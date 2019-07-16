英超争霸中最能给曼城施压的是利物浦，今夏的引援大战中曼城投入更多，利物浦开始按兵不动，目前也只签下17岁的荷兰小将范登贝尔赫，而曼城则纳入引援热门罗德里。除了引援大战中明争暗斗外，两大豪门在非洲杯决赛中也要开启另类对决，马内和马赫雷斯要在决赛中一较高下，谁能最终登顶还需要在比赛中论证，这场比赛将在7于20日凌晨3点开打。

在杀入决赛的比赛中，马内和马赫雷斯的表现有所不同，马内两次错失良机，而马赫雷斯则是晋级决赛的不二功臣，所以决赛中再度直面交战马赫雷斯略被高看一些。在塞内加尔对阵突尼斯的比赛中，马内在上半场获得单刀机会，过掉门将后因为身体失去平衡而导致空门不进。下半场塞内加尔门将戈米斯扑出点球算是为球队续命了，可惜的是马内随后获得点球机会也罚丢的确是差强人意。如果不是对手门将哈桑在加时赛中出现黄油手送分，塞内加尔也不可能时隔17年后再度杀入非洲杯决赛。

在阿尔及利亚2比1拿下尼日利亚的比赛中，马赫雷斯末尾的任意球绝杀球极其关键，因为尼日利亚的实力是强于阿尔及利亚的，经验上也更多，球队能晋级的确因为曼城大将的个人能力。这场比赛的第一球是在第40分钟的时候打进的，马赫雷斯边路传中造特罗斯特送乌龙大礼。尼日利亚的伊哈洛赛前有3粒进球，比赛中又凭借点球命中扩大了个人进球数，同时将比分扳平。不过下半场补时最后时刻马赫雷斯主罚定位球直接破门，制造了本届非洲杯的奇迹，英超金靴马内也成为了曼城悍将的陪衬。

马赫雷斯在本届非洲杯打进3球，决赛如果有进球就将追平伊哈洛，如果梅开二度则会斩获金靴，不过曼城大将表示帮助球队夺冠更为重要。马赫雷斯的惊艳表现让人们再度叹服瓜帅对于球员的点拨，因为这员虎将在加盟曼城后是有一段时间很低迷的，也承受了一些压力，但是随着一个赛季的磨砺，他还是用表现证明了自己在球队的价值，而在今夏的非洲杯赛事中则再度验证了自己的含金量。

马赫雷斯是2018年7月11日加盟曼城的，上赛季在联赛出战27次，14次获得首发机会，联赛中贡献7球。在球星林立的曼城阵中无法如在莱斯特城一样场场首发，球员的效率降低也是必然的，但是马赫雷斯曾表示无论是首发还是替补都会竭尽全力的去拼战，这样的态度也是极其正确的，所以在一些比赛中他也成为关键先生。

上赛季联赛前6场比赛马赫雷斯都没有进球入账，这其中5场联赛1场欧冠的比赛，曼城5比0卡迪夫城的比赛中马赫雷斯梅开二度终于爆发，这场比赛后他的压力也减轻了。这两粒进球一次是接京多安传中球打进的，随后的进球则是马赫雷斯拦截断球后直接起脚射门，将比分定格为5比0。马赫雷斯有进球的比赛分别是曼城5比0伯恩利、曼城客场1比0热刺、客场2比1沃特福德、客场1比0伯恩茅斯、客场4比1布莱顿、欧冠主场6比0顿涅茨克矿工。

马赫雷斯的助攻次数是8次，在欧冠客场3比0、主场6比0顿涅茨克矿工的比赛中共送出3次助攻。欧冠客场2比2里昂的比赛中送出1次助攻，因为首回合曾在主场被这个对手爆冷，所以此番客战的这次助攻分量很足。此外马赫雷斯在联赛主场3比1曼联的比赛中助攻阿奎罗在第48分钟破门，帮助球队2比0领先曼联，阿圭罗同马赫雷斯踢墙配合后爆射建功，德赫亚都没有做出任何反应。

随后在联赛2比1沃特福德的比赛中马赫雷斯传射建功，第40分钟他利用斜传球助攻萨内打破僵局，第51分钟他接热苏斯传中球轻松破门。曼城主场3比1沃特福德的比赛中，第50分钟马赫雷斯助攻斯特林破门，将比分扩大为2比0，这粒进球极其关键。联赛末战4比1布莱顿的比赛中马赫雷斯传射建功，在第38分钟的时候他利用角球机会助攻拉波尔特破门，将比分反超。第63分钟的时候接席尔瓦传球劲射破门，这场比赛的确是马赫雷斯的完美一战。

可以看出马赫雷斯的进球和助攻多是客场作战，而且还包括对阵热刺的唯一进球，马赫雷斯对于曼城的重要性的确是不断提高中，相信经过今夏非洲杯的磨练，新赛季开启后马赫雷斯的进攻效率会提高。豪门球队需要斩获胜局的关键先生，同样也需要接受替补的大将，因为这些球员是多线作战中保持胜绩的关键，也是球队遭遇伤病困顿时期的利器，球队想多线争冠离不开这样的悍将。