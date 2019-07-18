2022年世界杯亚洲区预选赛40强赛分组抽签产生，和国足同组的有叙利亚、菲律宾、马尔代夫、关岛。这样的签的确被各方看好，不过也有一部分人会担心，因为国足以往在关键战中爆冷失分和平局的次数也不少。小组对手弱很可能导致球员轻敌，而且纸面的实力强于对手并不代表能一定赢球。

国足被分在A组，球队的目标是锁定小组第一，但是想完成既定目标却不容易。因为同组的叙利亚曾在12强战中两次从国足身上拿分，这个对手不容轻视，一旦再度失分则可能无法拿到第一的位置。此前国足和叙利亚在正式比赛中有10次交战，球队的战绩是5胜2平3负占据优势，只是在关键的12强赛国足两次对阵这个对手1平1负令人难以接受。国足主场0比1爆冷输球，客场2比2战平对手，因此球队没能完成既定目标。随后的热身赛国足2比1力挫叙利亚算是完成了复仇，但是热身赛和正式比赛不一样，所以接下来的世预赛40强战还需要避免冷门再度出现。

以往国足给球迷们的印象是热身赛爆棚，但是正式比赛不是一胜难求，就是一平难求，因此无法晋级。2017年12月29日国足曾1比0拿下法国，邓卓翔任意球破门成为第一功臣，那场比赛是高洪波执教国足期间。不过国足同样曾在2018年被印度0比0逼平，所以面对同组较弱的对手也需要按照对阵强劲的对手来做准备。国足的问题是久攻不下之后被对手抓反击，还有就是下半场体能透支后容易失球，这些都是急需要里皮解决的问题。 热身赛国足2比1拿下叙利亚的比赛中，郜林和武磊进球，不过武磊的进球是点球机会。那场比赛国足控球率47%比53%，射门11比10，射正7比3次，犯规22比15次。国足阵容是曾诚、于海、刘奕鸣、于洋、冯潇霆、吴曦、池忠国、金敬道、于汉超、武磊、郜林。叙利亚锋线首发球员是阿尔梅迪尼、阿尔索马、玛德基安，奥斯曼第77分钟替补出场。接下来再战，双方都会有人员上的变动。

那场比赛对手失误较多也是国足赢球的一个因素，阿拉尼赞、阿尔梅迪尼、阿尔马斯里相继犯错，后两位先后送点球大礼，第一粒点球郜林罚丢，武磊主罚第二粒点球命中。可以说那场比赛有各方的因素，接下来的正式比赛不能那热身赛来判断。

国足上一次世预赛拿到12强资格是因为其他球队的战绩才侥幸赢得晋级资格，而当时小组赛同组的对手也都是较弱的对手，分别是卡塔尔、中国香港、马尔代夫和不丹。当时出现这样的分组情况也是被外界一直看好的，很多甚至认为国足可以轻松以小组第一出线，而事实上却是看别人眼色晋级。本次再度和较弱的对手同组，国足最需要的是沉着应战，外界也不需要过分的渲染对手是来送分的。

国足小组赛另外一个对手马尔代夫，球队在2018年世预赛40强战中曾3比0和4比0拿下马尔代夫。3球零封对手的比赛中，国足第7分钟由于大宝率先进球，下半场还是他利用角球机会头槌建功，末尾张琳芃打进一球。国足4比0大胜马尔代夫的比赛是在武汉体育中心，武磊在第2分钟就助攻姜宁头球建功，第12分钟杨旭再下一城，比赛末尾替补出场的于大宝助攻姜宁上演梅开二度的好戏，后者在伤停补时期间远射上演帽子戏法。但是那场酣胜之后的国足并没有雀跃，因为当时的小组赛7场比赛战绩是4胜2平1负，出线形势依旧是岌岌可危。

每一次大战前都需要避免重蹈覆辙，过去大赛中的一些不足则需要摒弃。对于国足来说此次40强战有一大利好，那就是归划球员可能跻身主力阵容，也能提升球队的实力。归划球员有华裔血统的侯永永和李可，此外还有德尔加多，不过相关的消息认为只有此前曾代表国足踢过热身赛的李可有望出战40强赛，其他球员包括埃尔克森、阿洛伊西奥、高拉特、阿兰、费尔南多等球员都需要时间论证。

40强战因为对手较弱或许还有顺利晋级12强战的可能，不过看其他小组的出线形势也能预判一下国足随后的前景。B组的澳大利亚、约旦，C组的伊朗、伊拉克，D组的沙特阿拉伯和乌兹别克斯坦，E组的卡塔尔和阿曼，F组的日本和吉尔吉斯斯坦，G组的阿联酋和越南，H组的韩国和朝鲜，这些球队中爆冷出局的比较少一些，这也意味着随后的比赛更残酷，所以对于国足来说自己签运好不代表什么，因为对手的同组球队也很难制造麻烦。强队更多的是在小组赛中磨合阵容提升实力，这对于备战随后的生死战更为关键。



