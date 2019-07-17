整个夏天阿森纳都是另类的热点，不是被传出俱乐部没资金纳入强援，就是球队起了内讧，在赛季开打前有这样的事情的确不该，阿森纳新赛季被看衰也是必然的。内讧是阿森纳队长因为俱乐部开出的续约合同不合理因而拒绝参加季前赛，球员本人没随队前往美国，这样的事情同样也折射出主帅埃梅里根本无法震慑更衣室，更无力左右俱乐部针对球员和引援方面的事情。

其实英超很多豪门俱乐部都对30岁以上的球员施行一年一签的方式，因为这样可以根据球员本人的状态来决定是否续约。此前很多功勋球员也都接受了这样的方式，只是对于阿森纳队长科斯切尔尼来说是无法接受的，原因是他还要被迫降低周薪。其实英超主帅可以震慑更衣室的只有爵爷和教授，阿森纳挥别老帅温格之后就存在很多问题，而队长带头闹事则是一个定时炸弹，解决不好的话还可能其他负面效应。

在爵爷和教授雄霸英超的时代，任何球员都无法高于主帅，哪怕是贝克汉姆那样的球星也不能例外，阿森纳诸将对于教授也是很尊敬的，因而未曾有出现今夏这样的尴尬局面。阿森纳已经多年无法夺得联赛冠军，加上换帅的影响，俱乐部高层又不肯动用大笔资金纳入强援，所以球队才会近3个赛季无缘欧冠赛事，33岁的老队长公开了和俱乐部作对也一定有其他刚面的原因。

阿森纳上一次夺得联赛冠军是2003/04赛季，至今球队再没有在联赛中登顶，国内杯赛上有一些斩获成为球队的遮羞布。枪手近三次夺得足总杯冠军是在2013/14、2014/15、2016/17赛季，2015和2017年斩获社区盾杯冠军。欧冠奖杯对于枪手来说更是望尘莫及，就连上赛季欧联杯也被切尔西夺得，以目前球队的情况来看新赛季夺得联赛和欧冠也没戏。

对于枪手来说科斯切尔尼引发的事件必须得到很好的解决才行，目前俱乐部高层先是对老将进行了纪律处罚，此外有消息称如果科斯切尔尼能收到合适报价的话是允许其离队的。这样的消息真伪难辨，不过能尽早的解决是正确的，否则队长继续有不满的情绪则对球队新赛季不利。

目前对于俱乐部处理方式众说纷纭，有的人认为如此对待功勋老将是没有人情味，不过如果俱乐部妥协的话，的确会影响随后对其他球员的续约。而如果选择坚持让科斯切尔尼降薪的话则会陷入僵持，这个时候的确需要一个两全的处理方式，那就是队长找到更适合的下一站。目前阿森纳队长跟随U23梯队训练，倒是还可以尽量保持较好的竞技状态，这样无论对阿森纳还是新东家都是利好的。

上赛季科斯切尔尼共为阿森纳出场29次，贡献3球，他也被认为是枪手暂时无法割舍的大将，因为老将的经验也是英超豪门球队所需要的，相信埃梅里也不会因为这次事件选择送走队长。不过阿森纳的最大症结是没有太多的引援资金，如果送走一些老将，减少薪金方面的数字的话，同样可以用于纳入强援，从这一点上看的确是该对阵容动大手术了。厄齐尔近几个赛季的表现不稳定，高薪在也同样是负担，所以阿森纳想再度崛起傲视群雄必须进行新老更替，让年青一代跻身主力阵容才可能如利物浦一样如愿登顶。

上赛季阿森纳38轮联赛积70分，战绩是21胜7平10负，打进73球，失51球，进球数位列第三位，仅低于曼城的95球和利物浦的89球。联赛共丢51球是英超第5少的球队，前四的球队曼城和利物浦失球少，分别丢了23球和22球，切尔西和热刺则丢了39球。这其中的差距还是很明显的，所以阿森纳防线不补强还要减员的话的确是有后顾之忧的。

英超豪门一直存在相同的问题，那就是老将合同到期后的续约问题，只是这其中的矛盾并没有被大化而已。不过针对科斯切尔尼的事件也有不一样的声音，吉鲁就公开表示这件事情可能有其他隐情，并认为媒体口诛笔伐的确会伤害到为阿森纳效力9年的功勋队长。

对于阿森纳来说尽快的解决这个事情是第一位的，同时也需要在引援上有更多投入才好。因为阿森纳球迷群体已经对俱乐部高层的无为感到不满，并呼吁球队只引进一名18岁小将明显不够，这样的压力下俱乐部在引援上的投入的确需要加大。阿森纳今夏只有4500万英镑转会费的确太少，这个数字也将预示着新赛季的枪手也可能无法跻身前四拿到欧冠资格，所以科斯切尔尼事件也可能触动俱乐部有更好的决策，毕竟对于豪门俱乐部来说稳定阵容和纳入新援是同样重要的。



