证明球队锋线无力，即便有阿扎尔坐镇也没能力挽狂澜。此外联赛中还先后1比1和1比2狼队，0比1莱斯特城、0比4伯恩茅斯和0比2埃弗顿，对阵中下游被零封的确是不应该的。

兰帕德执教球队的困难明显是会多一些，但是也可能有孔蒂和萨里处子赛季的惊艳，因为切尔西始终是一支可以制造奇迹的球队，即便是阿扎尔没加盟球队之前也是血性之师，而兰帕德正是想重拾血性的主帅。切尔西接下来的对手是巴萨、雷丁、萨尔茨堡和门兴，对阵巴萨一战则需要看看兰帕德对阵容上的变化和临场应变，因为两队有很多故事，新帅也想在这个对手身上拿分，所以接下来这场比赛可能会拿出真本事。蓝军需要做的是首发祭出更有效率的阵容，此外替补留有奇兵，再就是防守端能否稳健很关键。



