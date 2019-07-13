每年夏天转会的消息都是热门，巴萨在引进格列兹曼之后，还将签入尤文图斯的坎塞洛，这位球员也是今夏几大豪门的引援目标，这其中包括拜仁和曼城。目前蓝月亮已经纳入罗德里，接下来需要送走右边卫达尼洛或奥塔门迪才能和巴萨争夺坎塞洛，如果这两将无法找到合适的去处的话，曼城就可能放弃对坎塞洛的引进。不过近期的消息称瓜帅有想法签下阿尔维斯这位老将，同样是作为送走达尼洛的替代者。

如今的曼城并不想花太多的资金购买球员，莱斯特城给马奎尔开价8000万镑，曼城也放弃了对英格兰国脚的追逐。曼城如果和巴萨竞争坎塞洛也没有必胜的把握，所以极其可能转向其他球员。瓜帅对阿尔维斯很了解，今夏的美洲杯上这员老将的表现也证明了自己宝刀不老，阿尔维斯与巴黎圣日耳曼的合同已经到期，球员本人也很渴望一份新的合同，所以师徒再度联手的可能性极大。

瓜帅两年前曾想引进阿尔维斯没能成功，如今如愿也不错，不过这笔交易也需要在送走卖掉达尼洛后再定。今夏皇马和巴萨都有重磅引援，多个位置补强也是为了新赛季欧冠的争夺，曼城想争冠就必须继续补强，阿尔维斯年纪是大一些，但是经验丰富对欧冠有帮助。今夏巴西斩获美洲杯，桑巴军团第9次夺冠，36岁的阿尔维斯被评为最佳球员，他是夺冠的绝对功臣，场场首发还有一粒关键进球。欧冠大战中的防守也是关键所在，这一点也是瓜帅看好阿尔维斯的地方。

阿尔维斯职业生涯已经斩获40座冠军奖杯，其中在国家队斩获2007年和2019年的美洲杯，还拿下2009年和2013年的联合会杯。俱乐部层面他先后效力塞维利亚、巴萨、尤文和巴黎圣日耳曼，他随塞维利亚斩获2座欧联杯，1座欧洲超级杯、国王杯、西班牙超级杯奖杯。效力巴萨期间斩获6座西甲冠军，4座国王杯，4座西班牙超级杯，3座欧冠，3座世俱杯，3座欧洲超级杯。效力尤文斩获一座意甲冠军和意大利杯，效力巴黎圣日耳曼斩获2座法甲，2座法国超级杯，1座法国杯和法联杯冠军。

在激烈的大赛和决赛中，老将的经验和防线的稳健是最为重要的，此外就是如何利用对手的失误一击致命，大战中的任何一粒进球都可能是金球。今夏美洲杯的比赛中，阿尔维斯就利用对方后卫失误将球传给菲尔米诺，后者助攻热苏斯破门，阿根廷阵中梅西和阿奎罗都是具备力挽乾坤的能力的球星，但是阿尔维斯率领的防线却能限制双星的发挥，让对手成为了巴西的陪衬，目送桑巴军团晋级决赛。比阿尔维斯小4岁的梅西也成了人们质疑的焦点，很多人认为国家队中的梅西总是无法展现在巴萨的强势效应，而阿尔维斯则还有力拔千钧的能力。

也有人认为阿尔维斯也可能重返巴萨，不过可能性小很多，如果悍将想加盟曼城则需要降薪，因为当年从尤文离开未能转会曼城的一个主要因素就是年薪。目前除了曼城外，对阿尔维斯感兴趣的还有多特和国米，所以瓜帅如果真的纳入旧将的话还是需要早早下手的。

达尼洛从皇马到曼城都随队斩获冠军，因为被认为是福星，不过在效力曼城期间也曾出错送乌龙，整体的表现并不令瓜帅满意。曼城连续两个赛季被英超豪门阻道无法在欧冠更进一步，防线的问题也是最大的，所以今夏加固防线也是必然的，达尼洛还是可能在今夏离队。

上赛季瓜帅更信任沃克尔、奥塔门迪、拉波尔特、德尔夫、斯通斯、门迪，即便打三后卫也会信任孔帕尼、斯通斯、拉波尔特。曼城前13轮联赛中达尼洛都没获得出场机会，直到第14轮曼城3比1伯恩茅斯的比赛中才得到首发机会，他在下半场接斯特林传球起脚射门，对方门将没有彻底化解险情让斯特林补射建功。这场比赛达尼洛有3次射门1次射正、1次抢断成功，5次解围，3次犯规的数据，也算是没有辜负瓜帅的信任。

达尼洛第二次首发出战的比赛是联赛第19轮曼城1比2不敌莱斯特城的比赛中，他有2次射门，2次过人，1次抢断和2次解围的数据。随后他连场首发出战对阵南安普顿的比赛，球队3比1拿下对手终结两连败，达尼洛有5次过人，1次抢断成功，3次解围，2次犯规和2次被犯规的数据。连续获得首发机会的达尼洛还是暴露出了短板。此后在2比1拿下利物浦的比赛中，球队半场1球领先，下半场第64分钟，阿诺德斜传球造成达尼洛远点冒顶的失误，罗伯逊传门前助攻菲尔米诺头槌建功，将比分扳平后更是屡屡施压曼城，即便末尾萨内救主，但是对于达尼洛这个漏勺的热评还是占据了更多的版面。