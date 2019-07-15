切尔西今夏第二场热身赛4比0大胜圣帕特里克，吉鲁下半场登场就梅开二度，再度向所有人证明自己可以胜任首发，而事实上如果大吉鲁能年轻几岁的话的确可以撑起蓝色旗帜，并帮助球队斩获冠军。一个赛季的赛程密集，吉鲁因为年纪大必然需要一些休息的时间，所以巴舒亚伊近期的发挥依旧是重点，不过本场比赛中他错失了一些机会，过去的老问题还是存在的，这就需要兰帕德点拨了。

兰帕德对于巴舒亚伊也是了解的，所以接下来的确可能因材施教，提点大将能够提升进球效率。在英超赛事中错失机会的确是不能接受的，因为强强对话本来绝佳的机会就极少，对阵弱旅也会被密集防守所限制，如果总是错失良机的话，的确无法成为球队的首发锋霸。早年托雷斯就有空门不进的例子，那段时间他也曾保守质疑。莫拉塔比前者更甚，很多必进球都没能打进，还言辞灼灼的说租借马竞之后就没想着回到切尔西，而事实上他是没有胆子重新回到球队并在英超为己正名，软脚蟹这个称号他受之无愧。

切尔西的锋霸们除了德罗巴和科斯塔都有这样的和那样的困顿，一些人也会认为是蓝军的阵容和打法导致锋线球员们效率下降，而事实上只是球员本人无法适应英超，且在比赛中状态不佳而已。巴舒亚伊了解英超的残酷，但是他有证明自己能力的想法，他的努力都能看得到，接下来就看他需要多少时间将自己的状态调整到最好，因为距离新赛季开打已经很近了。

本场比赛部分主力回归，首发阵容是卡巴列罗、扎帕科斯塔、托莫里、路易斯、埃莫森、若日尼奥、蒙特、科瓦契奇、巴克利、亚布拉罕、巴舒亚伊。比赛中科瓦契奇在第14分钟就助攻蒙特破门，所以买断这员虎将也是极其正确的，新赛季也将成为最强的利器之一。

在失去阿扎尔之后，球队其他核心的能量也会更多的展示出来。科瓦契奇今夏首战就有这样的关键表现，的确应该被兰帕德重用。因为转会禁令，科瓦契奇也成为俱乐部今夏给新帅的唯一支持，利好的是这员大将进入状态极快，新赛季开启之初他的表现值得期待。下半场科瓦契奇也有起脚射门的机会并制造了威胁，他的射门只是稍稍偏出了。上半场末尾科瓦契奇还利用传球送亚布拉罕单刀机会，可惜被门将化解，否则球队半场就可以3球领先了。半场的出场时间对于科瓦契奇来说是少了一些，不过主帅这样做也是为了避免伤病的出现，让球员们循序渐进提升状态。

小将蒙特也是本场比赛的亮点，因为他打进球队的第一球，在进球之前他还传球给巴舒亚伊完成了一次射门，传球的精准性的确是到位的，把握机会的能力也不错。在上半场的比赛中的表现也游刃有余，的确是有潜力可挖的小将。巴舒亚伊接蒙特传球的这次射门击中横梁后弹出了，也是挺可惜的，这也是开场阶段最接近进球的一次射门。虽然对阵的是弱旅，但是小将能有这样的表现也是值得肯定的。

切尔西的小妖们一直都是各大豪门所羡慕的，拜仁等球队都一直想从蓝军挖角年轻球员，所以无法引援反而能让年轻球员更积极的争取进入一线队的机会，主帅也可以更多的考察小将。本场比赛下半场吉鲁梅开二度，给他送出助攻的是肯尼迪，第二球是吉鲁自己抢断后一条龙杀入禁区斩获进球，这次进攻的表现堪称完美。切尔西接下来的对手是巴萨，所以检验蓝军阵容的时候提前了，即便巴萨替补加主力出战也高于爱超的这两个对手，到时候核心球员的发挥将是重点，兰帕德需要根据球员们的表现来制定新赛季的首发名单。

切尔西下半场出场的是卡明、阿斯皮利奎塔、克里斯滕森、祖马、阿隆索、巴卡约科、吉尔摩、佩德罗、帕尔默、肯尼迪、吉鲁。吉尔摩连续两场比赛都有出色的发挥，也成为年轻球员中最被看好的一位，本场比赛虽然没有进球入账，但是无法掩盖他极好的状态。接下来切尔西对阵巴萨一战是更具观赏性的，兰帕德的首发名单中是否会有更多的变化也很关键。如果多数主力出战的话，证明新帅是在演练接近新赛季的首发阵容，而如果首发名单中有年轻球员出现，也说明兰帕德格外看重他。

7月23日是巴萨今夏的首场热身赛，所以球队也需要找找感觉，切尔西球员已经渐入佳境，全力应对也是必然的，兰帕德应该会很看重这场强强对话。



