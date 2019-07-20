曼城在英超亚洲杯首场比赛中4比1拿下西汉姆晋级决赛，席尔瓦和恩梅查先后进球，斯特林上演梅开二度的好戏，后者的状态很好，这一点也令瓜帅很欣慰。不过球队的失球是因为安杰利诺在禁区内手球犯规送对手点球大礼，诺布尔罚进点球取得领先，如果这样的情况出现在英超联赛中，则会给曼城带来更为不利的结果。

安杰利诺是瓜帅近期才召回的大将，为的是弥补门迪伤停期间的空缺，但是这位球员在本场比赛中的表现的确是差强人意的，所以新赛季开启后对于他的使用还是要谨慎的。因为门迪伤愈复出要到9月底，这近一个月的赛程需要有一位合格的替代者。球队后防线大将今夏离队，新纳入的强援需要更快的和球队产生化学效应才行，安杰利诺的不足很明显，这样看瓜帅新赛季开启前所需要操心的事情的确不少。

门迪在曼城经历了两次大伤，他这次膝盖手术很成功，球队也不想贸然让他尽早的复出，所以瓜帅才让俱乐部激活了安赫利诺的回购条款，并从埃因霍温将悍将买回来。不过愿望总是更为美好的，现实却是残酷的，从热身赛首战的表现来看，这员大将能真正胜任球队主力的确需要更多的时间。本场比赛安杰利诺打了62分钟的比赛，除了在防守费利佩安德森时出错送点外，还有一脚长传球帮助萨内完成一次射门。慢镜头显示安杰利诺倒地后的故意手球动作有点想当然，因为这是根本骗过不过裁判的眼睛的，这样的做法也被认为球商不高。

瓜帅一向是乐于保护自己帐下的大将的，这场比赛中他在下半场一开始就做出两个换人调整，他用德布劳内换下席尔瓦，用萨内换下博伟达-奥坎波，却没换下上半场送点大将，这也说明主帅还是想安杰利诺更多的表现时间。热身赛还有三场，对手是狼队、杰志、横滨水手，此后慈善盾战利物浦，所以接下来三场比赛可以检验一下曼城新援的表现和瓜帅的改变。

相关数据显示上赛季安赫利诺共为埃因霍温出场34次，送出9次助攻，欧冠出场参与了8场比赛，虽然这其中还包括资格赛，但是球员本人也累积了一定的欧冠经验，这对于曼城在联赛和欧冠双线争冠也是利好的。马赫雷斯上赛季加盟曼城也有一定的时间有一些低效，整个赛季的表现有所升温，但是仍不及在莱斯特城的效率，所以在英超征战是每一位新援最大的课题，所幸的是瓜帅很善于点拨球员。

今夏曼城的重磅新援是罗德里，这员大将打了69分钟的比赛，随后被加西亚换下。曼城新援的整体表现中规中矩，不过速度方面有一些差距，不过首秀的确不能要求太多，接下来对阵狼队的比赛可以验证一下新援的含金量。狼队近两个赛季都曾给包括曼城在内的豪门球队制造难题，所以今夏的这场对决也会有更多的看点。